Η Miley Cyrus "τα σπάει" στη σκηνή με τον David Byrne των θρυλικών Talking Heads

Με ένα ντουέτο που κανείς δεν περίμενε υποδέχθηκε μουσικά το 2023 το NBC. H Miley Cyrus στο πλαίσιο του Πρωτοχρονιάτικου τηλεοπτικού πάρτι το οποίο παρουσίασε μοιράστηκε τη σκηνή με τον θρυλικό Βρετανό μουσικό και τραγουδιστή των Talking Heads, David Byrne.

Με ένα μπλε ηλεκτρίκ κοστούμι ο Byrne τραγούδησε μαζί με την ερμηνεύτρια του “Wrecking Ball”, το κλασικό “Let’s Dance” του David Bowie και οι δυο τους ενθουσίασαν το κοινό. Ακολούθησε το τραγούδι του Byrne “Everybody’s Coming To My House”, ενώ αργότερα στο πλαίσιο του σόου ο 70χρονος καλλιτέχνης συνόδευσε τη Sia στο κομμάτι της, “Unstoppable.”

Ο David Byrne είναι ένας καλλιτέχνης με πολλά πρόσωπα. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, ηθοποιός, συγγραφέας, θεωρητικός της μουσικής, visual artist και κινηματογραφιστής. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και κιθαρίστας της new wave μπάντας των Talking Heads. Έχει κυκλοφορήσει σόλο άλμπουμ, έχει ασχοληθεί με κινηματογραφικά πρότζεκτ, όπερα και τη συγγραφή μυθιστορημάτων.

Έχει βραβευτεί με Όσκαρ (The Last Emperor, 1987, μαζί με τους Ryuichi Sakamoto και Cong Su), Grammy, Tony Award και μία Χρυσή Σφαίρα, ενώ μαζί με τους Talking Heads έχουν εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame.

Δείτε την εμφάνιση του David Byrne με την Miley Cyrus στο πρωτοχρονιάτικο σόου του NBC

Η πολύ-πλατινένια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Miley Cyrus ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του live special “Miley’s New Year’s Eve Party” στο NBC, ότι το νέο της single “Flowers” θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιανουαρίου.

Η Miley τις τελευταίες ώρες του 2022 έκανε δώρο στους φανς της τα 2 special clips του “Flowers”. To ‘Miley’s New Year’s Eve Party’ παρουσίασε η ποπ σταρ μαζί με τη νονά της, Dolly Parton.

Εκτός από την ανακοίνωση του “Flowers” και την κοινή εμφάνιση με τον David Byrne, στη σκηνή ανέβηκαν και οι: Sia, Latto, Rae Sremmurd, Liily και Fletcher, με καλεσμένους τους: Paris Hilton, Chloe Fineman του SNL, Sarah Sherman και το κωμικό τρίο Please Don’t Destroy.

