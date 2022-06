Νέο άλμπουμ - έκπληξη και παγκόσμια περιοδεία για τον "πρωτοπόρο" Peter Gabriel

Πρωτοπόρος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, προσωπικότητα με ευρεία αναγνώριση και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Πίτερ Γκάμπριελ (Peter Gabriel) ετοιμάζει τη μεγάλη του επιστροφή. Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας ετοιμάζει νέο άλμπουμ και, σύμφωνα με δηλώσεις του ντράμερ του, θα το παρουσιάσει σε παγκόσμια περιοδεία, την επόμενη χρονιά.

Ένα όνομα μία ιστορία! O 72χρονος Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός, Πίτερ Γκάμπριελ έγινε γνωστός ως ο τραγουδιστής και φλαουτίστας του progressive rock συγκροτήματος "Genesis". Μετά την αποχώρησή του από τους "Genesis" το 1975, ο Γκάμπριελ συνέχισε με μια επιτυχημένη σόλο καριέρα, με πρώτο σινγκλ το "Solsbury Hill". Η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ "So", το "Sledgehammer", κέρδισε ένα ρεκόρ εννέα βραβείων MTV το 1987, και παραμένει το μουσικό βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία των MTV.

ADVERTISING

Τα βραβεία ήρθαν απλώς να επικυρώσουν τη μουσική του ιδιοφυΐα. Έξι Grammy, τρία βραβεία BRIT, δεκατρία στο σύνολο MTV Video Music Awards και τόσες άλλες διακρίσεις επιβεβαιώνουν την επιρροή του σε γενιές δημιουργών μουσικής.

Σε αναγνώριση των πολλών ετών του ακτιβισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 2006 έλαβε το βραβείο "Άνθρωπος της Ειρήνης" από τους βραβευθέντες με Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ και το περιοδικό Time ονόμασε τον Γκάμπριελ έναν από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο.

Επιστροφή με άλμπουμ και περιοδεία

Σε συνέντευξή του στο ελβετικό περιοδικό L'Illustré, ο επί σειρά ετών ντράμερ του Πίτερ Γκάμπριελ, Μανού Κατσέ (Manu Katché) είπε ότι το συγκρότημα "ολοκληρώνει το νέο του άλμπουμ" και θα το προωθήσει σε παγκόσμια περιοδεία τον επόμενο χρόνο. Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο NME ο Γκάμπριελ ανέφερε ότι "έχει πολλά τραγούδια που προσπαθεί να ολοκληρώσει" και "ελπίζει να το έχει κάνει μέχρι το τέλος της χρονιάς".

Επίσης, τον περασμένο Οκτώβριο ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από το στούντιο Real World μαζί με τους Τόνι Λεβίν, Ντέιβιντ Ρόουντς και Μανού Κατσέ. Ο Πίτερ Γκάμπριελ συνεισέφερε επίσης πρόσφατα στο νέο άλμπουμ των Arcade Fire "WE" με φωνητικά στο τραγούδι "Unconditional II (Race and Religion)".

Ο τραγουδιστής παρακολούθησε νωρίτερα φέτος στο The O2 στο Λονδίνο την τελευταία εμφάνιση του πρώην συγκροτήματός του, Genesis, όπου ο Φιλ Κόλινς αποχαιρέτησε το κοινό του τραγουδώντας καθισμένος στην καρέκλα του, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Η συμμετοχή στην περιοδεία "Human Rights Now!" της Διεθνούς Αμνηστίας και ο Νέλσον Μαντέλα

Peter Gabriel, Joan Baez, Youssou N'Dour, Sting, Tracy Chapman και Bruce Springsteen στη Φιλαδέλφια για το "Human Rights Now" AP

Ο Γκάμπριελ είναι συνιδρυτής του φεστιβάλ WOMAD (1982) και συνιδρυτής του OD2, μιας από τις πρώτες online υπηρεσίες download μουσικής. Το 1980, κυκλοφόρησε το αντι-απαρτχάιντ single "Biko". Ιστορία έγραψε η συμμετοχή του στην περιοδεία "Human Rights Now!" της Διεθνούς Αμνηστίας το 1988 μαζί με τους: Bruce Springsteen and the E Street Band, Sting, Tracy Chapman και Youssou N'Dour. Ο Γκάμπριελ ανέπτυξε την οργάνωση "The Elders" ("Οι Πρεσβύτεροι") με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, η οποία ξεκίνησε από τον Νέλσον Μαντέλα το 2007.

Το 2013, ο Γκάμπριελ μίλησε σε βίντεο για την απώλεια του Μαντέλα: "Το να βγεις από τη φυλακή μετά από 27 χρόνια και αμέσως να ξεκινήσεις να χτίζεις το Rainbow Nation παρέα με τον ορκισμένο εχθρό σου είναι ένα μοναδικό και εκπληκτικό παράδειγμα θάρρους και συγχώρεσης. Σε αυτή την φάση, ο Μαντέλα είχε δει πολλούς από τους ανθρώπους του χτυπημένους, στη φυλακή και δολοφονημένους, και όμως ήταν ακόμα πρόθυμος να δείξει ανθρωπιά και ιδεαλισμό απέναντι στους καταπιεστές του, χωρίς τους οποίους ήξερε ότι δεν θα κατόρθωνε να κάνει την υπέρτατη ειρηνική μετάβαση δύναμης. Δεν υπάρχει κανένα άλλο παράδειγμα τέτοιας εμπνευσμένης ηγεσίας στην εποχή μας".





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις