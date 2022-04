Grammy 2022: Πέντε βραβεία για τον Jon Batiste, που δεν χάρηκε τη νίκη του όσο φανταζόμαστε

Ο “πρίγκιπας” της Νέας Ορλεάνης Τζον Μπατίστ (Jon Batiste) ήταν το πρόσωπο με τις περισσότερες υποψηφιότητες για βραβεία Γκράμι, η απονομή των οποίων έγινε το βράδυ της Κυριακής (3/4) στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας και προβλήθηκε από το CBS. Λαμπερός παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο κωμικός Τρέβορ Νόα και - όπως κάθε χρονιά - οι live εμφανίσεις των καλλιτεχνών ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσες από τα ίδια τα βραβεία.

Ο 35χρονος μουσικός της τζαζ έφυγε με πέντε βραβεία, ανάμεσά τους και το Γκράμι Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς για το "We Are", ενώ έδωσε και μία εκπληκτική ζωντανή εμφάνιση τραγουδώντας το “Freedom” στη σκηνή των Γκράμι. "Ο κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός" είπε στη σκηνή παραλαμβάνοντας το βραβείο του!

Τζον Μπατίστ (AP PHOTO/CHRIS PIZZELLO)





Τζον Μπατίστ: Έφερε τη Νέα Ορλεάνη στα Γκράμι

Ο Τζον Μπατίστ, γέννημα θρέμμα της Νέας Ορλεάνης, προέρχεται από μία οικογένεια βουτηγμένη στη τζαζ και τη γκόσπελ μουσική. Ένα παιδί-θαύμα που έμαθε τον κόσμο μέσα από τις νότες. Η μουσική και μία φωτογραφική μηχανή είναι οι μεγάλες του αγάπες. Η μουσική για να δημιουργεί και η κάμερα για να θυμάται κάθε σημαντικό “τώρα”. Ακόμα και εικόνες που “εξαφάνισε” από τη ζωή του ο τυφώνας Κατρίνα που έπληξε τη Νέα Ορλεάνη.

Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 40 χώρες και γυρνάει τον κόσμο με την μπάντα του “Stay Human” για να διαδώσει αυτό ακριβώς το μήνυμα… να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε.

Το αμερικανικό κοινό γνώρισε τον Μπατίστ στο δημοφιλές «The Late Show with Stephen Colbert», όπου ο έμπειρος μουσικός είναι επικεφαλής της μπάντας της εκπομπής από το 2015. Ο τζαζ οίστρος του Μπατίστ αναγνωρίστηκε όταν, μαζί με τους Τρεντ Ρέζνορ (Nine Inch Nails) και Άτικους Ρος, κέρδισαν Όσκαρ για το υπέροχο τραγούδι της ταινίας “Soul”, καθώς και μία Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο Critics' Choice Award.

“Αυτό που θέλω είναι να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας”

Η περίοδος της πανδημίας δεν φρέναρε τη μουσική του παραγωγικότητα. Με το πιάνο του από το σπίτι συγκίνησε τους τηλεθεατές του "Late Show with Stephen Colbert", ενώ βγήκε στους δρόμους για να στηρίξει ενεργά τις διαμαρτυρίες για την αποτρόπαιη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

"Θέλω να ενδυναμώσω το αίσθημα της ανθρωπιάς στον κόσμο, που βρίσκεται υπό επίθεση. Σκέπτομαι τους ανθρώπους που συνεχώς βομβαρδίζονται με τόσα πολλά από τους πολιτικούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι τους έχουν βάλει στο στόχαστρο και τους πιέζουν να πάρουν θέση.

Μέσα από τη μουσική και την παρουσία μου ήθελα να διατυπώσω ότι είμαστε όλοι μαζί σε ό,τι συμβαίνει. Στην τελική, αυτή είναι η εποχή μας. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Πρέπει να έρθουμε πιο κοντά και να καταλάβουμε ότι αν δεν είμαστε μαζί, όλα θα καταστραφούν" δήλωσε σε παλαιότερη συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Φιλαδέλφεια.

"Ποια είναι η ιστορία που θέλεις να πεις; Αυτό ρωτάω πάντα τον εαυτό μου. Τι θέλω να πω; Τι θέλω να εισπράξουν οι άνθρωποι; Σε αυτό τον κόσμο με τόσα προβλήματα, αυτό που θέλουμε είναι… αγάπη"

“Αυτό που θέλω είναι να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας” λέει ο Μπατίστ που έχει μοιραστεί τη σκηνή με θρύλους της μουσικής, όπως οι: Madonna, Billy Joel, Stevie Wonder, Prince, Leny Kravitz.

Ποιος είναι ο Τζον Μπατίστ

Ο Τζον Μπατίστ γεννήθηκε πριν από 35 χρόνια σε μία καθολική οικογένεια στη Λουιζιάνα και μεγάλωσε στο Κένερ, προαστιακή πόλη της Νέας Ορλεάνης. Στη γέννα του σίγουρα τραγουδούσαν … αφού είναι μέλος μιας μουσικής “δυναστείας”!

Η οικογένεια Μπατίστ αποτελείται από πασίγνωστους μουσικούς, που όπως φαίνεται πέρασαν το γονίδιο στον Τζον. Ήταν 8 ετών όταν έπαιζε κρουστά και ντραμς στην μπάντα της οικογένειας, “Batiste Brothers Band”. Σε ηλικία 11 ετών, και κατόπιν προτροπής της μητέρας του αφοσιώθηκε στο πιάνο. Πήρε μαθήματα κλασικής μουσικής και στα 17 κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Times in New Orleans”.

Φοίτησε στην περίφημη σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη και πήρε μάστερ στη μουσική, έκανε ανώτατες σπουδές στη τζαζ και κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ “Live in New York: At the Rubin Museum of Art”. Μέχρι το τέλος του 2006, ο Μπατίστ είχε ταξιδέψει ερμηνεύοντας τη μουσική του στην Νότια Αφρική, το Λονδίνο, τη Λισαβόνα, την Ισπανία, το Παρίσι και τις ΗΠΑ.

Σε ηλικία 20 ετών έκανε το ντεμπούτο του στο Royal Concertgebouw του Άμστερνταμ με δική του παράσταση. Ταυτόχρονα δίδασκε μουσική, έγραφε μουσική, τραγουδούσε και παρέδιδε δωρεάν μαθήματα σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών του Άμστερνταμ.

Μία από της πιο δυνατές στιγμές της καριέρας του ήταν όταν εμφανίστηκε στο Carnegie Hall με ένα δικό του σόου και έξι νεαρούς μουσικούς από την Ολλανδία. Ακολούθησαν πολλά μουσικά πρότζεκτ όπως το "St. James Infirmary Blues" που προτάθηκε για βραβείο Γκράμι το 2019. Μέσα στις αξιοπρόσεκτες εμφανίσεις του ήταν το αφιέρωμα στον σπουδαίο Chuck Berry και τον Fats Domino στην τελετή των 60ων βραβείων Γκράμι. Συμμετείχε στη σειρά του HBO “Treme”, παίζοντας τον εαυτό του και μεταξύ πολλών άλλων εμφανίστηκε στα φιλμ “Da Sweet Blood of Jesus” του Σπάικ Λι και στο “Thrive” του Πολ Σάινολ.

Το άλμπουμ “Live at Electric Lady”, το οποίο ερμήνευσε ζωντανά μέσα σε μία ημέρα στα Electric Lady Studios, κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο Spotify.

Η μάχη της συζύγου του με τη λευχαιμία

Αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη για τον καλλιτέχνη. “Ένα πράγμα που έμαθα αυτή την περίοδο είναι ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Από τη μία μέρα στην άλλη ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και όλα να ανατραπούν".

Οκτώ μέρες πριν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες των Γκράμι και μία ημέρα πριν τα 35α του γενέθλια, η σύντροφος του Μπατίστ, συγγραφέας και δημοσιογράφος Suleika Jaouad, διαγνώστηκε με λευχαιμία. Η συγγραφέας του βιβλίου “Between two kingdoms”, είχε ξαναπεράσει λευχαιμία σε ηλικία 20 ετών.

Σε ρεπορτάζ του “CBS Sunday Morning” η σύντροφος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι παντρεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο σε μία λιτή τελετή, το προηγούμενο βράδυ της μεταμόσχευσης μυελού των οστών, στην οποία υπεβλήθη η Σουλέικα.

"Το σκοτάδι θα προσπαθήσει να σε καταπιεί και εσύ θα ανάψεις το φως και θα διατηρήσεις το φως" είπε ο τραγουδιστής που κόλλησε Covid και δεν μπόρεσε να μείνει με τη σύζυγό του μετά την επέμβαση. Για να την παρηγορήσει της έγραφε ένα νανούρισμα κάθε ημέρα. Σε εκείνη αφιέρωσε τα βραβεία Γκράμι και είπε στωικά: “Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι! Βάλε τη ζώνη σου …”

