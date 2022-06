Γιατί η Kylie Minogue ακόμα δεν μπορεί να "σε βγάλει από το μυαλό της"

Φανατική θαυμάστρια της Kylie Minogue δηλώνει η διάσημη Νοτιοκορεάτισσα DJ, Peggy Gou, και θεωρεί ότι το Can’t Get You Out of My Head "είναι ένα κομμάτι που 'απογειώνει' τους ακροατές σε όλο τον κόσμο".

H Αυστραλή ποπ σταρ, που έκλεισε στις 28 Μαΐου τα 54 χρόνια της, έχει γράψει τη δική της ιστορία στον χώρο της μουσικής με πολλές επιτυχίες της και σίγουρα μια από αυτές είναι το “Can’t Get You Out Of My Head”.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά ως το βασικό single στο επιτυχημένο άλμπουμ “Fever” του 2001. Έφτασε στο Νο1 σε 40 χώρες του κόσμου και έχει πουλήσει πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίγραφα παγκοσμίως. Το κομμάτι επιστρέφει ανανεωμένο μέσα από ένα remix που υπογράφει η DJ και μουσική παραγωγός της tech house, Peggy Gou - στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία Magnum.

H Minogue κυκλοφόρησε το 15ο άλμπουμ της με τίτλο “Disco” το 2020 και από τότε έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι: Dua Lipa, Jessie Ware καλ. Τόσο η Peggy Gou, όσο και η Kylie Minogue εμφανίζονται ενθουσιασμένες για την κυκλοφορία του εν λόγω remix, το οποίο παρουσίασαν κάνοντας μία εκρηκτική εμφάνιση στην Κάννες.

Η Peggy και η Kylie συνεργάστηκαν και για το μουσικό βίντεο του remix, που θυμίζει κάτι από το… μακρινό 2001. Το βιντεοκλίπ συνδυάζει τη νοσταλγία του 2000 και την κορεατική ποπ εικονογραφία του καλλιτέχνη Seo Inji από τη Σεούλ.

Το φετινό καλοκαίρι για τους φανς της Kylie και της Peggy Gou αυτό το remix θα παίζει σε repeat.





