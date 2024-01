Η “μωβ βροχή” του Prince ανεβαίνει στο Broadway – Η ιστορία πίσω από το Όσκαρ 

Η επιτυχημένη ταινία του Prince “Purple Rain” πρόκειται να γίνει μιούζικαλ στο Broadway. Ποιος θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο;

Μετά το μιούζικαλ για τη ζωή της Τίνα Τέρνερ και το μιούζικαλ που παίζεται αυτό το διάστημα αφιερωμένο στον Μάικλ Τζάκσον, σειρά για το Broadway έχει μία άλλη θρυλική μορφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο Prince. Συγκεκριμένα η ταινία του 1984 με τίτλο “Purple Rain” θα μεταφερθεί στη σκηνή ως μιούζικαλ, χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε ποιος θα ερμηνεύσει τον κεντρικό ρόλο-κλειδί.

Η παραγωγή είναι βασισμένη στο πρωτότυπο σενάριο του 1984 των Άλμπερτ Μαγκνόλι και Ουίλιαμ Μπλιν, που συνδέθηκε με το ομότιτλο άλμπουμ του αείμνηστου τραγουδιστή. Το λιμπρέτο υπογράφει ο Μπράντεν Τζέικομπς – Τζέκινς φιναλίστ δύο φορές για το βραβείο Πούλιτζερ, ενώ το μιούζικαλ θα σκηνοθετήσει η υποψήφια για βραβείο Tony, Λιλιάνα Μπλέιζ – Κρουζ, που πρόσφατα επέβλεψε την περίφημη αναβίωση από το Κέντρο Λίνκολν για τις Παραστατικές Τέχνες του έργου «The Skin of Our Teeth».

«Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από τότε που η θρυλική ταινία “Purple Rain” του Prince κατέκτησε τον κόσμο και δεν μπορούμε να σκεφτούμε έναν πιο ταιριαστό φόρο τιμής από αυτή τη θεατρική διασκευή της αγαπημένης ιστορίας», δήλωσαν ο Λόντελ ΜακΜίλαν, πρόεδρος της The Northstar Group, και ο Λάρι Μέστελ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Primary Wave Music. «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τους συνεργάτες μας στο Broadway και τη δημιουργική μας ομάδα, οι οποίοι φέρνουν μια θεατρικότητα στην πρωτότυπη φανταστική ιστορία της ταινίας. Ανυπομονούμε η νέα γενιά να ανακαλύψει το Purple Rain και οι λάτρεις της πρωτότυπης ταινίας και του άλμπουμ να βιώσουν τη δύναμή του για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά ζωντανά.»

Το μιούζικαλ θα αφηγείται τη φανταστική ιστορία “ενός ανερχόμενου ροκ μουσικού στη σκηνή των κλαμπ της Μινεάπολης, καθώς αντιμετωπίζει ένα ταραχώδες οικογενειακό περιβάλλον, ένα αντίπαλο συγκρότημα και ένα εκκολαπτόμενο ειδύλλιο“.

To 2018 είχε γίνει γνωστό ότι η Universal είχε αποκτήσει τα δικαιώματα κάποιων τραγουδιών του Prince, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σε ένα μιούζικαλ που παρομοίαζαν με το “Mamma Mia!”. Η ταινία θα εμπνεόταν από τη μουσική του Prince και θα τη χρησιμοποιούσε ως αφετηρία για να αφηγηθεί μια νέα ιστορία. Μετά την εισπρακτική επιτυχία του “Bohemian Rhapsody” μια ταινία για τη ζωή του Prince θα φάνταζε υπέροχη ιδέα. Όμως η υλοποίησή της σε εκείνο το πλαίσιο – που ας μη γελιόμαστε δεν ταίριαζε με το μουσικό στίγμα του καλλιτέχνη – δεν φαίνεται να προχώρησε.

Η ταινία “Purple Rain” (1984), που αφηγείται την ιστορία του The Kid ενός ταλαντούχου νεαρού που προσπαθεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει διάσημος μουσικός, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και απέφερε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Το άλμπουμ έμεινε στο Νο1 στις ΗΠΑ για 24 εβδομάδες και πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Στα τραγούδια του περιλαμβάνονται τα “When Doves Cry”, “Let’s Go Crazy” και “I Would Die 4 U”, καθώς και το ομώνυμο “Purple Rain” με τους Revolution που μέχρι σήμερα είναι το σήμα κατατεθέν του καλλιτέχνη.

Ο Prince, που έφυγε από τη ζωή το 2016 σε ηλικία 57 ετών, έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που είχε την ίδια στιγμή ταινία, άλμπουμ και single στο TOP 10. Το ντεμπούτο του Prince στη μεγάλη οθόνη του χάρισε ένα Όσκαρ και απογείωσε την καριέρα και τη δημοφιλία του.

Τι σημαίνει Purple Rain;

Ο Prince εξήγησε το νόημα του τραγουδιού ως εξής: “Όταν υπάρχει αίμα στον ουρανό… κόκκινο και μπλε μας κάνει το μωβ. Η μωβ βροχή αφορά το τέλος του κόσμου και το να είσαι με αυτόν που αγαπάς και να αφήνεις την πίστη/τον Θεό να σε καθοδηγεί μέσα από τη μωβ βροχή.” Το ομώνυμο κομμάτι του προηγούμενου άλμπουμ του Prince, “1999”, περιείχε παρόμοιες αναφορές σε ένα καταδικασμένο τέλος κάτω από έναν μωβ ουρανό, αλλά το πιθανότερο είναι το όνομα για το τραγούδι να προέρχεται από το κομμάτι “Ventura Highway” του 1972, του συγκροτήματος America.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής συναυλίας για το Minnesota Dance Theatre στο νυχτερινό κέντρο First Avenue στη Μινεάπολη στις 3 Αυγούστου 1983. Η παράσταση ήταν το ζωντανό ντεμπούτο της 19χρονης κιθαρίστριας Wendy Melvoin με τους Revolution.

Ο Prince έπαιζε σταθερά το Purple Rain στις ζωντανές εμφανίσεις του και σε κάθε περιοδεία μετά το 1984, εκτός από μια περίοδο που άλλαξε το όνομά του και απέφυγε τις παλαιότερες επιτυχίες του.

Στο ημίχρονο του Super Bowl 2007, ο Prince ερμήνευσε το “Purple Rain” τελευταίο στο σετ, κατά τη διάρκεια νεροποντής στο στάδιο – γεγονός που σε συνδυασμό με τον μωβ φωτισμό της σκηνής δημιούργησε μία εμβληματική στιγμή στην ιστορία της μουσικής.

Το “Purple Rain” κατέληξε να είναι και το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσε ζωντανά ο Prince κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συναυλίας στην Ατλάντα της Τζόρτζια στις 14 Απριλίου του 2016.

Αρκετοί καλλιτέχνες έχουν διασκευάσει το Purple Rain σε live εμφανίσεις τους, μεταξύ άλλων οι Kelly Clarkson, Etta James, Melissa Etheridge, Stevie Wonder & Madonna, Booker T. Jones, Adam Levine, Bruce Springsteen, Dolly Parton, ενώ υπάρχει και μια bluegrass διασκευή από τον Dwight Yoakam και μια country εκδοχή από τον Chris Stapleton.

5 πράγματα που δεν γνώριζες για το “Purple Rain”

Το “Purple Rain” γράφτηκε αρχικά ως τραγούδι κάντρι και προοριζόταν να είναι μια συνεργασία με τη Stevie Nicks, των Fleetwood Mac. Σύμφωνα με τη Nicks, έλαβε μια 10λεπτη οργανική εκδοχή του τραγουδιού από τον Prince με την παράκληση να γράψει τους στίχους, αλλά εκείνη ένιωσε συγκλονισμένη. Η ίδια δήλωσε: “Το άκουσα και απλά φοβήθηκα. Του τηλεφώνησα και του είπα: “Δεν μπορώ να το κάνω. Μακάρι να μπορούσα. Είναι πάρα πολύ για μένα.” Τον πρώτο ρόλο θα έπαιζε η Vanity, σύντροφος του Prince, με την οποία όμως χώρισαν λίγο πριν τα γυρίσματα. Αφού τον απέρριψε η Jennifer Beals (Flashdance) στράφηκε στην Apollonia 6, η οποία μάλιστα εκείνο το διάστημα ήταν παντρεμένη, κάτι που κρατούσε επτασφράγιστο μυστικό γιατί έπρεπε να “το παίζουν ζευγάρι”. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Albert Magnoli, ο Prince είχε “κάβα” 100 τραγούδια για την ταινία και τα “When Doves Cry” και “Take Me With You” δεν ήταν στις αρχικές επιλογές. Η δημιουργία του φιλμ κόστισε 7 εκατομμύρια δολάρια και έφερε στα ταμεία πάνω από 68 εκατ. Η ταινία του Prince θεωρείται μερικώς αυτοβιογραφική. Οι κριτικοί την έθαψαν και μόνο οι φανς του θρυλικού μουσικού εκτίμησαν τις ερμηνευτικές του δυνατότητες.

Φέτος σύμφωνα με τον Guardian περιμένουμε να δούμε στο Broadway μιούζικαλ με μουσική επένδυση από την Alicia Keys, τους Huey Lewis and the News και τους The Who.