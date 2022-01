Η δεύτερη ζωή του David Bowie

Η "επιστροφή" του βινυλίου δεν είναι νέο γεγονός, ωστόσο χρόνο με το χρόνο, οι δίσκοι βρίσκουν όλο και περισσότερο χώρο στα σπίτια των υπερκορεσμένων ακροατών. Κάτι η υπερπληροφόρηση, κάτι η γοητεία της ρετροσπεκτίβας, κάτι η ανάγκη επαφής εκ νέου με πράγματα χειροπιαστά, κάνουν τους λάτρεις του βινυλίου να αισθάνονται όλο και καλύτερα.

Η διεθνής τάση είναι δε, οι πιο "ποιοτικοί καλλιτέχνες", ή αν θέλετε οι πιο διαχρονικοί, να αναζητούνται (και) σε υλική μορφή. Γιατί είναι αλλιώς να έχεις τα άπαντα των Beatles, των Stones ή των Floyd σε mp3, και αλλιώς να έχεις στη κατοχή σου το artwork, και το λεγόμενο hard copy. Σε συνδυασμό αυτό, με την αρτιότερη απόδοση ήχου.

Εν προκειμένω λοιπόν, σύμφωνα με το NME, "βασιλιάς" του βινυλίου είναι και επίσημα ο τεράστιος David Bowie, μιας και από το 2000 και μετά, έχουν πωληθεί 582,704 βινύλια έργων του, πράγμα που τον φέρνει στη πρώτη θέση για τον 21ο αιώνα, μπροστά από τους Beatles (535,596 πωλήσεις βινυλίων).

Όπως αναφέρει ο Alan Jones του Music Week, ο Bowie είναι στη σχετική πρώτη θέση και για τη τρέχουσα δεκαετία με 134,237 πωλήσεις, έναντι 113,613 των Beatles. Η εν λόγω μέτρηση φτάνει μέχρι την 6η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Για το 2021 μόνο, πρώτη ήταν η Taylor Swift με 56,917 πωλήσεις βινυλίων, με τους Beatles σταθερά στη δεύτερη θέση (58,567) και τον Bowie στη τρίτη (53,181). Παρόλα αυτά, ο "Starman" συνεχίζει να διαγράφει σπουδαία πορεία στις πωλήσεις βινυλίων, χάρη στις επετειακές επανεκδόσεις των διαχρονικών του έργων. Πριν λίγο καιρό άλλωστε, το μέχρι πρότινος άγνωστο Toy, βρέθηκε στο Top 5 των πωλήσεων στη Βρετανία.

Η Rough Trade Records κατέταξε τον δίσκο στο νούμερο 29 της καριέρας του, ενώ στο νούμερο 1, ως καλύτερος δίσκος του, φιγουράρει το Scary Monsters (and Super Creeps).

Το Toy κυκλοφόρησε στις 7 Ιανουαρίου, ενώ στις 8 θα ήταν τα 75α γενέθλια του Bowie. Έτσι, έγινε το Νο. 1 σε πωλήσεις για τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Επίσης, το Hunky Dory του 1971, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, επανακυκλοφόρησε μέσα στη προηγούμενη σεζόν με αφορμή τα 50 του χρόνια. Ακόμη, σημαντικές πωλήσεις κατέγραψε το συλλεκτικό Legacy του 2016, χάρη στο Bowie75 campaign activity, μια καμπάνια που αποτίει φόρο τιμής στον καλλιτέχνη και επανασυστήνει τη κληρονομιά που άφησε πίσω του.

Εδώ μπορείτε να ακούσετε όλο το "David Bowie 75 Official Playlist"

Σύμφωνα με τη British Phonographic Industry (BPI), το βινύλιο συνέχισε το "ράλι" που καταγράφει εδώ και 15 χρόνια. Η BPI που καταγράφει τις κυκλοφορίες στη Βρετανία, ανακοίνωσε πως οι πωλήσεις βινυλίων στη χώρα ήταν το 2021 οι περισσότερες τα τελευταία 30 χρόνια, παρά τη πανδημία που ευνόησε την άνοδο των ψηφιακών μοντέλων. Στις ΗΠΑ την ίδια χρονιά το βινύλιο εκτόπισε τα CD, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά. Σύμφωνα δε με το Billboard, το 38.3% των πωλήσεων μουσικών παραγωγών στις ΗΠΑ τη περασμένη χρονιά ήταν σε μορφή βινυλίου, κάτι που δείχνει την ανοδική πορεία του εν λόγω format.

Όπως αναφέρει έρευνα του MRC Data, η λεγόμενη Gen Z στρέφεται στα βινύλια, με τη Lana Del Rey να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων της νέας γενιάς. Ακολουθούν οι Foo Fighters και το ντεμπούτο της Celeste, καθώς και πολλοί "κλασικοί" καλλιτέχνες όπως ο Bowie. Ο θάνατός του άλλωστε το 2016, έστρεψε το ενδιαφέρον και της Gen Z στη καριέρα του, μέσα από τα αφιερώματα που ακολούθησαν και τη κυκλοφορία του Blackstar.

Ο Bowie έχει ψηφιστεί άλλωστε ως ο μουσικός που επηρέασε περισσότερα μουσικά είδη από οποιονδήποτε άλλο ροκ σταρ στην ιστορία, τόσο ως προς τη παραγωγή - πειραματισμούς του, όσο και ως προς τη σκηνική του παρουσία και τα show του.

Με άλλα λόγια, φαίνεται πως η νέα γενιά ανακαλύπτει τα "ιερά τέρατα", και δένεται με το έργο τους θέλοντας να έχει στην κατοχή της τη συνολική εμπειρία, πέραν της digital αποθήκευσης πληροφοριακού υλικού.

Αντί επιλόγου, κλείνουμε με τα 25 αγαπημένα βινύλια του David Bowie όπως τους είχε παραθέσει ο ίδιος το 2003, τότε για το Vanity Fair. Να σημειώσουμε εδώ πως ο Bowie είχε στη κατοχή του τουλάχιστον 2,500 vinyl LPs, από όλα τα μουσικά είδη, κάτι που συντονίζεται φυσικά με τον πολυσχιδή χαρακτήρα του. Στη κορυφή της λίστας του, φιγουράρει το ομότιτλο άλμπουμ της καλλιτεχνικής κολεκτίβας των Last Poets, που θεωρείται προπομπός του ραπ ιδιώματος.

Οι 25 αγαπημένοι δίσκοι του Bowie:

1. The Last Poets – The Last Poets

2. Robert Wyatt – Shipbuilding

3. Little Richard – The Fabulous Little Richard

4. Steve Reich – Music for 18 Musicians

5. The Velvet Underground – The Velvet Underground & Nico

6. John Lee Hooker – Tupelo Blues

7. Koerner, Ray and Glover – Blues, Rags and Hollers

8. James Brown – The Apollo Theatre Presents: In Person! The James Brown Show

9. Linton Kwesi Johnson – Forces of Victory

10. Various Artists – The Red Flower of Tachai Blossoms Everywhere: Music Played on National Instruments

11. Daevid Allen – Banana Moon

12. Cast Album – Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris

13. Tom Dissevelt – The Electrosoniks: Electronic Music

14. The Incredible String Band – The 5000 Spirits of the Layers of the Onion

15. Tucker Zimmerman – Ten Songs by Tucker Zimmerman

16. Gundula Janowitz – Four Last Songs (Strauss)

17. Glenn Branca – The Ascension

18. Syd Barrett – The Madcap Laughs

19. George Crumb – Black Angels

20. Toots & The Maytals – Funky Kingston

21. Harry Partch – Delusion of the Fury

22. Charles Mingus – Oh Yeah

23. Igor Stravinsky – Le Sacre du Printemps

24. The Fugs – The Fugs

25. Florence Foster Jenkins – The Glory of the Human Voice

