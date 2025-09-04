ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Η επικείμενη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή της.

Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεγάλης του συναυλίας στη Θεσσαλονίκη, ο ΛΕΞ κατάφερε το αναμενόμενο: Sold out.

Ο δημοφιλής ράπερ, που πριν από λίγους μήνες έγραψε ιστορία με δύο διαδοχικές sold out εμφανίσεις στο ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000 θεατές σε δύο ημέρες, επιστρέφει αυτή τη φορά στην πόλη του – και το κοινό του δεν τον απογοήτευσε.

Η συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε επίσημα χθες από τον ίδιο μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και εντυπωσιακή: τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με πολλούς θαυμαστές να περιμένουν υπομονετικά στην ηλεκτρονική «ουρά» της πλατφόρμας more για να προλάβουν ένα εισιτήριο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φρενίτιδα που επικρατεί γύρω από το όνομα του ΛΕΞ.

«Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία που διοργανώνει τη συναυλία.

Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη θεωρείται από πολλούς ως μια προσωπική στιγμή για τον καλλιτέχνη, αφού επιστρέφει στη γενέτειρά του με όλο το βάρος – και τη δόξα – της τεράστιας επιτυχίας του τελευταίου διαστήματος.

Το κοινό του ΛΕΞ αποδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δυναμική και την αφοσίωσή του, μετατρέποντας κάθε του εμφάνιση σε ένα sold out φαινόμενο και πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν να ανακοινωθεί αν θα υπάρξει απόφαση για δεύτερη ημέρα live.