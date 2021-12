Νέες κυκλοφορίες: 6+1 ελληνικά τραγούδια που ξεχωρίσαμε

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας με την πανδημία, η καλλιτεχνική δημιουργία δεν σταματά και συνεχίζει να παράγει όμορφες δουλειές. Οι Έλληνες καλλιτέχνες αφήνουν την έμπνευση να τους οδηγήσει, ενώ παράλληλα επιστρέφουν τα στις ζωντανές εμφανίσεις, και κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: γράφουν στίχους, συνθέτουν μελωδίες και τραγουδούν.

Την τελευταία περίοδο έχουν κυκλοφορήσει πολλά ενδιαφέροντα καινούργια τραγούδια αλλά και νέοι δίσκοι, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες δισκογραφικές δουλειές. Τόσο αγαπημένοι καλλιτέχνες, όσο και νεότεροι που διαγράφουν την δική τους πορεία στην εγχώρια μουσική σκηνή, έχουν κάτι να πουν μέσα από τις φρέσκες κυκλοφορίες τους.

1. Παύλος Παυλίδης - Τ ώρα που χάνεται το φως

Ο Παύλος Παυλίδης κυκλοφόρησε μόλις πριν από μερικές μέρες το νέο του άλμπουμ με τίτλο "Το Μαύρο Κουτί" από την United We Fly, το οποίο περιλαμβάνει εννέα μοναδικά τραγούδια, ηλεκτρικούς ήχους, πειραματισμούς και τους "Hotel Alaska", που αποτελούν την καινούργια του μπάντα. Μερικά από αυτά τα είχαμε ήδη ακούσει, ενώ άλλα, όπως είναι το τραγούδι "Τώρα που χάνεται το φως", μάς τα συστήνει τώρα. Πρόκειται για ένα πανέμορφο τραγούδι, με εθιστική μελωδία και ονειρικούς στίχους, που "αιχμαλωτίζει" κατευθείαν τον ακροατή και τον παρασέρνει στον μαγικό κόσμο του Παύλου Παυλίδη.

Στίχοι - Μουσική - Ερμηνεία: Παύλος Παυλίδης

2. Φρούτα του δάσους - Με κόντρα τον καιρό

Το αγαπημένο συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη "Τα φρούτα του δάσους" επιστέφει με καινούργιο τραγούδι. Ο Πόλυς Ζουκ και η παρέα του επιμένουν "Με κόντρα τον καιρό", όπως τιτλοφορείται η νέα τους δουλειά, να δημιουργούν, να εκφράζονται όταν νιώθουν ότι έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν και να μην εγκαταλείπουν αυτό το μουσικό ταξίδι που έχουν φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Εκρηκτικό, χορευτικό και ταξιδιάρικο, το νέο τους τραγούδι - που αποτελεί ανεξάρτητη παραγωγή - μάς στροβιλίζει με τους στίχους και τη μελωδία του σε ένα σύμπαν γεμάτο φως.

Στίχοι - Μουσική - Ερμηνεία: Πόλυς Ζουκ

3. Theodore - Man and His Tools

Ο Theodore (Θοδωρής Πολυχρονόπουλος) επιστρέφει μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, με το άλμπουμ του "The Voyage" το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα από την United We Fly. Ο δίσκος θα αφηγείται ένα ταξίδι στο διάστημα το οποίο αποτελεί μια αλληγορία για την εξέλιξη του ανθρώπου. Το "Man and His Tools" είναι το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ και παράλληλα η αφετηρία αυτού του ταξιδιού. Στο βίντεο κλιπ που το συνοδεύει, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Μιχάλης Σαράντης, ακολουθούμε τον κεντρικό χαρακτήρα, ο οποίος θέλει να δραπετεύσει από την ασφυκτική ζωή του.

Στίχοι - Μουσική - Ερμηνεία: Theodore (Θοδωρής Πολυχρονόπουλος)

4. Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Με όλες τις λέξεις

Το "Με όλες τις λέξεις" αποτελεί το πιο πρόσφατο από τα κομμάτια που θα περιλαμβάνει ο νέος δίσκος του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος θα ονομάζεται "Αντίλαλος" και θα κυκλοφορήσει από την Rain Music. Τα τραγούδια που περιλαμβάνονται σε αυτόν παρουσιάζονται ένα ένα τους τελευταίους μήνες στο Youtube. Πρόκειται για μία μπαλάντα "ντυμένη" με την αξεπέραστη φωνή του αγαπημένου τραγουδιστή, που έρχεται να προστεθεί στη λίστα των προπομπών του νέου δίσκου και να μεγαλώσει την ανυπομονησία μας για την κυκλοφορία του.

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου, Μουσική: Αλέξανδρος Χατζηνικολιδάκης, Ερμηνεία: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

5. Ορέστης Ντάντος, Ελένη Τσαλιγοπούλου - Γιάννη μου

Ο Ορέστης Ντάντος προχώρησε σε μια αναπάντεχη μουσική συνεργασία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου που αποδείχθηκε ευχάριστη έκπληξη. Οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους στο τραγούδι "Γιάννη μου" με το αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικό. Πρόκειται για το ο πρώτο δείγμα του επερχόμενου άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου που θα φέρει τον γενικό τίτλο "Τακούνια Για Καρφιά" και θα κυκλοφορήσει από την Cobalt Music. Εκτός από την Ελένη Τσαλιγοπούλου, εκεί θα συναντήσουμε και τις Μάρθα Φριντζήλα, Νατάσσα Μποφίλιου και Ιουλία Καραπατάκη, οι οποίες τραγουδούν τη γυναικεία ψυχή, η κάθε μια με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Στίχοι - Μουσική - Φωνητικά: Ορέστης Ντάντος, Ερμηνεία: Ελένη Τσαλιγοπούλου

6. Θοδωρής Κοτονιάς - Συλλαβίζω κύμα κύμα

Ο Θοδωρής Κοτονιάς παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο "Συλλαβίζω κύμα κύμα" σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκου Αναγνωστάκη. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον πρώτο κύκλο τραγουδιών των δύο δημιουργών που κυκλοφορεί από το Ogdoo Group με γενικό τίτλο "Τα Απρόοπτα". Παρόλο που το τραγούδι μετράει μερικές βδομάδες, τώρα κυκλοφορεί οπτικοποιημένο από τον Άκη Χρήστου, με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή, ο οποίος αναδεικνύει με τη φωνή του τις πιο αδιόρατες συναισθηματικές αποχρώσεις του τραγουδιού.

Στίχοι: Νίκος Αναγνωστάκης, Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος, Ερμηνεία: Θοδωρής Κοτονιάς

7. Monsieur Minimal, Μαρία Παπαγεωργίου - Υπάρχω

Το αγαπημένο τραγούδι "Υπάρχω" με την αξέχαστη ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη, μεταμορφώνεται σε ένα ρυθμικό και ταυτόχρονα neo-vintage ψυχεδελικό άσμα. Ενορχηστρωμένο με τους αγαπημένους ήχους του Monsieur Minimal (Χρήστος Τσιτρούδης), μέσα από την δεκαετία του '70 και σε συνδυασμό με την ζεστή και ξεχωριστή φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου που παραπέμπει στις ερμηνεύτριες του νέου κύματος, το τραγούδι παίρνει μια νέα κι εντελώς διαφορετική διάσταση. Κυκλοφορεί από την εταιρεία Mo.Mi.Records.

Στίχοι: Πυθαγόρας, Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος, Διασκευή: Monsieur Minimal, Ερμηνεία: Μαρία Παπαγεωργίου

