Miley Cyrus: 100 εκατομμύρια streams σε 7 μέρες για το Flowers - Πού κολλάει ο Bruno Mars

Ένα πολύ επιτυχημένο δισκογραφικό comeback έκανε η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) με ένα τραγούδι που ακούγεται συνεχώς και παντού και λέγεται “Flowers”. Το είδωλο της pop που πρόσφατα τραγούδησε με τη νονά της Dolly Parton αλλά και τον David Byrne των θρυλικών Talking Heads στο πρωτοχρονιάτικο τηλεοπτικό πάρτι του NBC, έγραψε ένα τραγούδι για τον χωρισμό της και οι θαυμαστές της ταυτίστηκαν.

Το τραγούδι έχει καταφέρει μόλις μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του να σαρώσει τα charts, φτάνοντας απευθείας στην κορυφή σε περισσότερες από 20 χώρες, ενώ παράλληλα έσπασε και το ρεκόρ του Spotify ως το μόνο τραγούδι που έφτασε τα 100 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις 7 μέρες, ένα ρεκόρ που κρατούσε μέχρι σήμερα η Adele με το “Easy On Me”.

ADVERTISING

Η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον παραγωγό Μάικ Γουίλ (Mike WiLL Made-It) για την νέα της επιτυχία όπως και το 2013 στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Bangerz», σύμφωνα με το People.

Είναι γραμμένο για τον πρώην της, Liam Hemsworth;

Μάιλι Σάιρους και Λίαμ Χέμσγουορθ CHARLES SYKES/INVISION/AP

Αν όντως ισχύει αυτό τότε η Σάιρους παίρνει τη σκυτάλη από την άλλη τραγουδίστρια που φημίζεται ότι “τιμωρεί” τους πρώην της μέσα από τα τραγούδια της και αυτή είναι η Τέιλορ Σουίφτ. Δεν ξεχνάμε φυσικά τη Shakira και το «Out of your League» που λέγεται ότι απευθύνεται στον πρώην σύζυγο της, Gerard Pique.

Στην περίπτωση της Miley Cyrus όλοι θεωρούν ότι το τραγούδι είναι γραμμένο για τον Liam Hemsworth, από τον οποίο πήρε διαζύγιο τον Φεβρουάριο του 2020 μετά από έναν χρόνο γάμου. Λέγεται ότι η αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού, στις 13 Ιανουαρίου, είναι ίδια με την ημέρα γενεθλίων του Hemsworth. Τυχαίο;

Επίσης, ο στίχος “χτίσαμε ένα σπίτι και το είδαμε να καίγεται” μπορεί να αναφέρεται στην τραγωδία που έζησε το ζευγάρι όταν είδε το σπίτι του στο Μαλιμπού να καίγεται από τις φωτιές του 2018 στην Καλιφόρνια. Κατόπιν παντρεύτηκαν, αλλά ούτε αυτό πήγε πολύ καλά!

Πού κολλάει ο Bruno Mars;

Οι πιο… πονηροί συνδέουν το τραγούδι “Flowers” με το "When I Was Your Man" του Bruno Mars, το οποίο λέγεται ότι τής είχε αφιερώσει κάποτε ο Hemsworth. “Ελπίζω να σου αγοράζει λουλούδια” λέει ο Bruno Mars, “τα αγοράζω στον εαυτό μου” λέει περίπου η Σάιρους.

Σε κάθε περίπτωση το τραγούδι σπάει όλα τα ρεκόρ και η Μάιλι ψηφίζει πάνω και πέρα από κάθε ... άνδρα τον … εαυτό της φτιάχνοντας έναν ποπ ύμνο στην ενδυνάμωση.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις