“Φασίστα Τραμπ σε προειδοποιώ, μην χρησιμοποιείς τη μουσική μου στις εμφανίσεις σου” 

Η Adele, οι Foo Fighters, οι Queen, οι Rolling Stones και ο Jack White είναι λίγοι από τους καλλιτέχνες που δεν θέλουν η μουσική τους να συνδέεται με την καμπάνια του Τραμπ για την Προεδρία των ΗΠΑ.

Ελάχιστοι είναι πλέον οι καλλιτέχνες του μουσικού στερεώματος που έχουν… απομείνει και επιτρέπουν στον 78χρονο Ντόναλντ Τραμπ να παίζει τα τραγούδια τους στις εμφανίσεις του, στο πλαίσιο της εκστρατείας για να ξαναπάρει τα ηνία των ΗΠΑ.

Δεν είναι φετινό το … φαινόμενο πασίγνωστων καλλιτεχνών να παθαίνουν μικρά εγκεφαλικά ακούγοντας τα τραγούδια τους σε ζωντανές εμφανίσεις του Τραμπ και να αντιδρούν με σφοδρότητα. Από το 2016 αρκετοί διάσημοι έχουν αντιδράσει σθεναρά και δημόσια στη χρήση της μουσικής τους από τον Ντόναλντ Τραμπ στις πολιτικές του συγκεντρώσεις και ομιλίες.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και συγκροτήματα του κόσμου έσπευσαν να ζητήσουν την άμεση διακοπή της χρήσης των τραγουδιών τους, θεωρώντας ότι οι αξίες τους και το μήνυμα της μουσικής τους δεν συνάδουν με τις πολιτικές θέσεις του πρώην προέδρου και τη ρητορική μίσους την οποία ενστερνίζεται και προωθεί.

Τραμπ – Ασέβεια απέναντι στους δημιουργούς

Η αντίδραση αυτή των καλλιτεχνών δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της διχαστικής και συχνά προκλητικής στάσης του Τραμπ απέναντι στις γυναίκες, στις μειονότητες, σε θέματα μετανάστευσης, κοινωνικής δικαιοσύνης, θρησκείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones, η Rihanna, οι Queen, και ο Bruce Springsteen, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισαν πως δεν επιθυμούν η μουσική τους να συνδέεται με το πολιτικό πρόσωπο του Τραμπ και ούτε να χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την ατζέντα του.

O Tramp χορεύει φεύγοντας από την ομιλία του στο Butler Farm Show της Πενσυλβάνια, 5 Οκτωβρίου 2024 AP Photo/Alex Brandon

Παρά τις επανειλημμένες απαγορεύσεις και τα νομικά μέτρα που έλαβαν πολλοί καλλιτέχνες, η ασέβεια του Τραμπ προς τις επιθυμίες των δημιουργών – και η ασχετοσύνη του παράλληλα – φαίνεται να εντάσσεται στο συνολικό μοτίβο της αδιαφορίας του για όποιον διαφωνεί με τις απόψεις του. Τον λόγο ίσως έχουν οι δικηγόροι για πολλές από τις περιπτώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για καλλιτέχνες που δεν βρίσκονται στη ζωή και οι κληρονόμοι τους δεν βάζουν στάλα νερό στο κρασί τους.

Κάποιοι “πατριώτες” στο Όουκς της Πενσυλβάνια το βράδυ της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου έφυγαν σηκωτοί από τη ζέστη, ενώ ο Τραμπ σήκωνε ρυθμικά τις μπουνίτσες του χορεύοντας YMCA και Nothing Compares 2 U. Γνωρίζοντας τις απόψεις της ακτιβίστριας Σινέντ Ο΄ Κόνορ, αν ήταν εν ζωή θα είχε «αηδιάσει, πληγωθεί και προσβληθεί» από το γεγονός ότι το έργο της έχει διαστρεβλωθεί με αυτόν τον τρόπο από κάποιον τον οποίο η ίδια ανέφερε ως «βιβλικό διάβολο» – όπως διαβάσαμε στην ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας που διαμαρτυρήθηκε εντόνως κατόπιν εορτής.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή της, είναι γνωστό πως η Σινέντ Ο΄ Κόνορ ζούσε βάση ενός ισχυρού ηθικού κώδικα, τον οποίο όριζε η ειλικρίνεια, η ευγένεια, η δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια προς τους συνανθρώπους της», τόνισαν εκ μέρους της τραγουδίστριας, η οποία πέθανε τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 56 ετών. «Ως προστάτες της κληρονομιάς της, ζητάμε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη μουσική της αμέσως».

AP Photo

Να πούμε εξάλλου ότι το “Nothing Compares 2 You” έχει γράψει ο Prince, οι νόμιμοι κληρονόμοι του οποίου έχουν ήδη ξεφωνίσει τον Τραμπ για τη χρήση του «Purple Rain» σε προεκλογικές εκδηλώσεις τόσο το 2018 όσο και το 2019, γράφοντας κάποια στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το κτήμα Prince δεν θα δώσει ποτέ άδεια στον πρόεδρο Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα τραγούδια του Prince».

Πού πας βρε Τραμπ με τους ύμνους της συμπερίληψης;

Ο αθεόφοβος ο Τραμπ διαλέγει τραγούδια των οποίων οι δημιουργοί επουδενί δεν θα συμφωνούσαν με τις διχαστικές απόψεις του! Είναι δυνατόν να ακούγονται τραγούδια του Σπρίνγκστιν – κολλητού του Ομπάμα – στις συγκεντρώσεις του Τραμπ; Ο Boss ξεκαθάρισε τη θέση του στηρίζοντας απερίφραστα και δημόσια την Κάμαλα και αποκαλώντας τον Ντόναλντ επικίνδυνο.

Bruce Springsteen 1985 AP Photo/Lennox McLendon

Θυμίζουμε ότι ο Μπρους ήταν από τους πρώτους που είχε αντιμετωπίσει αρνητικά τη χρήση των τραγουδιών του σε πολιτικές αναμετρήσεις και μάλιστα είχε εναντιωθεί στον πρόεδρο Ρίγκαν επειδή σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το “Born in the USA” ως σκηνικό για την εκστρατεία επανεκλογής του το 1984.

Άλλη μία πρόσφατη περίπτωση να σου σηκωθεί η τρίχα είναι το “Hallelujah” του Λέοναρντ Κοέν. Τόσο οι κληρονόμοι των δικαιωμάτων του έργου του Κοέν όσο και ο τραγουδιστής Ρούφους Γουέινραϊτ (Rufus Wainwright) του οποίου η εκτέλεση χρησιμοποιήθηκε, αντέδρασαν ταυτοχρόνως. «Το τραγούδι ‘Hallelujah’ του Κοέν έχει γίνει ένας ύμνος αφιερωμένος στην ειρήνη, την αγάπη και την αποδοχή της αλήθειας», ανέφερε ο Wainwright σε δήλωση που δημοσίευσε στο Instagram.

«Είναι ύψιστη τιμή για μένα όλα αυτά τα χρόνια να συνδέομαι με αυτή την ωδή στην αποδοχή. Το να βλέπω τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του να κοινωνούν με αυτή τη μουσική ήταν το αποκορύφωμα της βλασφημίας. Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν το συγχωρώ αυτό και ένιωσα ταπεινωμένος, αλλά το καλό μέσα μου ελπίζει ότι ίσως ακούγοντας πραγματικά τους στίχους του αριστουργήματος του Κοέν, ο Ντόναλντ Τραμπ να νιώσει μια δόση μεταμέλειας για τα όσα προκάλεσε. Δεν κρατάω την αναπνοή μου».

Πάντως σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC πρακτικά οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ δίνουν στους πολιτικούς το ελεύθερο να χρησιμοποιούν ηχογραφημένη μουσική στις συγκεντρώσεις τους – εφόσον ο χώρος έχει άδεια δημόσιας εκτέλεσης που εκδίδεται μέσω μιας ένωσης τραγουδοποιών όπως η ASCAP ή η BMI (στις ΗΠΑ) ή η PRS (στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ωστόσο, υπάρχει κάποιο περιθώριο για έναν καλλιτέχνη να καταγγείλει δημόσια ότι η εικόνα και η φήμη του πλήττονται από την επανειλημμένη χρήση ενός τραγουδιού χωρίς τη ρητή του άδεια.

Διαβάζοντας κάποιες από τις ρυθμίσεις περί δικαιωμάτων καταλαβαίνουμε ότι τελικά, η θεμιτή ή όχι χρήση τραγουδιών στην πολιτική και σε κάθε άλλο πλαίσιο, καθορίζεται κατά περίπτωση.

Μια αστεία απάντηση στον Τραμπ πάντως έδωσαν οι κληρονόμοι του George Harrison των Beatles όταν χρησιμοποιήθηκε ερήμην τους το “Here Comes the Sun” (μετάφραση “‘Έρχεται ο ήλιος”) στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, “αν το τραγούδι λεγόταν Beware of Darkness -μτφ. φοβού το σκότος- ΜΠΟΡΕΙ και να δίναμε τη συγκατάθεσή μας”.

Μεγαθήρια της μουσικής που έριξαν άκυρο στον Τραμπ

Τα ονόματα είναι πολλά, εμείς επιλέξαμε 10, τα οποία σιγά σιγά θα έχουν γίνει 110…

ABBA

Οι ABBA απαίτησαν από τον Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους μετά από μια προεκλογική εκδήλωση στο St. Cloud, MN, στις 27 Αυγούστου 2024. Οι ABBA – οι κανονικοί όχι τα avatars – δήλωσαν: «Έχουμε ανακαλύψει ότι έχουν κυκλοφορήσει βίντεο όπου η μουσική/βίντεο των Abba έχει χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις του Τραμπ, και ως εκ τούτου ζητήσαμε να κατέβει και να αφαιρεθεί αμέσως η χρήση αυτή», προσθέτοντας ότι «δεν έχει δοθεί καμία άδεια στον Τραμπ».

Adele

Adele AP Joel C Ryan

Όταν ο Τραμπ χρησιμοποίησε το «Rolling in the Deep» ως το τραγούδι του σε πολλές προεκλογικές συγκεντρώσεις το 2016 – μιας και δηλώνει και μεγάλος φαν της τραγουδίστριας – ο εκπρόσωπος της Adele ανταπέδωσε με ξεκάθαρη δήλωσή του στο Billboard: «Η Adele δεν έχει δώσει άδεια να χρησιμοποιηθεί η μουσική της για οποιαδήποτε πολιτική εκστρατεία».

Celine Dion

H Celine Dion Glomex

Αφού έμαθε ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε το «My Heart Will Go On» – χωρίς καν να σκεφτεί ότι η μπαλάντα συνοδεύει τον Τιτανικό, δηλαδή μια ταινία που σχετίζεται με μια από τις πιο διάσημες αποτυχίες στην ιστορία της ανθρωπότητας – η ομάδα της Σελίν Ντιόν ξεκαθάρισε ότι η τραγουδίστρια δεν είχε εγκρίνει τη χρήση και διακωμώδησε την ειρωνεία της κατάστασης. «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση και η Celine Dion δεν εγκρίνει αυτή ή οποιαδήποτε παρόμοια χρήση», αναφέρεται. «…Και πραγματικά διάλεξε ΑΥΤΟ το τραγούδι;»

Ozzy Osbourne

AP

Ο Ozzy δαγκώνει ένα μάτσο νυχτερίδες στην καθισιά του, στον Τραμπ θα προβληματιζόταν; Η σύζυγός του Sharon Osbourne “χτύπησε” τον Τραμπ με μια δήλωση εκ μέρους του Ozzy όταν ο τότε-POTUS χρησιμοποίησε το «Crazy Train» σε ένα βίντεο στο X. «Στέλνουμε ειδοποίηση στην καμπάνια του Τραμπ (ή οποιαδήποτε άλλη καμπάνια) ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μουσική του Ozzy Osbourne σε πολιτικές διαφημίσεις ή σε οποιεσδήποτε πολιτικές καμπάνιες», έγραψαν τότε και έδωσαν εναλλακτικές στον Τραμπ. «Εν τω μεταξύ, ίσως θα έπρεπε να απευθυνθεί σε μερικούς από τους μουσικούς φίλους του. Ίσως ο Kayne West (‘Gold Digger‘), ο Kid Rock (‘I Am the Bullgod’) ή ο Ted Nugent (‘Stranglehold‘) να επιτρέψουν τη χρήση της δικής τους μουσικής».

Foo Fighters

Ο Dave Grohl AP Photo/Leo Correa, File

Όταν ο Τραμπ έπαιξε το «My Hero» των Foo Fighters ενώ καλωσόριζε στη σκηνή τον Robert F. Kennedy Jr., το συγκρότημα έγραψε στο Twitter ότι δεν είχε δώσει άδεια για τη χρήση. Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το Billboard, ένας εκπρόσωπος διευκρίνισε: «Δεν ζητήθηκε άδεια από τους Foo Fighters, και αν ζητούνταν, δεν θα την είχαν παραχωρήσει», προσθέτοντας ότι «γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες» και ότι οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα εισπράττονται ως αποτέλεσμα της χρήσης από την καμπάνια θα δοθούν στην καμπάνια Harris-Walz. Λίγο αργότερα, η ομάδα του Τραμπ δήλωσε ότι όντως είχε λάβει άδεια για την αναπαραγωγή του τραγουδιού.

Guns N’ Roses

Guns N' Roses Tony Dejak, File/AP Photo

Ο frontman Axl Rose ακούει Τραμπ και μπαίνει σε μέταλ τρανς, με την κακή την έννοια! Από χρόνια έχει δηλώσει δημόσια την αντίθεσή του στον επιχειρηματία-πολιτικό όταν η καμπάνια του άρχισε να χρησιμοποιεί το «Sweet Child O’ Mine» των Guns N’ Roses σε πολιτικές εκδηλώσεις. Το 2018, εξέδωσε μια μακροσκελή δήλωση στο X, με την οποία κατακεραύνωνε τον τότε πρόεδρο.

«Οι GNR, όπως και πολλοί καλλιτέχνες που αντιτίθενται στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μουσικής τους σε πολιτικές εκδηλώσεις, ζήτησαν επίσημα να μην χρησιμοποιηθεί η μουσική τους σε συγκεντρώσεις του Τραμπ ή σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον Τραμπ», έγραψε τότε. «Δυστυχώς η εκστρατεία του Τραμπ χρησιμοποιεί παραθυράκια στις γενικές άδειες εκτέλεσης των διαφόρων χώρων που δεν προορίζονταν για τέτοιους άθλιους πολιτικούς σκοπούς, χωρίς τη συγκατάθεση των τραγουδοποιών. Μπορείς να τους πεις και «σκ@τόσακους!».

Jack White/White Stripes

Ο Jack White κατηγόρησε τον Τραμπ ότι χρησιμοποίησε τη μουσική των White Stripes όχι μία, αλλά δύο φορές – και τις δύο φορές για το ίδιο τραγούδι. Το 2016, οι Stripes απάντησαν στη χρήση του «Seven Nation Army» από τον πολιτικό σε ένα προεκλογικό βίντεο δηλώνοντας ότι «αηδιάζουν από αυτή τη συσχέτιση».

Οκτώ χρόνια αργότερα, ο White “χτύπησε” και πάλι τον Τραμπ αφού η αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας του επιχειρηματία, Margo Martin, φέρεται να δημοσίευσε ένα βίντεο που τον έδειχνε να μπαίνει σε ένα αεροπλάνο ενώ έπαιζε το «Seven Nation Army».«Oh….Μη διανοηθείτε καν να χρησιμοποιήσετε τη μουσική μου, φασίστες», έγραψε.«Έρχεται μήνυση από τους δικηγόρους μου (για να προστεθεί στις 5 χιλιάδες άλλες που έχετε λάβει)».

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την έκδοση της απειλής του, οι White Stripes ακολούθησαν με μια αγωγή που κατατέθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2024, η οποία κατέδειξε την «κατάφωρη υπεξαίρεση» του τραγουδιού από την εκστρατεία του Τραμπ και ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρόεδρος παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο περί εμπορικών σημάτων, υπονοώντας ψευδώς ότι το συγκρότημα υποστήριζε την υποψηφιότητά του για άλλη μια θητεία. «Αυτή η μηχανή θα μηνύει φασίστες», έγραψε ο White στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, η οποία περιείχε μια εικόνα του δικαστικού εγγράφου.

R.E.M.

R.E.M. band Evan Agostini/Invision/AP

Άλλο ένα παράδειγμα να ανατριχιάζει κανείς! Οι R.E.M. κατακεραύνωσαν τον Τραμπ επειδή έπαιξε το «It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)» σε μια συγκέντρωση του 2015 κατά τη διάρκεια της πρώτης του υποψηφιότητας για την προεδρία, και στη συνέχεια ξανά όταν χρησιμοποίησε το «Everybody Hurts» σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι τη στιγμή που ο δισεκατομμυριούχος έπαιξε το «Everybody Hurts» και το «Losing My Religion» στη συγκέντρωση για την επανεκλογή του το 2020 στο Μιλγουόκι, το συγκρότημα είχε φρικάρει κυριολεκτικά. «Εξετάζουμε όλες τις νομικές οδούς για να το αποτρέψουμε αυτό, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, παρακαλώ να ξέρετε ότι δεν συγχωρούμε τη χρήση της μουσικής μας από αυτόν τον απατεώνα», έγραψε τότε ο μπασίστας Mike Mills στο Twitter/X.

Rolling Stones

Ronnie Wood, Mick Jagger και Keith Richards / 'Hackney Diamonds' Scott Garfitt/Invision/AP

Και οι Rolling Stones ανέφεραν δημόσια ότι δεν θέλουν να χρησιμοποιεί ο Τραμπ τη μουσική τους σε προεκλογικές εκδηλώσεις πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του πολιτικού το 2016, αλλά εκείνος συνέχισε να παίζει κομμάτια όπως τα «Start Me Up», «You Can’t Always Get What You Want» και «Brown Sugar». Όταν ο Τραμπ έπαιξε ξανά το «You Can’t Always Get What You Want» στη συγκέντρωση του στην Τάλσα το 2020, οι γερόλυκοι της ροκ ανέβασαν τους τόνους απειλώντας με αγωγή.

Aerosmith

Aerosmith Photo by Amy Harris/Invision/AP

Ο Steven Tyler έχει διαμαρτυρηθεί για τη χρήση της μουσικής των Aerosmith πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ετών. Απείλησε δύο φορές για το «Dream On» που έπαιζε σε πολλές προεκλογικές εκδηλώσεις το 2015 – ενώ ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ήταν νόμιμη η χρήση του. Υποσχέθηκε να σταματήσει να το παίζει και αντιμετώπισε σφοδρή επίθεση επειδή έπαιξε το «Livin’ on the Edge» σε μια συγκέντρωση το 2018.

«Αυτό που κάνει αυτή την παραβίαση ακόμη πιο εξωφρενική είναι ότι η χρήση της μουσικής του πελάτη μας από τον κ. Τραμπ είχε προηγουμένως διακοπεί, όχι μία, αλλά δύο φορές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την προεδρία το 2015», εξηγούν σε επιστολή τους οι δικηγόροι του ροκ σταρ «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές πολλές φορές, ο κ. Τραμπ δημιουργεί την ψευδή εντύπωση ότι ο πελάτης μας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της μουσικής του και μάλιστα ότι υποστηρίζει την προεδρία του κ. Τραμπ».

Πάντως για να πούμε και κάτι… θετικό, στους “μουσικούς” υποστηρικτές του Τραμπ περιλαμβάνονται ο Jason Aldean, ο Ye, ο Kid Rock, ο Lil Pump και ο Sexyy Red.

Με τον Kanye West θα απομείνει…