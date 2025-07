Fantastic Negrito – “Ήμουν σε κώμα για 3 εβδομάδες και κατέστρεψα το χέρι που έπαιζε μουσική”

Ο μοναδικός Fantastic Negrito επιστρέφει στην Ελλάδα, την Τρίτη 22 Ιουλίου, στο Θέατρο Δόρα Στράτου – Με μια συναρπαστική πορεία ζωής, τρία Grammy και μια μουσική που συνδυάζει blues, R&B, soul και folk, έχει γοητεύσει κοινό και κριτικούς παγκοσμίως.

Ο Xavier Dphrepaulezz, περισσότερο γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Fantastic Negrito, έχει μια συναρπαστική ιστορία να αφηγηθεί.

Ο “φανταστικός” Negrito είναι μια μουσική οντότητα που συνδυάζει blues, R&B, soul και folk για να δημιουργήσει ένα στιλ που είναι καθαρά δικό του. Κάθε τραγούδι είναι διαφορετικό από το άλλο και δεν υπάρχει τίποτα περιττό ή βαρετό σε αυτό που δημιουργείται. Ο μοναδικός Fantastic Negrito επιστρέφει στην Ελλάδα, την Τρίτη 22 Ιουλίου, στο Θέατρο Δόρα Στράτου, για μια ηλεκτρισμένη blues συναυλία που θα λικνίσει σώμα και πνεύμα!

Ο Xavier έχει ήδη ζήσει πολλές ζωές στα 57 χρόνια που βρίσκεται στον πλανήτη. Όντας το όγδοο από τα δεκαπέντε παιδιά της οικογένειάς του, πέρασε την εφηβεία του τρέχοντας “άγρια” στο Όκλαντ κάνοντας αταξίες, μέχρι τη μέρα που ανακάλυψε τη μουσική του Prince και αποφάσισε ότι είχε βρει το βήμα του για να εκφραστεί.

Μπαίνοντας κρυφά στις αίθουσες μουσικής του Cal Berkley, έμαθε μόνος του κιθάρα και πιάνο και ξεκίνησε την πορεία του, η οποία οδήγησε στην κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ στην Interscope Records ως Xavier το 1996. Τα πράγματα έδειχναν καλά για τον Dphrepaulezz μέχρι που συνέβη κάτι τραγικό.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε πει:

“Οι γονείς μου μας μετακόμισαν στο Όκλαντ όταν ήμουν περίπου δώδεκα ετών, βγήκα στους δρόμους και δεν γύρισα ποτέ πίσω. Ήταν ένα τέτοιο φυτώριο πολιτισμού και πειρασμού και μουσικής και τέχνης. Και μετά έγινα κι εγώ καλλιτέχνης, έκανα ένα τεράστιο δισκογραφικό συμβόλαιο με την Interscope Records, ένα από τα μεγαλύτερα που έγιναν ποτέ.

Η υπογραφή συμβολαίου με την Interscope ήταν πραγματικά το τέλος δημιουργικά. Βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον που δεν ήξερα πώς να λειτουργήσω, σε έναν εταιρικό κόσμο. περίπου τέσσερα χρόνια μετά, ενεπλάκην σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ήμουν σε κώμα για τρεις εβδομάδες και κατέστρεψα το δεξί μου χέρι που έπαιζε μουσική.

Μετά από αυτό το συμβάν, απελευθερώθηκα τελικά από το συμβόλαιό μου με την Interscope και άρχισα τη δεύτερη φάση της ζωής μου ως μουσικός. Ασχολήθηκα με μαθήματα μουσικής και με το να βάλω τη μουσική μου σε ταινίες. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να βγάλω τα προς το ζην, και ήταν απελευθερωτικό. Λίγο πολύ παραιτήθηκα από την ιδέα της μουσικής μετά από περίπου οκτώ χρόνια.

Μετακόμισα πίσω στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, αποφάσισα να γίνω αγρότης. Ήθελα να ζήσω όλο το φάσμα του να είσαι άνθρωπος. Ήθελα να δω πώς είναι να έχεις ένα παιδί, να προσπαθείς να δημιουργήσεις μια οικογένεια. Και η απόκτηση ενός παιδιού με επέστρεψε πίσω στη μουσική. Ήταν μια αργή επιστροφή και έγινε η τρίτη μου ζωή ως μουσικός.”

Fantastic Negrito – Η ολική επαναφορά

Μετά από ένα μακρύ διάλειμμα από τη μουσική κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, επανεμφανίστηκε το 2014 με νέες προοπτικές και νέα προσωπικότητα, αφήνοντας πίσω την παλιά του ταυτότητα και βρίσκοντας τη φωνή του ως Fantastic Negrito. Παρά το γεγονός ότι έχει μόνο 30% κίνηση του χεριού του, συνέχισε να παίζει κιθάρα προσαρμόζοντας ένα fingerstyle χτύπημα – που ποικίλλει από απαλό και δυναμικό έως βίαιο και συναισθηματικό.

Τα τραγούδια του άρχισαν να συγκινούν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας την αναγνώριση των κριτικών. Κέρδισε το Grammy για το καλύτερο σύγχρονο blues άλμπουμ το 2017 για το άλμπουμ του “The Last Days of Oakland”, ξανά το 2019 για το “Please Don’t Be Dead”, και ξανά το 2021 για το “Have You Lost Your Mind Yet?”

Fantastic Negrito

Ο Fantastic Negrito είναι μια ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη που μέσα από ατελείωτες περιπέτειες, είδε ξαφνικά το αστέρι του να λάμπει όταν κατάφερε να ξεγελάσει το θάνατο και να ακολουθήσει το πηγαίο ταλέντο και τις μουσικές των προγόνων του!

Ο τελευταίος του δίσκος, “Son of a Broken Man” κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 2024 λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές. Στο δίσκο αυτό μιλάει για τη σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος τον εγκατέλειψε σε ηλικία 12 ετών.

Το 2016, οι Fantastic Negrito περιόδευσαν σε όλο τον κόσμο, ανοίγοντας την περιοδεία του Chris Cornell για τη σόλο περιοδεία του Higher Truth.

Στην πορεία έγιναν φίλοι και ο Negrito θεωρεί τον Cornell ως κάποιον που τον ενέπνευσε βαθιά, λέγοντας στο Artist Waves το 2017: “Ήταν ο δάσκαλός μου με πολλούς τρόπους. Ήταν επίσης ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου. Το μεγαλύτερο μάθημα που μου δίδαξε ο Chris Cornell ήταν ότι, σε όποια θέση κι αν βρίσκεσαι, το να είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάει και δίνει είναι το πιο σημαντικό“. O Cornell βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις 18 Μαΐου 2017, σε ηλικία 52 ετών.

Ο Μικ Τζάγκερ αναγνώρισε δημόσια το “I’m So Happy I Cry” των Fantastic Negrito ως ένα από τα αγαπημένα του μπλουζ τραγούδια. Το συμπεριέλαβε σε μια λίστα με τα 10 κορυφαία blues κομμάτια του, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης καλλιτέχνες όπως ο Freddie King, ο Mississippi Fred McDowell και οι Alabama Shakes σύμφωνα με το Inside The World Of Rock. Το τραγούδι, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Tank and The Bangas, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Fantastic Negrito “Please Don’t Be Dead”.

Το 2025 σηματοδοτεί τη 10η επέτειο από τη νίκη του Fantastic Negrito στον εναρκτήριο διαγωνισμό NPR Tiny Desk Contest και την μεγάλη επιστροφή του στα μουσικά δρώμενα. Η φετινή περιοδεία είναι και η μεγαλύτερη που έχει κάνει ως τώρα και φυσικά, δε θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει την Ελλάδα, γιατί αγαπάει πολύ το φαγητό και το κοινό της.