Η ζωή του David Bowie πίσω και μπροστά από τις κάμερες

Εμείς τον ξέρουμε σαν David Bowie. Λίγοι τον ξέρουν όμως σαν Ντέβιντ Ρόμπερτ. Πώς έγινε αυτή η αλλαγή; Το επώνυμο του το μετέτρεψε σε Bowie, για να μη συγχέεται με τον Davy Jones των "The Monkees" και μιλάμε για τον σημαντικότατο εκπρόσωπο της μουσικής του 20ου αιώνα.

Ηγετική φυσιογνωμία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, με πωλήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 εκατομμύρια δίσκους, ο Bowie επηρέασε δεκάδες καλλιτέχνες, συγκροτήματα, αλλά και τον κόσμο της μόδας.

Λόγω της σπάνιας φωνής του και των ερμηνευτικών δυνατοτήτων του ο Bowie βρίσκεται στην εικοσάδα με τους σπουδαιότερους τραγουδιστές/καλλιτέχνες όλων των εποχών, στη σχετική top 100 λίστα του έγκυρου περιοδικού Rolling Stone.

O David Bowie σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, το 1983 ASSOCIATED PRESS





Άφησε ισχυρότατο αποτύπωμα για έξι δεκαετίες, ιδιαίτερα χάρη στο έργο του της δεκαετίας του 1970, αφού πέντε δίσκοι του, της περιόδου αυτής: Hunky Dory (1971), The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972), Station to Station (1976), Low (1977), "Heroes" (1977) ... φιγουράρουν μόνιμα στις λίστες με τους σπουδαιότερους δίσκους όλων των εποχών.

Μετά τον θάνατό του, το ίδιο μουσικό περιοδικό, που αποτελεί το εγκυρότερο του πλανήτη με εκατομμύρια αναγνώστες, τον χαρακτήρισε ως "Greatest Rock Star Ever", δηλαδή τον μεγαλύτερο ροκ σταρ όλων των εποχών.

Ο David Bowie στο Wembley τον Ιούνιο του 1987 AP

Δεν ξέρω που πάω, αλλά σου υπόσχομαι ότι δεν θα είναι βαρετά!

Έγινε αρχικά γνωστός το 1969, όταν το τραγούδι του "Space Oddity" έφτασε στο βρετανικό τοπ 5. Εμφανίστηκε ξανά το 1972 με το τραγούδι "Starman" και το ανδρόγυνο alter ego Ζίγκι Στάρνταστ, με όχημα το οποίο αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους μουσικούς του γκλαμ ροκ.

Στη συνέχεια άλλαξε το μουσικό του στιλ και το 1975 έγινε διάσημος στην Αμερική με το το άλμπουμ "Young Americans" και το τραγούδι "Fame", που έφτασε στο νούμερο 1.

Ο David Bowie το 1995 live στο Hartford AP

Η καριέρα του συνέχισε χωρίς τόσο μεγάλες επιτυχίες για την υπόλοιπη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ωστόσο στις αρχές της επόμενης σημείωσε ξανά επιτυχία με το άλμπουμ "Scary Monsters" (And Super Creeps) από το οποίο ξεχώρισε το "Ashes to Ashes" (ένα τραγούδι σταθμός στην καριέρα του) και το αντίστοιχο βίντεο κλιπ.

Το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ "Let's dance", το οποίο περιλαμβάνει πολλά επιτυχημένα τραγούδια σε πιο έντονο ποπ και φανκ ύφος. Συνέχισε να πειραματίζεται τις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

Ο David Bowie και η Annie Lennox ένα εμβληματικό ντουέτο στο Wembley τον Απρίλιο του 1992, τραγουδούν για τον Freddie Mercury, που πέθανε από AIDS AP

"Moonage Daydream" - Η νέα ταινία για τον Bowie

Το "Moonage Daydream", μια νέα ιστορική ταινία για τον David Bowie, θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών τον επόμενο μήνα όπως μεταδίδει το Variety. Η ταινία είναι η πρώτη που πήρε επίσημα έγκριση από τους κληρονόμους του Bowie Estate και περιλαμβάνει πλάνα 35mm και 16mm που δεν είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν από τα προσωπικά του αρχεία.

Η σκηνοθεσία, το σενάριο και η παραγωγή του "Moonage Daydream" είναι από τον Brett Morgen ("Kurt Cobain: "Montage of Heck") και θα κάνει την πρεμιέρα του στο HBO και το HBO Max την άνοιξη του 2023.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς ο Bowie εργάστηκε σε διάφορους κλάδους, όχι μόνο στη μουσική και τον κινηματογράφο αλλά και στον χορό, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το κολάζ βίντεο και ήχου, το σενάριο, την υποκριτική και το ζωντανό θέατρο.

Ο David Bowie στο Hartford το 1995 AP

Ηλιάδα και Καμύ στα "must read" του Bowie

Πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2016, 2 μέρες μετά τα 69α γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ Blackstar, που δημιούργησε ως "δώρο αποχωρισμού" για τους φίλους και τους θαυμαστές του. Η είδηση του θανάτου του συγκίνησε πληθώρα καλλιτεχνών ανά την υφήλιο, που αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια για αυτόν, τόσο σαν άνθρωπο, όσο και σαν μουσικό.

Εκτός από λάτρης της μουσικής, ο David Bowie ήταν και μανιώδης αναγνώστης, όπως ανέφερε και ο γιος του, ο σκηνοθέτης Dunkan Jones, ο οποίος ξεκίνησε τη "Λέσχη Ανάγνωσης David Bowie" προς τιμή του πατέρα του. Η Λέσχη βασίζεται στη λίστα που είχε κυκλοφορήσει το 2013, με τα 100 βιβλία που πρότεινε ο ίδιος ο David Bowie ότι πρέπει κανείς να διαβάσει και περιλαμβάνει βιβλία όπως η "Ηλιάδα" του Ομήρου, ο "Ξένος" του Αλμπέρ Καμύ, η "Λολίτα" του Ναμπόκοφ, ο "Μαιτρ και η Μαργαρίτα" του Μπουλγκάκοφ. Όποιος θέλει να γίνει μέλος της Λέσχης, έπρεπε να ολοκληρώσει την ανάγνωση ενός από τα βιβλία της λίστας, έως την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Ιδιαίτερος, πρωτοποριακός, με δίσκους που μας στιγμάτισαν και που πάντα θα έχουμε στην καρδιά και τα πικάπ μας. Μια μουσική πορεία που έχουμε αγαπήσει και από την οποία εμείς έχουμε ξεχωρίσει σίγουρα το άλμπουμ Ziggy Stardust και το Low. Εσείς ποιο κομμάτι του Bowie λατρεύετε;





