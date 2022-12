Νέο τραγούδι: Η Lana Del Rey τραγουδά την αλήθεια της και τρελαίνει τους fans της

“Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ της Lana Del Rey που ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου του 2023.

Η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ συμπορεύτηκε με την κυκλοφορία του ομώνυμου κομματιού της νεαρής ποπ σταρ. Μια ονειρική μπαλάντα στο κλασικό στιλ της Lana Del Rey είναι το πρώτο single που μόλις ακούσαμε.

ADVERTISING

Με στίχους όπως "Αγάπησέ με μέχρι να αγαπήσω τον εαυτό μου" η Lana Del Rey για άλλη μία φορά τραγουδάει την αλήθεια της και τα σχόλια στο YouTube κάτω από το νέο της κομμάτι είναι διθυραμβικά!

Ακούστε το νέο κομμάτι της Lana Del Rey

Η 37χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός υπογράφει την παραγωγή του άλμπουμ μαζί με τους Jack Antonoff, Drew Erickson και Zach Dawes, ενώ το ομώνυμο κομμάτι έχει γράψει η ίδια με τον Mike Hermosa.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις