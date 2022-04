Grammy 2022: Οι μεγάλοι νικητές των μουσικών βραβείων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα 64α βραβεία Grammy σε μια χρονιά με λάμψη, εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και αρκετές εκπλήξεις στους νικητές.

Η 64η τελετή των σημαντικότερων μουσικών βραβείων προβλήθηκαν από το CBS και διεξήχθησαν στο MGM Grand Garden Arena του Las Vegas.

ADVERTISING

Grammy 2022 AP PHOTO/CHRIS PIZZELLO

Στα μέσα Ιανουαρίου, εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού που προκλήθηκε από την παραλλαγή Όμικρον, τα 64α ετήσια βραβεία Grammy, που ήταν αρχικά προγραμματισμένα για τις 31 Ιανουαρίου, αναβλήθηκαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για πρώτη φορά στο Λας Βέγκας.

Πρωταγωνιστές της 64ης απονομής των Grammy ήταν η πρωτοεμφανιζόμενη Olivia Rodrigo, ο πιανίστας της τζαζ Jon Batiste, το k-pop συγκρότημα BTS, η πολυπλατινένια Billie Eilish, αλλά και ο ράπερ Lil Nas X.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Rodrigo ήταν υποψήφια για τα τέσσερα κορυφαία Grammy: Καλύτερος νέος καλλιτέχνης, Ηχογράφηση της Χρονιάς και Άλμπουμ της Χρονιάς, και Τραγούδι της Χρονιάς.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος κάλεσε τον κόσμο να πει την αλήθεια για τον πόλεμο και να στηρίξει τη χώρα του όπως μπορεί.

Ζωντανά στη σκηνή των βραβείων εμφανίστηκαν η Lady Gaga, οι BTS, η Billie Eilish (με μπλούζα που εικόνιζε τον ντράμερ των Foo Fighters, Τέιλορ Χόκινς, που πέθανε πρόσφατα), η H.E.R., ο J Balvin και η María Becerra, ο John Legend (που τραγούδησε το "Free" με τρεις Ουκρανούς ερμηνευτές, ο Jon Batiste, ο Justin Bieber με τους Giveon και Daniel Caesar, ο Lil Nas X και ο Jack Harlow, ο Nas, η Olivia Rodrigo και οι Silk Sonic.

Βραβεία Grammy 2022: Οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες

Παραγωγός της Χρονιάς (Εκτός κλασικής μουσικής)

Νικητής: Jack Antonoff

Rogét Chahayed

Mike Elizondo

Hit-Boy

Ricky Reed

Βραβείο Γκράμι Καλύτερου φωνητικού άλμπουμ

Νικητής: Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale

Norah Jones - ’Til We Meet Again (Live)

Tori Kelly - A Tori Kelly Christmas

Ledisi - Ledisi Sings Nina

Willie Nelson - That’s Life

Dolly Parton - A Holly Dolly Christmas

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Justin Bieber - Anyone

Brandi Carlile - Right on Time

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ariana Grande - Positions

Νικητής: Olivia Rodrigo - Drivers License

Βραβείο Γκράμι Καλύτερου κωμικού άλμπουμ

Lavell Crawford - The Comedy Vaccine

Chelsea Handler - Evolution

Νικητής: Louis C.K. - Sincerely Louis CK

Lewis Black - Thanks for Risking Your Life

Nate Bargatze - The Greatest Average American

Kevin Hart - Zero F***s Given

Καλύτερο Άλμπουμ Παιδικής Μουσικής

123 Andrés - Actívate

1 Tribe Collective - All One Tribe

Pierce Freelon - Black to the Future

Νικητής: Falu - A Colorful World

Lucky Diaz and the Family Jam Band - Crayon Kids

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Jon Batiste - I Need You

BJ the Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal - Bring It on Home to Me

Leon Bridges, Robert Glasper - Born Again

Nικητής: H.E.R. - Fight for You

Lucky Daye Featuring Yebba - How Much Can a Heart Take

Το καλύτερο τζαζ φωνητικό άλμπουμ

The Baylor Project - Generations

Kurt Elling & Charlie Hunter - SuperBlue

Nnenna Freelon - Time Traveler

Gretchen Parlato - Flor

Νικητής: Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

J. Cole - The Off-Season

Nas - King’s Disease II

Νικητής: Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

Kanye West - Donda

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

DMX Featuring Jay-Z & Nas - Bath Salts

Saweetie Featuring Doja Cat - Best Friend

Baby Keem Featuring Kendrick Lamar - Family Ties

Νικητής: Kanye West Featuring Jay-Z - Jail

J. Cole Featuring 21 Savage & Morray – My Life

Βραβείο Γκράμι Καλύτερης συνεργασίας ράπερ

J. Cole Featuring Lil Baby - Pride Is the Devil

Doja Cat - Need to Know

Lil Nas X Featuring Jack Harlow - Industry Baby

Tyler, the Creator Featuring YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign - WusYaName

Νικητής: Kanye West Featuring the Weeknd & Lil Baby - Hurricane

Καλύτερο Progressive R&B Άλμπουμ

Eric Bellinger - New Light

Cory Henry - Something to Say

Hiatus Kaiyote - Mood Valiant

Νικητής: Lucky Daye - Table for Two

Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington - Dinner Party: Desert

Masego - Studying Abroad: Extended Stay

Καλύτερο R&B Τραγούδι

H.E.R. - Damage

SZA - Good Days

Giveon - Heartbreak Anniversary

Νικητής: Silk Sonic - Leave the Door Open

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

Jon Batiste - I Need You

BJ the Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal - Bring It on Home to Me

Leon Bridges, Robert Glasper - Born Again

Νικητής: H.E.R. - Fight for You

Lucky Daye Featuring Yebba - How Much Can a Heart Take

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Snoh Aalegra - Lost You

Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches

H.E.R. - Damage

Νικητής: Silk Sonic - Leave the Door Open

Νικητής: Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής

Fleet Foxes - Shore

Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power

Japanese Breakfast - Jubilee

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

Νικητής: St. Vincent - Daddy’s Home

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

AC/DC - Power Up

Black Pumas - Capitol Cuts - Live From Studio A

Chris Cornell - No One Sings Like You Anymore Vol. 1

Νικητής: Foo Fighters - Medicine at Midnight

Paul McCartney - McCartney III

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

Weezer - All My Favorite Songs

Kings of Leon - The Bandit

Mammoth WVH - Distance

Paul McCartney - Find My Way

Νικητής: Foo Fighters - Waiting on a War

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

Deftones - Genesis

Νικητής: Dream Theater - The Alien

Gojira - Amazonia

Mastodon - Pushing the Tides

Rob Zombie - The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)

Καλύτερη Ροκ ερμηνεία

AC/DC - Shot in the Dark

Black Pumas - Know You Better (Live From Capitol Studio A)

Chris Cornell - Nothing Compares 2 U

Deftones - Ohms

Νικητής: Foo Fighters - Making a Fire

Καλύτερη σύγχρονη σύνθεση κλασικής Μουσικής

Andy Akiho - Akiho: Seven Pillars

Louis Andriessen - Andriessen: The Only One

Clarice Assad, Sérgio Assad, Sean Connors, Robert Dillon, Peter Martin & David Skidmore - Assad, Clarice & Sérgio, Connors, Dillon, Martin & Skidmore: Archetypes

Jon Batiste - Batiste: Movement 11'

Νικητής: Caroline Shaw - Shaw: Narrow Sea

Καλύτερη συλλογή κλασικής Μουσικής

Agave & Reginald L. Mobley - American Originals - A New World, A New Canon

Michael Tilson Thomas - Berg: Violin Concerto; Seven Early Songs & Three Pieces for Orchestra

Timo Andres & Ian Rosenbaum - Cerrone: The Arching Path

Chick Corea - Plays

Νικητής: Amy Andersson - Women Warriors - The Voices of Change

Καλύτερη φωνητική σόλο ερμηνεία κλασικής μουσικής

Laura Strickling - Confessions

Will Liverman - Dreams of a New Day - Songs by Black Composers

Νικητές: Sangeeta Kaur & Hila Plitman - Mythologies

Joyce DiDonato - Schubert: Winterreise

Jamie Barton - Unexpected Shadows

Καλύτερο οργανικό σόλο κλασικής Μουσικής

Νικητής: Jennifer Koh - Alone Together

Simone Dinnerstein - An American Mosaic

Augustin Hadelich - Bach: Sonatas & Partitas

Gil Shaham Beethoven & Brahms: Violin Concertos

Mark Grgić - Mak Bach

Curtis Stewart - Of Power

Καλύτερη ερμηνεία μουσικής δωματίου/μικρού συνόλου

Jack Quartet - Adams, John Luther: Lines Made by Walking

Sandbox Percussion - Akiho: Seven Pillars

Sérgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion - Archetypes

Νικητής: Yo-Yo Ma & Emanuel Ax - Beethoven: Cello Sonatas - Hope Amid Tears

Imani Winds - Bruits

Καλύτερη ερμηνείας από χορωδία

Matthew Guard - It’s a Long Way

Νικητής: Gustavo Dudamel - Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony of a Thousand’

Donald Nally - Rising w/The Crossing

Kaspars Putniņš - Schnittke: Choir Concerto; Three Sacred Hymns; Pärt: Seven Magnificat-Antiphons

Benedict Sheehan - Sheehan: Liturgy of Saint John Chrysostom

Craig Hella Johnson - The Singing Guitar

Καλύτερη ηχογράφηση όπερας

Helsinki Philharmonic Orchestra - Bartók: Bluebeard’s Castle

Νικητής: The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus - Glass: Akhnaten

London Symphony Orchestra; London Symphony Chorus & LSO Discovery Voices - Janáček: Cunning Little Vixen

The Opera Philadelphia Orchestra - Little: Soldier Songs

The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus - Poulenc: Dialogues Des Carmélites

Καλύτερη ορχηστρική ερμηνεία

Nashville Symphony Orchestra - Adams: My Father Knew Charles Ives; Harmonielehre

Mendelssohn Choir of Pittsburgh & Pittsburgh Symphony Orchestra - Beethoven: Symphony No. 9

San Francisco Symphony - Muhly: Throughline

Νικητής: Philadelphia Orchestra - Price: Symphonies Nos. 1 & 3

Seattle Symphony Orchestra - Strauss: Also Sprach Zarathustra; Scriabin: The Poem of Ecstasy

Καλύτερος παραγωγός κλασικής μουσικής

Blanton Alspaugh

Steven Epstein

David Frost

Elaine Martone

Νικητής: Judith Sherman

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

AC/DC - Shot in the Dark

Νικητής: Jon Batiste - Freedom

Tony Bennet & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You

Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon - Peaches

Billie Eilish - Happier Than Ever

Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

Καλύτερη επεξεργασία ήχου σε άλμπουμ κλασικής μουσικής

Sérgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion - Archetypes

Yo-Yo Ma, Emanuel Ax - Beethoven: Cello Sonatas - Hope Amid Tears

Manfred Honeck, Mendelssohn Choir of Pittsburgh & Pittsburgh Symphony Orchestra - Beethoven: Symphony No. 9

Νικητής: Chanticleer - Chanticleer Sings Christmas

Gustavo Dudamel, Fernando Malvar-Ruiz, Luke McEndarfer, Robert Istad, Grant Gershon, Los Angeles Children’s Chorus, Los Angeles Master Chorale, National Children’s Chorus, Pacific Chorale & Los Angeles Philharmonic - Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony of a Thousand’

Καλύτερο Spoken Word Άλμπουμ

LeVar Burton - Aftermath

Νικητής: Don Cheadle - Carry On: Reflections for a New Generation From John Lewis

J. Ivy - Catching Dreams: Live at Fort Knox Chicago

Dave Chappelle & Amir Sulaiman - 8:46

Barack Obama - A Promised Land

Καλύτερο Contemporary Instrumental Άλμπουμ

Randy Brecker & Eric Marienthal - Double Dealin’

Rachel Eckroth - The Garden

Νικητής Taylor Eigsti - Tree Falls

Steve Gadd Band - At Blue Note Tokyo

Mark Lettieri - Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2

Καλύτερο Άλμπουμ Τρόπικαλ Λάτιν

Νικητής: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - Salswing!

El Gran Combo de Puerto Rico - En Cuarantena

Aymée Nuviola - Sin Salsa No Hay Paraíso

Gilberto Santa Rosa - Colegas

Tony Succar - Live in Peru

Καλύτερο Άλμπουμ Περιφερειακής Μεξικανικής Μουσικής

Aida Cuevas - Antología de la Musica Ranchera, Vol. 2

Νικητής: Vicente Fernández - A Mis 80’s

Mon Laferte - Seis

Natalia Lafourcade - Un Canto por México, Vol. II

Christian Nodal - Ayayay! (Súper Deluxe)

Καλύτερο Άλμπουμ Λάτιν Ροκ ή Εναλλακτικής

Bomba Estéreo - Deja

Diamante Eléctrico - Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (Deluxe Edition)

Νικητής Juanes - Origen

Nathy Peluso - Calambre

C. Tangana - El Madrileño

Zoé - Sonidos de Karmática Resonancia

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Rauw Alejandro - Afrodisíaco

Νικητής: Bad Bunny - El Último Tour del Mundo

J Balvin - Jose

Karol G - KG0516

Kali Uchis - Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios)

Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ

Pablo Alborán - Vértigo

Paula Arenas - Mis Amores

Ricardo Arjona - Hecho a la Antigua

Camilo - Mis Manos

Νικητής: Alex Cuba - Mendó

Selena Gomez - Revelación

Καλύτερο Roots Gospel Άλμπουμ

Harry Connick, Jr. - Alone With My Faith

Gaither Vocal Band - That’s Gospel, Brother

Ernie Haase & Signature Sound - Keeping On

The Isaacs - Songs for the Times

Νικητής: Carrie Underwood - My Savior

Καλύτερο Σύγχρονο Χριστιανικό Μουσικό Άλμπουμ

Natalie Grant - No Stranger

Israel & New Breed - Feels Like Home Vol. 2

Kari Jobe - The Blessing (Live)

Tauren Wells - Citizen of Heaven (Live)

Νικητής: Elevation Worship & Maverick City Music - Old Church Basement

Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ

Jekalyn Carr - Changing Your Story

Tasha Cobbs Leonard - Royalty: Live at the Ryman

Maverick City Music - Jubilee: Juneteenth Edition

Jonathan McReynolds & Mali Music - Jonny X Mali: Live in LA

Νικητής: CeCe Winans - Believe for It

Καλύτερη Σύγχρονη Χριστιανική Ερμηνεία/Τραγούδι

Kirk Franklin & Lil Baby - We Win

H.E.R. & Tauren Wells - Hold Us Together (Hope Mix)

Chandler Moore & KJ Scriven - Man of Your Word

Νικητής: CeCe Winans - Believe for It

Elevation Worship & Maverick City Music Featuring Chandler Moore & Naomi Raine - Jireh

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις