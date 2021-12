Η Monika υπογράφει τα τραγούδια "The Lost Daughter" - Της ταινίας του Netflix που βασίζεται στο βιβλίο της Έλενα Φεράντε

Φέτος η πρωτοχρονιάτικη ταινία του Netflix έχει Hollywood A-listers στο cast της και την υπογραφή της Monika στο soundtrack- "παραγγελία" της σκηνοθέτριας Maggie Gyllenhaal.

Η Monika έχει γράψει τα τραγούδια του original soundtrack της ταινίας “The Lost Daughter” της Maggie Gyllenhaal, η οποία κέρδισε πρόσφατα το βραβείο Golden Osella Award for Best Screenplay στο Φεστιβάλ της Βενετίας ενώ απέσπασε τέσσερα βραβεία στα Gotham Awards: "Best Feature", "Outstanding Lead Performance", "Bingham Ray Breakthrough Director Award" και "Best Screenplay".

Με πρωταγωνιστές ορισμένους από τους πιο λαμπερούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, την Olivia Colman, τη Dakota Johnson, τη Jessie Buckley, τον Paul Mescal και τον Εd Harris, η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ και στις 31 Δεκεμβρίου στο Netflix, ως η πρωτοχρονιάτικη πρόταση της πλατφόρμας.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Elena Ferrante. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις Σπέτσες το 2020, εν μέσω καραντίνας, δίνοντας ζωή στους κατοίκους του νησιού, πολλοί εκ των οποίων είχαν το δικό τους ρόλο στην ταινία, μετατρέποντας ολόκληρο το νησί σε ένα κινηματογραφικό σετ.

Ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο του 2020 και τον Φεβρουάριο του 2021 η Monika κλήθηκε για πρώτη φορά από τον παραγωγό, ο οποίος της ανέθεσε να γράψει τα τραγούδια για οκτώ σκηνές της ταινίας. Η οδηγία ήταν συγκεκριμένη, η σκηνοθέτης ζητούσε οκτώ ελληνικά τραγούδια το καθένα με διαφορετικό ύφος. Το deadline ήταν πιεστικό, ωστόσο η Monika, μέσα σε ένα μόλις μήνα, παρέδωσε το υλικό που, βάσει του brief, έπρεπε να συνοδεύει σκηνές όπως αυτή όπου η Olivia Colman χορεύει με τον Ed Harris ή βρίσκεται στην παραλία ενώ ακούγεται μουσική από την κοντινή ταβέρνα. Με αφορμή τις σκηνές αυτές, η Monika έγραψε τραγούδια πολύ διαφορετικά από αυτά που γνωρίζουμε από την προσωπική της δισκογραφία.

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι η Monika εδώ αντιμετώπισε μια πολύ διαφορετική πρόκληση. Με απόλυτο επαγγελματισμό ακολούθησε τις οδηγίες της Gyllenhaal και απέδωσε όσο πιο πιστά μπορούσε την ιδέα της για κάθε σκηνή. Τα μόνα τραγούδια που προϋπήρχαν και μπήκαν στο τελικό soundtrack, είναι η “Στάλα” - που αποτέλεσε και το κύριο θέμα της ταινίας - και το “Αίμα μου”.

Στο O.S.T περιλαμβάνονται 2 ορχηστρικά θέματα και 10 τραγούδια, από τα οποία τα 8 ερμηνεύει η Monika. Το τραγούδι “Αίμα μου” ερμηνεύει ο Πασχάλης Τερζής και το “Όλα λάθος” ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

“Ένιωθα μεγάλη χαρά στις ηχογραφήσεις γιατί εξερευνούσα έναν κόσμο από μουσικά όργανα και ήχους με τα οποία δεν ασχολούμαι συνήθως στη δική μου μουσική. Μου αρέσουν οι προκλήσεις. Σκοπός μου ήταν, όχι να ικανοποιήσω αυτό που νιώθω εγώ, αλλά να φέρω εις πέρας τις οδηγίες της σκηνοθέτιδος και να αποδώσω όσο πιο έγκυρα μπορούσα την ιδέα της μουσικής για κάθε σκηνή, ώστε όλη η ταινία να αποκτήσει ρυθμό και να απογειωθεί συναισθηματικά. Η δουλειά μου ήταν να μεταφράσω τις λέξεις, τις οδηγίες που έλαβα και να τις μετουσιώσω σε μουσική. Δεν έβαλα κανένα προσωπικό φίλτρο σε όλο αυτό, το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να πετύχει το όραμα της Mάγκι. Άλλωστε, αυτό κάνω πάντα και στις συνεργασίες μου για τη μουσική θεατρικών παραστάσεων. Με την Μάγκι είχαμε απίστευτη χημεία και δε θα ξεχάσω τις πολλές, δημιουργικές συνομιλίες που είχαμε καθημερινά αλλά και το χιούμορ που προέκυπτε μέσα από την πίεση του χρόνου και το άγχος που είχαμε όλοι στην ομάδα για να προλάβουμε το μοντάζ ώστε να σταλεί η ταινία στα Φεστιβάλ. Θυμάμαι, για παράδειγμα, την Mάγκι να μου στέλνει μήνυμα αργά το βράδυ και να μου λέει "Σε παρακαλώ θα χρειαστώ άλλες δύο Στάλες επειγόντως μέχρι το πρωί". Η συνεργασία μας εξελίχθηκε τόσο καλά, που η Μάγκι έλεγε κατα τη διάρκεια της παραγωγής: "Πριν ξεκινήσετε να γράφετε τη μουσική για την ταινία σας, ρωτήστε τη Monika, μπορεί να την έχει ήδη έτοιμη!" Monika

