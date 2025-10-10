Η ροκ του 21ου αιώνα – Τα 10 κορυφαία ονόματα σε βρετανική λίστα

“Είναι απίστευτο να βρισκόμαστε στην κορυφή μιας (ροκ) λίστας του 21ου αιώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θαυμαστές μας” έγραψαν οι Queen για την πρωτιά τους στη συγκεκριμένη λίστα της PPL (με στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο).

Αν και δεν αφορά όλο τον… πλανήτη, η συγκεκριμένη ροκ λίστα έχει ενδιαφέρον και έχει δημιουργηθεί από την PPL – Phonographic Performance Limited. Δηλαδή τον οργανισμό που χορηγεί άδειες για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και σε δημόσιους χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από το γεγονός ότι η PPL επισημαίνει μια απροθυμία των βρετανικών μέσων να προβάλλουν τη σύγχρονη ροκ μουσική, κυκλοφόρησε και μια λίστα για να “γιορτάσει” την επερχόμενη Εθνική Ημέρα Άλμπουμ 2025 (Σάββατο 18 Οκτωβρίου).

Στη λίστα των πιο παιγμένων ροκ συγκροτημάτων και καλλιτεχνών του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Queen βρίσκονται στην κορυφή. Σύμφωνα με νέο chart της PPL το συγκρότημα έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια δευτερόλεπτα ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης — δηλαδή το ισοδύναμο 12,5 χρόνων συνεχούς αναπαραγωγής μέσα σε αυτόν τον αιώνα — με το “A Kind of Magic” να είναι το πιο παιγμένο τους κομμάτι.

Οι Kings of Leon από το Τενεσί και οι The Killers από το Λας Βέγκας – που και οι δύο κυκλοφόρησαν τις πρώτες τους ηχογραφήσεις το 2003 – είναι τα μόνα σχετικά σύγχρονα ροκ συγκροτήματα στη λίστα. Στην κατάταξη περιλαμβάνονται επίσης ο David Bowie, οι Fleetwood Mac και οι Rolling Stones, που όλοι τους κυκλοφόρησαν τις πρώτες τους δουλειές τη δεκαετία του 1960.

Σύμφωνα με την PPL, τα τραγούδια των Queen που έχουν παιχτεί περισσότερο στη βρετανική τηλεόραση και το ραδιόφωνο αυτόν τον αιώνα είναι τα “A Kind of Magic”, “I Want to Break Free”, “Don’t Stop Me Now”, “Radio Ga Ga” και “Somebody to Love”.

Αντιδρώντας στη διάκριση, ο κιθαρίστας Brian May δήλωσε:

«Καταπληκτικά νέα! Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα περισσότερα από τα σημαντικά έργα των Queen δημιουργήθηκαν τον 20ό αιώνα, είναι απίστευτο να βρισκόμαστε στην κορυφή μιας λίστας του 21ου αιώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θαυμαστές μας.»

Η (παλιά) ροκ ακμάζει

Ο Peter Leathem OBE, Διευθύνων Σύμβουλος της PPL, πρόσθεσε:

«Αυτό το chart υπογραμμίζει το πώς η ροκ μουσική συνεχίζει να ακμάζει στα βρετανικά ραδιόφωνα μέσα στις δεκαετίες. Συγχαρητήρια στους Queen για αυτή τη σπουδαία διάκριση, σε μια τόσο σημαντική χρονιά-επέτειο για το πρώτο τους άλμπουμ που έφτασε στο Νο.1, το A Night at the Opera. Είναι απόδειξη του πόσο πλούσια και αγαπημένη είναι η μουσική τους κληρονομιά, που εξακολουθεί να σημαίνει τόσα πολλά για το βρετανικό κοινό μέχρι και σήμερα.»

Scott A Garfitt/Invision/AP

Στην τέταρτη θέση οι Oasis που έκαναν πρόσφατα την πιο επιτυχημένη επανένωση των τελευταίων χρόνων στο μουσικό στερέωμα. Στην όγδοη θέση οι Βρετανοί The Police με τραγουδιστή και μπασίστα τον Sting – ένας καλλιτέχνης από πάντα δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το άλμπουμ της μπάντας “Synchronicity” (1983), να έχει φτάσει στο νούμερο ένα του UK Albums Chart.

Οι Fleetwood Mac είναι άλλη μία αγαπημένη μπάντα του βρετανικού κοινού, δημιουργημένοι στο Λονδίνο το 1967 από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Peter Green. Έχουν πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, γεγονός που τους κατατάσσει ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα μουσικά συγκροτήματα όλων των εποχών.

Top 10 των πιο παιγμένων ροκ καλλιτεχνών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον 21ο αιώνα

1. Queen

2. David Bowie

3. U2

4. Oasis

5. Fleetwood Mac

6. Stereophonics

7. The Rolling Stones

8. The Police

9. The Killers

10. Kings Of Leon