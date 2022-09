Μοναδικό χειρόγραφο του David Bowie με το τραγούδι Starman πουλήθηκε στη μακρινή Τασμανία

Σε ένα χαρτάκι έγραψε… τους στίχους του τραγουδιού Starman το 1972. Το χειρόγραφο του David Bowie, όπου με τον γραφικό του χαρακτήρα αποτυπώθηκαν τα λόγια του βασικού κομματιού από το άλμπουμ “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, πουλήθηκε σε δημοπρασία.

Ο αγοραστής του χειρόγραφου του τραγουδιού “Starman” πλήρωσε πάνω από 200.000 λίρες (περίπου 334.958 δολάρια) για να το αποκτήσει - δηλαδή πέντε φορές πάνω από την τιμή εκκίνησης. Το κομμάτι από το 5ο άλμπουμ του "λεπτού λευκού Δούκα" ήταν εκείνο που τον εξακόντισε στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ποπ ροκ μουσικής σκηνής.

Το χειρόγραφο κατάφερε να αποκτήσει ο Olivier Varenne, επικεφαλής εξαγορών, συνεργιών και συλλογών του “Museum of Old and New Art” (Mona) στην Τασμανία. “Παρασυρθήκαμε και πληρώσαμε πολλά χρήματα” είπε ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής του Mona, David Walsh, όπως διαβάζουμε στον Guardian.

To Mona άνοιξε επισήμως στην πρωτεύουσα της Τασμανίας στο Χόμπαρτ τον Ιανουάριο του 2011 και είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό μουσείο στο νότιο ημισφαίριο. Φιλοξενεί εκθέματα αρχαίας, μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από την ιδιωτική συλλογή του Αυστραλού συλλέκτη επιχειρηματία (και επαγγελματία χαρτοπαίκτη) David Walsh.

“Το χειρόγραφο θα κάνει την εμφάνισή του στη βιβλιοθήκη μας που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, μαζί με πολλά άλλα αντικείμενα που παρασυρθήκαμε και πληρώσαμε αρκετά για να τα αποκτήσουμε” είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Walsh.

Εκπρόσωπος της εταιρίας δημοπρασιών είχε δηλώσει για το χειρόγραφο: “Τα αντικείμενα που ενθουσιάζουν περισσότερο τους συλλέκτες μας είναι αυτά που τους φέρνουν πιο κοντά στους σταρς. Σε αυτήν την περίπτωση είναι οι χειρόγραφοι στίχοι ενός τραγουδιού που πολλοί θα το θεωρούσαν έργο αληθινής ιδιοφυΐας.” Οι στίχοι εκτέθηκαν και στην μεγάλη αφιερωματική έκθεση του Victoria and Albert Museum για τον Ντέιβιντ Μπάουι στο Λονδίνο.

Ο Ντέιβιντ Μπόουι και η αντίκα Ρολς-Ρόις του, το 1973 στο Λονδίνο. ASSOCIATED PRESS

Η A4 σελίδα με τους στίχους και τον γραφικό χαρακτήρα του Bowie (αλλά και τις… διορθώσεις του) πωλήθηκαν στο πλαίσιο μιας “glam rock” θεματικής δημοπρασίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκφράστηκε έντονο ενδιαφέρον από συλλέκτες σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας έκπληκτους τους διοργανωτές της δημοπρασίας.

Το 2019 δημοπρατήθηκε το πρώτο demo στο οποίο ο Bowie ερμηνεύει το “Starman” και πουλήθηκε για 51.000 λίρες (85.414 δολάρια), ενώ μάζευε σκόνη σε μία σοφίτα για πέντε δεκαετίες.

Ο Bowie πέθανε στις 10 Ιανουαρίου του 2016, δύο ημέρες μετά τα 69α γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ "Blackstar", που δημιούργησε ως "δώρο αποχωρισμού" για τους φίλους και τους θαυμαστές του.

