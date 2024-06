Nancy, νέο τραγούδι από τους Tindersticks – Για τους κόσμους που βγήκαν εκτός ισορροπίας

Οι Tindersticks, λίγους μήνες πριν βρεθούν στην Αθήνα για την φθινοπωρινή τους συναυλία στις 2 Νοεμβρίου στο City Theater by Christmas Theater, κυκλοφορούν το “Nancy”.

Οι Tindersticks, οι κομψοί “εξερευνητές” της μουσικής, λίγους μήνες πριν βρεθούν στην Αθήνα για την φθινοπωρινή τους συναυλία στις 2 Νοεμβρίου στο City Theater by Christmas Theater, κυκλοφορούν το δεύτερο τραγούδι από το καινούργιο τους άλμπουμ, το “Nancy”.

Σχετικά με το νέο single, ο Stuart Staples εξηγεί: «Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν μόνο λίγοι διαφορετικοί τύποι τραγουδιών. Το “Nancy” σίγουρα εμπίπτει στην κλασική κατηγορία «ο τύπος τα κάνει θάλασσα / παρακαλεί για συγχώρεση» – αλλά ελπίζω στην πορεία να υπάρξουν και μερικές εκπλήξεις. Όπως και στα περισσότερα κομμάτια του Soft Tissue, η μουσική σπίθα που έκαιγε μέσα μας μας έσπρωχνε να φτιάξουμε ρυθμικά τραγούδια και είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό.»

Nancy, Nancy answer me

Your silence is worse than what you might say

Nancy, just a line a speed

I was feeling slow and lonely

Nancy, there is only so much I can say

Like I was falling and laughing

Nancy, Nancy answer me

Το “Nancy” ακολουθεί την κυκλοφορία του “New World”, του πρώτου τραγουδιού που γράφτηκε για το Soft Tissue και αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τις θεματικές ανησυχίες του άλμπουμ σχετικά με τους προσωπικούς και δημόσιους κόσμους που βγήκαν εκτός ισορροπίας.

Το single επαινέθηκε από το Stereogum, το Under The Radar και το BrooklynVegan, που το έβαλαν στις λίστες με τα καλύτερα τραγούδια του Μαΐου, και έγραψαν: «Το “New World” ξεκινά με εκρήξεις από χάλκινα, και μπορεί να νομίζετε ότι βάλατε κατά λάθος έναν δίσκο του Charles Bradley, αλλά τότε μπαίνει η φωνή του Staples και καταλαβαίνετε ακριβώς που βρίσκεστε… η συνύπαρξή τους είναι τόσο αβίαστη και φυσική, ειδικά στο ρεφρέν με τα εκπληκτικά backing vocals, που αναρωτιέστε γιατί οι Tindersticks δεν το είχαν δοκιμάσει νωρίτερα.»

Το βίντεο, καθώς και το εξώφυλλο του άλμπουμ, επιμελήθηκε η κόρη του Staples, Sidonie Osborne Staples.

Tindersticks – Νέο άλμπουμ με τίτλο “Soft Tissue”

Πέντε χρόνια μετά το “No Treasure but Hope” (2019) και τρία χρόνια μετά το “Distractions” του 2021, οι Tindersticks επιστρέφουν με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο “Soft Tissue”, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την City Slang στις 13 Σεπτεμβρίου 2024.

Σχετικά με το “Soft Tissue”, ο Staples αναφέρει: «Μουσικά, φαινόταν από το “The Waiting Room” του 2016, ότι η στάση της μπάντας ήταν αντιδραστική. Τα τελευταία 2 άλμπουμ των Tindersticks έχουν υπάρξει τόσο αντίθετα μεταξύ τους – το “No Treasure But Hope” του 2019 διακρίνεται από έναν εξαιρετικά νατουραλιστικό και ανεπιτήδευτο τρόπο ηχογράφησης – εν μέρει ως αντίδραση στα προηγούμενα πειραματικά μας project (“High life”, “Minute bodies”) – ενώ το “Distractions” του 2021, όντας με τη σειρά του αντίδραση σε αυτήν την καθαρότητα, κατέληξε να είναι ένα από τα πιο πυκνά, πειραματικά πρότζεκτ μας.

Ένιωθα ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να στρεφόμαστε σε αυτές τις ακρότητες και να βρούμε έναν τρόπο να παντρέψουμε την αυστηρότητα της σύνθεσης των τραγουδιών με τη χαρά που νιώθουμε όταν παίζουμε μαζί, σαν μπάντα, και έχουμε μια πιο σκληροπυρηνική πειραματική προσέγγιση.»

Στο επερχόμενο άλμπουμ το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που αντλεί έμπνευση από μια κοινή, εσωτερική επιθυμία – αλλά και την ικανότητα – να εκπλήξουν τόσο τον εαυτό τους όσο και το ακροατήριό τους.

Παρότι ο τίτλος του Soft Tissue υπονοεί ανθεκτικότητα και ευελιξία, το άλμπουμ ενσωματώνει τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις μέσα σε λυρικά τραγούδια με δυναμικές λεπτομέρειες, την οικειότητα της μουσικής των Tindersticks και τον πειραματισμό, στοιχείο που είναι ταυτόσημο με το συγκρότημα.

Πραγματικά, το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει τη διαρκή δέσμευση των Tindersticks στη δημιουργική εξερεύνηση καινούργιων «τόπων», που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Malthe Ivarsson

Στο Soft Tissue, φαίνεται η διακαής επιθυμία των μελών της μπάντας να ζουν την μουσική τους και να αναζητούν τη βαθύτερη ουσία της τέχνης τους, το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών είναι πλέον πιο βαθύ από ποτέ. Όπως εξηγεί ο Stuart, «Σε αυτή τη μπάντα, νομίζω ότι υπάρχει τόσο πολύ …ταλέντο, θα μπορούσα να πω αλλά δεν έχει καμία σχέση με το ταλέντο, πραγματικά, πρόκειται για εκείνη την επιθυμία, εκείνη την ανάγκη να φτάσεις σε κάτι και να πας σε μέρη που δεν έχεις πάει ποτέ. Και νιώθω ότι αυτό προέρχεται από όλους.»

Και ο Staples καταλήγει: «Νομίζω πως ήρθε ο καιρός να σταματήσουμε να βαδίζουμε σε αυτά τα άκρα και να βρούμε έναν τρόπο να παντρέψουμε την αυστηρότητα της σύνθεσης τραγουδιών και τη χαρά που παίρνουμε όταν παίζουμε μαζί, με μια πιο ασυμβίβαστη πειραματική προσέγγιση».

Tο “Falling, The Light”, που κυκλοφόρησε φέτος την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου – και για να ακριβολογούμε ήταν το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ – , επαινέθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό KCRW του Λος Άντζελες, που σχολίασε: «Περίπου 30 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκαν και 14 άλμπουμ μετά, οι Tindersticks κυκλοφορούν μια νέα συλλογή τραγουδιών, το Soft Tissue… Οι χαρακτηριστικές σκοτεινές μελωδίες τους είναι πάντα εδώ, στο προσκήνιο, όπως διαπιστώνετε και εσείς ακούγοντας το “Falling, The Light”.»

Το Soft Tissue είναι η πρώτη κυκλοφορία της μπάντας με καινούργιο υλικό μετά το soundtrack που έφτιαξαν για την ταινία της Claire Denis “The Stars At Noon” του 2022, με πρωταγωνιστές τη Margaret Qualley και τον Joe Alwyn, που κέρδισε το Grand Prix το 2022 στις Κάννες. Από την ταινία της του 1996 “Nénette and Boni”, η Denis (High Life, Beau Travail) συνεργάζεται συνεχώς με τον Stuart Staples για τη μουσική επένδυση των ταινιών της.

Tindersticks basics

Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία της κοινής καλλιτεχνικής τους ζωής, οι Tindersticks που δημιουργήθηκαν από τον Stuart Ashton Staples στο Nottingham το 1992, παραμένουν μια ξεχωριστή μπάντα. Συνδυάζοντας τον ροκ ήχο με την κομψότητα των έγχορδών, των πνευστών, του πιάνου, των αρμονικών φωνητικών αλλά και άλλων στοιχείων από την ορχηστρική και lounge ποπ της δεκαετίας του ’60, οι Tindersticks αποθεώνουν τη μελωδία.

Οι Tindersticks ήδη από το πρώτο τους άλμπουμ εντάχθηκαν στους ανανεωτές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Η μπάντα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα στοιχεία που της δίνουν την εξαιρετική και αναγνωρίσιμη ταυτότητά της: τη βαρύτονη, τραχιά βελούδινη, φωνή του Stuart A. Staples, τις ενορχηστρώσεις με βάση τα έγχορδα, τα πνευστά και τα πλήκτρα, τις μελαγχολικές μελωδίες, τους ερωτικούς στίχους. Στο τέλος του 2000 η σύνθεση της μπάντας ανανεώθηκε: στα τρία αρχικά μέλη, Stuart A. Staples, David Boulter και Neil Fraser προστέθηκαν οι Dan McKinna και Earl Harvin Jr.

Στις 2 Νοεμβρίου 2024 στο City Theater στην Αθήνα.