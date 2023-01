Η Κάια Γκέρμπερ θέλει να υποθυθεί την Πάτι Σμιθ κι ένας κόμπος ανέβηκε στον λαιμό μας

Ay dios mio… το διαβάσαμε και αυτό. Η Κάια Γκέρμπερ (Kaia Gerber), κόρη του σουπερμόντελ των 90ς Σίντι Κρόφορντ (Cindy Crawford) είπε με καμάρι ότι θέλει να υποδυθεί τη θρυλική Πάτι Σμιθ (Patti Smith) σε βιογραφική ταινία, αν και εφόσον γυριστεί κάποια στιγμή.

Ευτυχώς στην παραπάνω πρόταση υπάρχουν πολλά "αν" και "εφόσον" γιατί και μόνο η σκέψη ότι θα δούμε κάποιο biopic με την Kaia στον ρόλο της υπερτεράστιας Πάτι Σμιθ μας έφερε πεταλούδες στο στομάχι (με τον κακό τον τρόπο).

Το 21χρονο μοντέλο και ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία "Babylon" μαζί με τον Μπραντ Πιτ και τη Μάργκο Ρόμπι, ρωτήθηκε αν υπάρχουν ηρωίδες της λογοτεχνίας που θα ήθελε να υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle.

“Η Πάτι Σμιθ, με το Just Kids, άλλαξε πλήρως τη ζωή μου” απάντησε η Κάγια Γκέρμπερ, μιλώντας για τα απομνημονεύματα της Σμιθ, που κυκλοφόρησαν το 2010. “Και η Τζόαν Ντίντιον. Έχω διαβάσει όλα όσα έχει γράψει. Είδα το ντοκιμαντέρ της ένα εκατομμύριο φορές. To απόφθεγμά της που με έχει επηρεάσει πραγματικά είναι το "θέλω να ξέρω πού είναι ο πόνος". Το ανακάλυψα και χάρη σε αυτό και δεν προσπαθώ να ξεφύγω από τα συναισθήματά μου”, ανέφερε η Κάια.

Κάια Γκέρμπερ - Πάττι Σμιθ

Ήδη σε περσινή συνέντευξή της στο i-D, η Γκέρμπερ το είχε κάνει και λίγο χειρότερο… λέγοντας ότι θα ήθελε η Πάτι Σμιθ να γράψει τον πρόλογο στην… αυτοβιογραφία της. “Λοιπόν, αν υπήρχε ένα σύμπαν όπου όλα ήταν δυνατά, κυριολεκτικά θα σερνόμουν στο πάτωμα για να γράψει το προοίμιο η Πάτι Σμιθ. Αλλά, πρέπει να κάνεις μεγάλα όνειρα, οπότε θα πω την Πάτι Σμιθ” πρόσθεσε. Αυτό βέβαια προϋποθέτει δύο πράγματα. Πρώτον ότι η Γκέρμπερ θα κάνει και… κάτι για αυτόν τον έρμο τον πλανήτη, ώστε να έχει νόημα μία αυτοβιογραφία της. Και δεύτερον, ότι η 76χρονη Πάτι Σμιθ θα κάνει μία βιωματική επανεκτέλεση στο “Who wants to live forever”, που ακούγαμε στον απέθαντο “Highlander”.

Όλοι περάσαμε τη ροκ φάση μας, αλλά υπάρχει και κάποιο όριο!

Είδαμε την Γκέρμπερ στα επεισόδια της σειράς “American Horror Story” και δεν ήταν κακή. Βέβαια οι απαιτήσεις του ρόλου ήταν μηδενικές! Σίγουρα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα για να ενσαρκώσει - και να αναφερθεί καν στην ίδια πρόταση - με μια προσωπικότητα σαν την Πάτι Σμιθ. Όλοι περάσαμε τη ροκ φάση μας, αλλά υπάρχει και κάποιο όριο.

Σίγουρα η Κάια έχει παρασυρθεί από την επιτυχία του συντρόφου της Όστιν Μπάτλερ στον ρόλο του "Έλβις", όμως τι ... φταίει η Πάτι Σμιθ;

H Kaia Gerber

Η Κάια, που έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα στις πασαρέλες διότι είναι κυρίως... μοντέλο, αναμένεται να εμφανιστεί στην επερχόμενη κωμωδία της Apple TV+ “Mrs. American Pie” και φυσικά καλώς εχόντων θα τη δούμε απαστράπτουσα στην τελετή απονομής των Όσκαρ.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο η Πάτι Σμιθ, ανυποψίαστη για το γεγονός ότι η Κάια την έχει βάλει στο μάτι σε όνειρα με άρωμα Μαλιμπού ανανά… έκανε συναυλία στη Νέα Υόρκη και αφιέρωσε το τραγούδι ‘Redondo Beach’ στη μνήμη της γνωστής σχεδιάστριας Vivienne Westwood που έφυγε από τη ζωή.

Πάτι Σμιθ - “Just Kids” και μία υπόσχεση σε μία iconic ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη

Η Patti Smith goes to Hollywood / 1978

Το βιβλίο “Just Kids” της Πάτι Σμιθ, την οποία απολαύσαμε το περασμένο καλοκαίρι στο Ηρώδειο όπου συμβούλεψε το κοινό: “Use your rights, Use your voice” (άσκησε τα δικαιώματά σου, χρησιμοποίησε τη “φωνή” σου) , δεν είναι μία απλή αυτοβιογραφία. Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου του 2010 και κέρδισε το National Book Award στις ΗΠΑ. Διαβάζοντάς το είναι δύσκολο να μην πιστέψεις στη μοίρα.

Αναφέρεται στην φιλία δύο νέων καλλιτεχνών, της Patti Smith και του μετέπειτα διάσημου φωτογράφου Robert Mapplethorpe, και το υπέρτατο πάθος που ήταν το καύσιμό τους στη ζωή και στην αναζήτηση της τέχνης. Το 1967 μία τυχαία συνάντηση ανάμεσα σε δύο νέους οδήγησε σε μία σχέση ζωής και μία πορεία ασύλληπτης επιτυχίας και για τους δύο, στους διαφορετικούς δρόμους που ακολούθησαν.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ JUST KIDS





Ο θάνατος του Ρόμπερτ ήταν ο πρώτος μεγάλος θάνατος, από μία σειρά μεγάλων θανάτων και μου έμαθε πώς να πενθώ. Παρά το γεγονός ότι το πένθος διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, το πιο σημαντικό μέρος του πένθους είναι το να ζεις

Το βιβλίο αναπτύσσεται με φόντο το παλιό Brooklyn, το ξενοδοχείο Chelsea, το Εργοστάσιο του Warhol, το Coney Island και εξελίσσεται παράλληλα με τα καλλιτεχνικά ρεύματα, τον πολιτικό αναβρασμό και τις μουσικές των 70ς και 80ς. Μέσα στον κυκεώνα της ζωής, αυτά δύο “παιδιά” έκαναν μία συμφωνία. Να νοιάζονται για πάντα ο ένας για τον άλλον και να κάνουν τέχνη. Και στο φόντο, ένα αξέχαστο πορτρέτο της Νέας Υόρκης με τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους καλλιτέχνες και τους άξεστους, αυτούς που πέτυχαν και όσους έμειναν να “κοιτούν” αυτούς που πέτυχαν.

Η Patti Smith το 1975

"Δεν το έγραψα σαν μία κάθαρση. Το έγραψα γιατί μου το ζήτησε ο Robert… Η σχέση μας ήταν τέτοια που ήξερα τι θα ήθελε και την ποιότητα που της άξιζε. Αυτή ήταν η ατζέντα μου για να γράψω το βιβλίο. Το έγραψα για να κρατήσω την υπόσχεση μου, η οποία δόθηκε στο νεκροκρέβατό του. Όταν τελείωσε, πράγματι αισθάνθηκα ότι κράτησα την υπόσχεσή μου” δήλωσε η τραγουδίστρια, ποιήτρια της ροκ και της πανκ, ακτιβίστρια και ζωγράφος Πάτι Σμιθ για το βιβλίο “Just Kids”.

Ο Ρόμπερτ Μάπλθορπ πέθανε από επιπλοκές του Aids το 1989 και όπως εξομολογείται η Σμιθ, η αίσθηση της απουσίας του, είναι αισθητή μέχρι σήμερα. Σαν να βρήκες τον συνοδοιπόρο σου στη ζωή και ξαφνικά χάθηκε! "Ο θάνατος του Ρόμπερτ ήταν ο πρώτος μεγάλος θάνατος, από μία σειρά μεγάλων θανάτων και μου έμαθε πώς να πενθώ. Παρά το γεγονός ότι το πένθος διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, το πιο σημαντικό μέρος του πένθους είναι το να ζεις."

