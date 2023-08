Νέοι Guns N’ Roses; Ακούστε το τραγούδι "Perhaps" που μόλις κυκλοφόρησε

Δόθηκε στη δημοσιότητα η επίσημη εκδοχή του νέου τραγουδιού των Guns N' Roses με τίτλο “Perhaps”. Και λέμε “εκδοχή” γιατί το “Perhaps” προέρχεται από τα sessions του άλμπουμ “Chinese Democracy” και υπήρχε διαθέσιμο στο διαδίκτυο με διαφορετική μορφή και κατώτερο ήχο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Guns πρόβαραν το “Perhaps” στο soundcheck πριν από τη συναυλία στο Tel Aviv (5 Ιουνίου 2023), και ενώ οι οπαδοί του συγκροτήματος το περίμεναν με τα κινητά σε ετοιμότητα, τελικά δεν το έπαιξαν στο live. Το κομμάτι "πατάει" στην ίδια

Δεν είναι σαφές αν και πότε οι Guns N' Roses θα κυκλοφορήσουν ολοκαίνουργια ή προηγουμένως ακυκλοφόρητα τραγούδια τους. Στα live τους κατά τη τρέχουσα περιοδεία που τους έφερε και στη χώρα μας στο ΟΑΚΑ, ακούσαμε κομμάτια όπως τα: “Bad Obsession" και "Pretty Tied Up" και το "Anything Goes" του "Appetite for Destruction" για πρώτη φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια. Αλλά ένα νέο άλμπουμ κανείς δεν γνωρίζει πότε θα κυκλοφορήσει.

Οι Guns N' Roses κυκλοφόρησαν για τελευταία φορά νέα μουσική το 2021, όταν παρουσίασαν ένα ζευγάρι ανανεωμένων singles της εποχής της "Chinese Democracy", τα "Absurd" και "Hard Skool", καθώς και live versions των "Don’t Cry" και "You’re Crazy".

Ακούστε το νέο τραγούδι των Guns N’ Roses με τίτλο “Perhaps”

Ο Slash, που πρόσφατα γιόρτασε στο ΟΑΚΑ τα γενέθλιά του μαζί με τους Έλληνες φανς των Guns, δήλωσε στον ραδιοφωνικό παραγωγό Eddie Trunk τον περασμένο Οκτώβριο ότι θα ήθελε να ηχογραφήσει έναν ολοκαίνουργιο δίσκο των Guns N' Roses κάποια στιγμή, πιθανότατα νωρίτερα από ό,τι αργότερα.

Ο Slash είπε ακόμα ότι η μπάντα έχει μια χούφτα ακυκλοφόρητα νέα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων "μερικών επικών που θα βγουν, οπότε είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό".

Στο κέντρο ο Slash των Guns N' Roses AP PHOTO

Μετά από την καλοκαιρινή τους περιοδεία θα έχουν χρόνο να δουλέψουν πάνω σε έναν νέο δίσκο. Σε συνέντευξή του στο ΝΜΕ αμέσως μετά την εμφάνιση της μπάντας στο Glastonbury, ο διάσημος κιθαρίστας είπε ότι φυσικά έχει και σόλο πρότζεκτς στα σκαριά για το επόμενο διάστημα.

Ήτοι, εμφανίσεις με τους “The Conspirators” και μια τηλεοπτική σειρά στην αγγλική τηλεόραση την οποία κρατάει μυστικό μέχρι να κυκλοφορήσει το επίσημο δελτίο Τύπου.

