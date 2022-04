Η Diana Krall έρχεται με το ροκ εν ρολ πιάνο της στο Ηρώδειο για καλό σκοπό

"Στη σκηνή δημιουργείται ένα είδος 'οικειότητας', την οποία κάθε θεατής βιώνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Εγώ απλά κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο και δουλεύω πολύ σκληρά" έχει δηλώσει σε συνέντευξή της η μεγάλη κυρία της τζαζ, Νταϊάνα Κραλ (Diana Krall) μιλώντας για την έννοια της... επιτυχίας! Η γνωστή Καναδή πιανίστρια, που έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται να συναντήσει τους χιλιάδες Έλληνες θαυμαστές της στο Ηρώδειο, την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Η Diana Krall θα τραγουδήσει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών προσκεκλημένη από το Σωματείο Aurora, θέλοντας να συνεισφέρει στον αγώνα κατά της λευχαιμίας. Η ερμηνεύτρια στηρίζει με θέρμη τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, έχοντας και η ίδια χάσει τη μητέρα της από πολλαπλούν μυέλωμα, μία σοβαρή αιματολογική νόσο.

ADVERTISING

Η Diana Krall, είναι η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια και δημιουργική καλλιτέχνης της σύγχρονης τζαζ. Τον Δεκέμβρη του 2009, το περιοδικό Billboard την ανακήρυξε ως τη δεύτερη πιο επιτυχημένη τζαζ καλλιτέχνιδα της δεκαετίας και μία από τους καλλιτέχνες με τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων χρόνων.

Είναι η μόνη τζαζ τραγουδίστρια, που έχει δει 8 άλμπουμς της να πηγαίνουν κατευθείαν στην κορυφή του jazz chart του Billboard, με δύο βραβεία Γκράμι και με χρυσούς, πλατινένιους ή πολυπλατινένιους δίσκους.

Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από τεσσάρων ετών. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία οκτώ ετών και δεν... σταμάτησε ποτέ. Η ίδια θυμάται να ακούει συνέχεια μουσική στο σπίτι με τους γονείς της και να τραγουδάει παίζοντας πιάνο μαζί με τη γιαγιά της. Κέρδισε το πρώτο της χαρτζιλίκι παίζοντας τρία βράδια την εβδομάδα σ' ένα εστιατόριο της γειτονιάς της.

Το 1981 φεύγει για σπουδές με υποτροφία στο Berklee College of Music στη Βοστόνη. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα επιστρέφει στη γενέτειρα της, όπου ο διάσημος κοντραμπασίστας Ρέι Μπράουν εντυπωσιάζεται από το ταλέντο της και την παίρνει υπό την προστασία του.

Αυτή ήταν η μεγάλη αρχή για μια σειρά επιτυχιών, που είχε ονειρευτεί αλλά δεν τολμούσε να πιστέψει ότι θα γίνονταν πραγματικότητα!

Diana Krall – Τραγούδησε το «Fly Me To The Moon» στην κηδεία του αστροναύτη Neil Armstrong

Το 2003 γνώρισε τον άντρα της, τον τραγουδιστή Elvis Costello, με τον οποίον παντρεύτηκαν στο σπίτι του Έλτον Τζον στο Λονδίνο. Οι δυο τους συνεχίζουν να ζουν με τα δίδυμα αγόρια τους στον Καναδά, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο δημιουργικά ζευγάρια της μουσικής σκηνής. Το ζευγάρι έχει συνεργαστεί με τον Costello να γράφει στίχους και να συνθέτει μουσική για το άλμπουμ της, “The Girl In The Other Room”.

Μαζί με άλλους αστέρες της jazz όπως η Νάταλι Κόουλ, η Νόρα Τζόουνς και ο B.B. King, συμμετείχαν στο τελευταίο άλμπουμ του Ρέι Τσαρλς, “Genius Love Company”.

Μια άλλη συνεργασία για την οποία είναι περήφανη, είναι αυτή με ένα από τα είδωλα της, τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ, για την οποία έκανε την παραγωγή στο άλμπουμ “Love Is The Answer”, το 2009.

Το 2012 τραγούδησε αισθαντικά το “Fly Me To The Moon” στην κηδεία του αστροναύτη Neil Armstrong στην Ουάσινγκτον.

Ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος και παρουσιάζοντας το νέο της album με τίτλο "Dream of you" η Krall έρχεται με το ροκ εν ρολ πιάνο της για να μας καθηλώσει, σε μια μοναδική εμφάνιση στις 30 Ιουνίου στο μαγευτικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

* Το Σωματείο Aurora ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μάχη κατά της λευχαιμίας μέσω της προσφοράς βοήθειας στους ασθενείς και στις οικογένειες τους, αλλά και στην στήριξη της έρευνας για την καταπολέμηση των αιματολογικών ασθενειών.

Διαβάστε ακόμα: Τι θα δούμε φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών 2022 - Από Κομεντί Φρανσαίζ μέχρι Μαξ Ρίχτερ και Πάτι Σμιθ

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις