Η ομογένεια της Νέας Υόρκης τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη στο Carnegie Hall

Η μεγάλη συναυλία "Mikis Theodorakis: A Tribute to the Memory of the Composer of Zorba", θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022, στο "Stern Auditorium / Perelman Stage" του εμβληματικού Carnegie Hall στο Μανχάταν.

Η συναυλία αυτή εκπέμπει μηνύματα συμφιλίωσης μεταξύ λαών και εθνών, αυτά που δίδαξε με την καλλιτεχνική του δημιουργία και με το πολιτικό του σθένος ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης.

Ο Κώστας Μακεδόνας, έχοντας σπουδαία παρακαταθήκη τη συμμετοχή του στην παράσταση – αφιέρωμα στη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη "Ποιος τη ζωή μου" συμμετέχει σε αυτή τη βραδιά που θα είναι γεμάτη αναμνήσεις και αθάνατα τραγούδια.

Από την παράσταση "Ποιος τη ζωή μου" / 2015

Τραγούδια και µουσικές του µεγάλου μας συνθέτη θα ερμηνεύσουν στη συναυλία: η Ηρώ, ο Μπάµπης Βελισσάριος, η Σαββέρια Μαργιολά, η Lina Orfanos, ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης, η Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης", η χορωδία CNY Vocal Εnsemble υπό την µουσική διεύθυνση του Φύτου Στρατή και η πιανίστα Athena Adamopoulos.

Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο ηθοποιός Χάρης Ρώµας και η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του Yπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ.

Το θέατρο Carnegie Hall έχει φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της τέχνης. Είναι σχεδιασμένο σε στιλ ιταλικής αναγέννησης και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στο κέντρο της Νέας Υόρκης, με 3 αίθουσες άριστης ακουστικής.

