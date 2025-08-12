Η Taylor Swift ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της

Τέλος στο μυστήριο που επικρατούσε τις τελευταίες ώρες στον κύκλο των θαυμαστών της έβαλε η Taylor Swift, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της.

Μετά από ένα 24ωρο έντονης φημολογίας και αγωνίας από τους θαυμαστές της, η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της με την ονομασία “The Life of a Showgirl”.

Οι πρώτες υποψίες ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, όταν η ομάδα μάρκετινγκ της τραγουδίστριας δημοσίευσε ένα carousel με 12 φωτογραφίες και τη λεζάντα: «Σκέφτομαι εκείνη τη φορά που είπε ‘Τα λέμε την επόμενη σεζόν…’».

Λίγες ώρες αργότερα, ο σύντροφός της, Travis Kelce, αποκάλυψε πως θα είναι καλεσμένη στο podcast του New Heights, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα της Swift εμφανίστηκε αντίστροφη μέτρηση που κατέληγε στις 00:12 ώρα Ανατολικής Ακτής (05:12 ώρα Ελλάδας).

Το προηγούμενο άλμπουμ της, το “The Tortured Poets Department”, που κυκλοφόρησε πέρυσι, έσπασε το ρεκόρ του Spotify για τις περισσότερες ακροάσεις σε μία ημέρα.

Η ανακοίνωση του νέου τίτλου έγινε μέσω βίντεο από το podcast του Kelce, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν και οι προπαραγγελίες στην επίσημη ιστοσελίδα της Swift.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Παρ’ ότι η Swift φαινόταν να ξεκινά το 2025 σε πιο χαμηλούς τόνους, τον Μάιο ήρθε μια σημαντική ανακοίνωση: η καλλιτέχνιδα αγόρασε ξανά τα δικαιώματα των πρώτων έξι άλμπουμ της, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή και πολυσυζητημένη διαμάχη για την ιδιοκτησία της μουσικής της.

Μετά την πώληση των αρχικών masters, είχε δεσμευθεί να επανηχογραφήσει και τα έξι άλμπουμ, τα οποία έγιναν γνωστά ως Taylor’s Versions. Μέχρι σήμερα, έχει επανακυκλοφορήσει τα τέσσερα από αυτά.