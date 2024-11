Liam Payne: Το MTV απέτισε φόρο τιμής στον τραγουδιστή – Τα λόγια της Rita Ora που συγκίνησαν

Τον Liam Payne που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, τίμησε η Rita Ora κατά τη διάρκεια της απονομής των Europe Music Awards 2024.

Ιδιαίτερα φορτισμένο και γεμάτη συγκίνηση ήταν το φινάλε της τελετής απονομής των μουσικών βραβείων MTV Europe Music Awards 2024, που πραγματοποιήθηκαν στην Co-op Live arena στο Μάντσεστερ της Αγγλίας.

Η τραγουδίστρια Rita Ora, η οποία ήταν η παρουσιάστρια της βραδιάς, σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατό του, απέτισε φόρο τιμής στον Liam Payne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.

Με τρεμάμενη φωνή και φορώντας ένα μαύρο κοστούμι, η Rita Ora, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Liam Payne για το single “For You” το 2018, εξέφρασε τη θλίψη της, αποκαλώντας τον “έναν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα”.

“Θέλω να πάρω μια στιγμή για να θυμηθούμε κάποιον που ήταν πολύ, μα πολύ αγαπητός σε όλους μας. Τον χάσαμε πρόσφατα και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου του MTV, του δικού μου κόσμου, αλλά και του κόσμου πολλών από εσάς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι και όλων όσων βρίσκεστε εδώ απόψε”.

“Ο Liam Payne ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Και, ξέρετε, υπήρχαν πολλοί τρόποι με τους οποίους συζητούσαμε να τον τιμήσουμε, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές αρκεί απλώς να μιλήσεις.

Είχε την πιο μεγάλη καρδιά και ήταν πάντα ο πρώτος που προσφερόταν να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσε. Έφερνε χαρά όπου έμπαινε και άφησε το στίγμα του σε αυτόν τον κόσμο. Ας πάρουμε λοιπόν μια στιγμή για να θυμηθούμε τον φίλο μας”, πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η οικοδέσποινα της βραδιάς παρουσίασε ένα σύντομο βίντεο με φωτογραφίες του Payne, συνοδευόμενο από ένα απόσπασμα από το τραγούδι των One Direction, “Night Changes”.

Σε επίπεδο βραβείων, μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία κέρδισε βραβεία σε τέσσερις κατηγορίες (καλύτερη καλλιτέχνις, καλύτερο video για το τραγούδι “Fortnight”, καλύτερο live act και Αμερικανίδα καλλιτέχνις, ωστόσο δεν έδωσε το παρών στην τελετή. Με τη νίκη της στην πρώτη κατηγορία, έγινε το πρώτο άτομο που κερδίζει το βραβείο “Καλύτερου Καλλιτέχνη” τρεις φορές στην 30χρονη ιστορία των EMAs.

Η λίστα των νικητών των βραβείων MTV EMA 2024 :

Best artist – Taylor Swift

Best song – Sabrina Carpenter, Espresso

Best video – Taylor Swift ft Post Malone, Fortnight

Best collaboration – Lisa ft Rosalía, New Woman

Best UK and Ireland act – Raye

Best US act – Taylor Swift

Best live – Taylor Swift

Best pop – Ariana Grande

Best hip-hop – Eminem

Best K-pop – Jimin

Best rock – Liam Gallagher

Best alternative – Imagine Dragons

Best electronic – Calvin Harris

Best R&B – Tyla

Best Afrobeats – Tyla

Best Latin – Peso Pluma

Best new – Benson Boone

Best push – Le Sserafim

Biggest fans – Lisa

Global icon – Busta Rhymes