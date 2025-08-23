Eurovision 2026: Το νέο λογότυπο που δίχασε τους fans – “Σαν παιδική κάρτα γενεθλίων”

Ο διαγωνισμός της Eurovision με αφορμή τα 70 του χρόνια, αποφάσισε να ανανεώσει το λογότυπό του. Η αλλαγή όμως δεν άρεσε καθόλου στους fans.

Η Eurovision αλλάζει εμφάνιση για πρώτη φορά από το 2015. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) παρουσίασε το νέο επίσημο λογότυπο, που θα χρησιμοποιηθεί από τη Eurovision 2026 και σε όλες τις μελλοντικές διοργανώσεις.

Το νέο λογότυπο διατηρεί την εμβληματική καρδιά στο κέντρο, αλλά πλέον χρησιμοποιεί τη νέα γραμματοσειρά «Singing Sans», ενώ το πρώτο γράμμα «E» δεν γράφεται πλέον με κεφαλαίο. Η ανανέωση της ταυτότητας συμπεριλαμβάνει επίσης μια ειδική 3D καρδιά για τα 70 χρόνια της Eurovision, η οποία έχει 70 επίπεδα – μία για κάθε χρόνο ιστορίας του διαγωνισμού. Η νέα ταυτότητα δημιουργήθηκε από την EBU σε συνεργασία με το βρετανικό στούντιο branding PALS, που είχε εργαστεί και για τον Διαγωνισμό του Λίβερπουλ 2023.

Ο Martin Green, διευθυντής της Eurovision, δήλωσε:

“Η Eurovision υπήρξε πάντα μια μουσική, πολιτιστική και δημιουργική εξέλιξη. Αυτή η ανανέωση της εικόνας αποτελεί φόρο τιμής σε 70 εξαιρετικά χρόνια και οδηγεί τη μάρκα σε ένα συναρπαστικό μέλλον. Είναι τολμηρή, ζωντανή και γεμάτη καρδιά – όπως και το ίδιο το φεστιβάλ. Είμαστε πολύ περήφανοι που την παρουσιάζουμε στον κόσμο”.

Σχετικά με τη λειτουργία του νέου λογότυπου και της ταυτότητας, πρόσθεσε:

“Με αυτόν τον τρόπο, το νέο λογότυπο και η νέα εικόνα θα κάνουν τη Eurovision πιο εμφανή στις ψηφιακές πλατφόρμες, θα ενώσουν τα έργα μας υπό μία ενιαία ταυτότητα, καθώς το φεστιβάλ συνεχίζει να προσελκύει νέο κοινό σε όλο τον κόσμο”.

Eurovision 2026: Απογοητευμένοι οι fans του διαγωνισμού – “Φέρτε πίσω το παλιό”

Ωστόσο, το νέο λογότυπο περισσότερο απογοήτευσε παρά άρεσε στο κοινό. Οι euro fans έσπευσαν στα σχόλια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους με την νέα εμφάνιση, ζητώντας να επιστρέψει η παλιά ταυτότητα του διαγωνισμού.

“Συγχαρητήρια σε όποιον έφτιαξε αυτό το λογότυπο, αλλά με όλο τον σεβασμό, επιστρέψτε στο παλιό”, “Πολύ δύσκολο να είσαι φαν της Eurovision”, “Μοιάζει σαν να έγινε με Canva ή AI, αλλά με άσχημο τρόπο”, “Δεν είναι Disney Channel ούτε παιδικός διαγωνισμός – φέρτε πίσω το παλιό λογότυπο, “Μοιάζει σαν να το έφτιαξε ένα παιδί”, ήταν μόνο λίγα από τα σχόλια του κοινού που αποδοκίμασε το εγχείρημα.