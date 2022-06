Είδαμε την Patti Smith - Και το Ηρώδειο υποκλίθηκε στο μεγαλείο της

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουνίου, όσοι δηλώσαμε παρόντες στο Ηρώδειο στη συναυλία της Patti Smith, δε θα το θυμόμαστε γιατί πέρασαμε μία ξέφρενη και απογειωτική βραδιά χόρου μαζί την “ιέρεια” της ροκ. Θα το θυμόμαστε για το σαρωτικό κύμα σεβασμού προς αυτήν.

Αυτή η συναυλία της 75χρονης σήμερα εμβληματικής καλλιτέχνιδας δεν έμοιαζε με τις άλλες συναυλιακές της στάσεις στην Αθήνα. Είχε κάτι πιο εσωτερικό, πιο μυσταγωγικό και μία υπόγεια δυναμική που έμεινε μέσα μας σαν στάμπα και θα μας συνοδεύει για καιρό. Η διάρκειά της δεν ξεπέρασε τη μιάμισι ώρα. Και μέσα σε αυτή είπε 15 τραγούδια περίπου, έχοντας στα πλήκτρα να τη συνοδεύει την κόρη της και στην κιθάρα τον γιο της. Μία συναυλία οικογενειακή υπόθεση στη σκιά του Παρθενώνα λοιπόν. Ενός χώρου σπάνιου και ιδιαίτερου όπως η ίδια σχολίασε, καθώς στην Αμερική δεν έχουν παρόμοιους.

Με ένα κοινό ετερόκλητο, όλων των ηλικιών. Καθιστή συναυλία γαρ. Με εμάς να την κοιτάζουμε από ψηλά και να ταξιδεύουμε νοερά με τη τόσο γνώριμη φωνή της.

Η βραδιά ξεκίνησε με το Dancing Barefoot και συνεχίστηκε με το Grateful. Κάποιος ένθερμος θαυμαστής της από το κοινό της φώναξε: I love you Patti Smith! και εκείνη του απάντησε: Send me your picture! Σειρά πήραν και άλλα πολλά και αγαπημένα τραγούδια της.

Τίποτα δεν έμεινε ασχολίαστο

Τίποτα δεν άφησε ασχολίαστο η Patti Smith. Μίλησε για τους σκοτεινούς καιρούς που διανύουμε, για τη δημοκρατία που κλυδωνίζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα δικαιώματα των γυναικών που διακυβεύονται. Λέξεις όπως “free” και “rights” ακούστηκαν πολλές φορές από το στόμα της. Ήταν αυτές οι στιγμές που η μουσική παίρνει πολιτική θέση. Γιατί έτσι πρέπει, ειδικά αυτές τις δύσκολες και σκοταδιστικές ώρες που περνά η Αμερική και συνεκδοχικά ολόκληρη η ανθρωπότητα..

Εξαιρετικά δυνατή η στιγμή που διάβασε το ποίημα Footnote to Howl του φίλου της Allen Ginsberg με αφορμή τα 25 χρόνια από τον θάνατό του.

Η αναπάντεχη βροχή τής έδωσε... power

Λίγο αργότερα, την ώρα που τραγουδούσε το Pissing in a river, ξεκίνησε μία αναπάντεχη καλοκαιρινή βροχή. Κανείς μας δεν κουνήθηκε. Εκεί, κολλημένοι στις κερκίδες την κοιτούσαμε με μια μικρή ανησυχία μήπως πτοηθεί και σταματήσει. Η Patti Smith ωστόσο, όχι μόνο δε σταμάτησε αλλά έδωσε κι άλλα… γκάζια. Πέταξε το σακάκι της μακριά και συνέχισε πιο δυναμική από ποτέ. Φορώντας το φιλέκο της και ένα λευκό μακό.

Ακολούθησαν, τα “Gloria” και “People Have The Power” και όλο το θέατρο την αποθέωσε όρθιο χειροκροτώντας, τραγουδώντας, χορεύοντας, ενώ αυτή μας προέτρεπε δυνατα: “Use your rights, Use your voice”!

Ήταν μία συναυλία- υπόκλιση στο μεγαλείο αυτής της σπουδαίας μορφής της παγκόσμιας ροκ σκηνής...

