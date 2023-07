Guns N’ Roses: Αντίστροφη μέτρηση με 10 ροκ ύμνους που περιμένουμε να "απογειώσουν" το ΟΑΚΑ

Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με μια τεράστια Παγκόσμια Περιοδεία για το 2023 σε παραγωγή της Live Nation πραγματοποιώντας headline shows σε στάδια, φεστιβάλ και αρένες καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Το εμβληματικό rock συγκρότημα ξεκίνησε το ταξίδι του στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon – στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ και συνεχίζει δυναμικά στην Ευρώπη, κλείνοντας τις συναυλίες του στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

H θρυλική μπάντα επισκέπτεται τη χώρα μας με τη πλήρη σύνθεσή της πρώτη φορά μετά το 1993. Τελευταία φορά είχαμε δει τους Guns N’ Roses το 2006, αλλά ουσιαστικά επρόκειτο για το σόλο πρότζεκτ του Axl. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, το "November Rain" έγινε το πρώτο "rock video με τις περισσότερες προβολές διαχρονικά".

Εμείς βρήκαμε την αφορμή που ψάχναμε για να ξαναθυμηθούμε τη δισκογραφία των Guns N’ Roses για να φέρουμε στην επιφάνεια 5 “διαμαντάκια” που θα θέλαμε να ακούσουμε στο μεγαλύτερο λάιβ της χρονιάς και άλλα 5 ιστορικά κομμάτια με βιντεοκλίπ που "έλιωσαν" το πάλαι ποτέ MTV πίσω στα 90s.

Madagascar

Από το 6ο άλμπουμ της μπάντας, "Chinese Democracy", που κυκλοφόρησε το 2008. Το ερμήνευσαν το 2001 στο θρυλικό φεστιβάλ Rock in Rio 3 στη Βραζιλία.

Don’t Damn Me

Από το "Use Your Illusion I" ένα τραγούδι που δεν παίζουν συχνά live. Ένα από τα τραγούδια που επιβεβαιώνουν ότι η παρέα των Guns N’ Roses είναι μια από τις πιο ταλαντούχες της ροκ σκηνής.

Garden of Eden

Πριν φτάσεις στην "Paradise City" πρέπει να περάσεις οπωσδήποτε από το "Garden of Eden".

Μr Brownstone

Στο παρθενικό "Appetite for Destruction" οι Guns N’ Roses μας συστήνονται με το Mr. Brownstone και το τραγούδι τους μπαίνει αυτόματα στη χρυσή βίβλο της ροκ μουσικής.

Get in the Ring

Ατίθασο, αναιδές, με ένα κολληματικό riff που δεν γίνεται να μην λατρέψεις το "Get in the Ring" τιμά τον τίτλο του και σε καλεί να παλέψεις για το ροκ εντ ρολ μέχρι τέλους.





Και άλλα 5 από τα πιο γνωστά τους που περιμένουμε να ακούσουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο

Welcome to the Jungle

Don't Cry

Sweet Child o' Mine

November Rain

Paradise City

Guns N’ Roses - Rock χωρίς συμβιβασμούς

Το 1985 στο Λος Άντζελες έγινε συγχώνευση των συγκροτημάτων "Hollywood Rose" (είχαν αρχηγό τον Αξλ Ρόουζ) και "L.A. Guns (είχαν αρχηγό τον Τρέισι Γκανς). Η νέα μπάντα Guns N’Roses απλά συνδύασε τα δύο ονόματα. Ο Axl είχε επίσης σκεφτεί τα ονόματα Heads of Amazon και AIDS. Ευτυχώς κατέληξε στο Guns N’Roses.

Το νέο συγκρότημα έκανε μια μικρή περιοδεία στο Σιάτλ και μετά όλα τα μέλη του έμεναν στο ίδιο σπίτι, στο Λος Άντζελες και έπαιζαν σε διάφορα μπαρ, ώστε να καταφέρουν να βρουν τον ήχο που τους ταίριαζε. Μέχρι το 1986 είχαν γράψει 14 κομμάτια και μέχρι το 1987 έπαιζαν support στους Aerosmith, τον Alice Cooper και τους Mötley Crüe.

Ο ανατρεπτικός Axl Rose των Guns N' Roses σε συναυλία στο Bangalore της India AP

Το άλμπουμ "Appetite for Destruction" (21 Ιουλίου του 1987) τους εκτόξευσε στην κορυφή της δημοτικότητας, ενώ όλοι εμείς που σχεδόν μεγαλώσαμε με το MTV, βλέπαμε τα βιντεοκλίπ της μπάντας επί 24ωρου βάσεως. Ο δίσκος αυτός μνημονεύεται συχνά ως ένας από τους καλύτερους που ανέδειξε η ροκ μουσική σκηνή όλων των εποχών και γρήγορα έγινε ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Όταν βλέπω πλάνα από παλιές συναυλίες των Guns N' Roses βλέπω την 'πείνα'. Δεν μπορούσες να τα βάλεις με αυτούς του πέντε τύπους. Ήταν ωμοί και ειλικρινείς. Τόσο ειλικρινείς όσο όλη η ροκ που έχω ποτέ ακούσει. Και είμαι περήφανος γι αυτό / Slash

Περιείχε τα κομμάτια: Welcome to the Jungle, It's So Easy, Nightrain, Out ta Get Me, Mr. Brownstone, Paradise City, My Michelle, Think About You, Child o' Mine, You're Crazy, Anything Goes, Rocket Queen.

Το 1988, περίπου δύο χρόνια μετά την ίδρυση του συγκροτήματος, είχαν δύο άλμπουμ στα charts των ΗΠΑ. Τα Appetite for Destruction και GN’R Lies. Κανένα άλλο συγκρότημα δεν κατάφερε κάτι ανάλογο τη δεκαετία του '80.

Οι Guns N'Roses μάς έδωσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μεταξύ 1987 και 1993 και πούλησαν περίπου 100 εκατομμύρια άλμπουμ.

Ο Slash of Guns N' Roses στο Glastonbury Festival το 2023 JOEL C RYAN/INVISION/AP

Τα πασίγνωστα και συνεχή προβλήματα της μπάντας με τα ναρκωτικά και ο ατίθασος χαρακτήρας τους έφερε πολλές διενέξεις, με τον Άντλερ να... απολύεται μετά την τραγική του εμφάνιση, στις 7 Απριλίου του 1990, στο "Farm AID IV". Μέσα από απανωτές διαφωνίες και τσακωμούς στις 17 Σεπτεμβρίου του 1991, η μπάντα κυκλοφόρησε τους δίσκους "Use Your Illusion I" και "Use Your Illusion II".

Στα βίντεο κλιπ των κομματιών "November Rain", "Estranged" και "Don't Cry" αναπαριστώνται πραγματικά βιώματα του Αξλ, στην πολυτάραχη σχέση που είχε με την τότε σύντροφό του, το σουπερμόντελ Stephanie Seymour. Στο βίντεο του "You Could Be Mine" συμμετέχει ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ..

Έχουμε φτιαχτεί με δύο αντικρουόμενα ιδανικά. Την αγάπη και τον φόβο. Διάλεξε ένα και ζήσε / A xl Rose

Χρόνια αργότερα, ο Slash δήλωσε στο περιοδικό "Total Guitar" για τις σχέσεις του με τον Ρόουζ "εγώ με τον Αξλ τα πήγαινα καλά. Η μόνη διαφωνία σε σχέση με τα Illusion ήταν όσον αφορά τα συνθεσάιζερ. Διαφωνούσα με τη χρήση τους και τότε και τώρα". Για τις ηχογραφήσεις των δύο δίσκων, ο Slash δήλωσε: "Κάναμε ό,τι κάνουμε συνήθως. Μπαίναμε στο στούντιο όλοι μαζί και παίζαμε τα τραγούδια, ζωντανά, και έτσι, έβγαινε ο δίσκος.

Αλλά, επειδή δε μου αρέσει να χρησιμοποιώ ακουστικά, έπαιζα μαζί με τη μπάντα, απλά και μόνο για την ενέργεια του όλου πράγματος. Έπειτα, ξαναπήγαινα μόνος μου στο στούντιο και έγραφα τα δικά μου μέρη". Τέλος, για τη χημεία της μπάντας είπε: "όταν βάζαμε στην άκρη τις χαζομάρες και απλώς παίζαμε, τότε πραγματικά υπήρχε ενότητα στο γκρουπ".

Ο Axl Rose και ο Slash JOEL C RYAN/INVISION/AP

Στα τέλη του 2015, επανενώθηκε η σύνθεση με τους Αξλ Ρόουζ, Slash και Νταφ ΜακΚάγκαν, και ο συνδετικός κρίκος για να συμφιλιωθούν Axl και Slash ήταν ο μπασίστας του συγκροτήματος, McKagan. Διάβασε εδώ όλη τη διαδρομή τους.

Παρά τις άγριες περιπέτειες, τον ατίθασο χαρακτήρα και τις συχνά ταραχώδεις σχέσεις τους, οι Guns N' Roses παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.

Το 1991, οι Guns N’ Roses συγκλόνισαν τον κόσμο με διπλό χτύπημα με τα 7 φορές πλατινένια άλμπουμ “Use Your Illusion I” και “Use Your Illusion II”, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις του Billboard 200 με την κυκλοφορία τους.

Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι αυτή τη στιγμή, ο κατάλογός τους αποτελείται από τα “G N’ R Lies” (5 φορές πλατινένιο), “The Spaghetti Incident?” (πλατινένιο), “Greatest Hits (5 φορές πλατινένιο)” και “Chinese Democracy” (πλατινένιο).

Ο Axl Rose και ο Slash στο Glastonbury 2023 JOEL C RYAN/INVISION/AP

Επιπλέον, είναι μία από τις most-streamed ροκ μπάντες στον κόσμο, με μέσο όρο 24 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify. Μετά τη θρυλική τους επανένωση, έγιναν headliners στο Coachella και πούλησαν πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια στην περιοδεία τους “Not In This Lifetime…”.

Παρ΄ όλα αυτά, οι Guns N’ Roses δεν σταματούν ποτέ, με ακόμα περισσότερες συναυλίες για το 2023 και πολλές άλλες εκπλήξεις – το “Nightrain” συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα!

Οι Guns N’ Roses είναι οι: Axl Rose (φωνή, πλήκτρα), Duff McKagan (μπάσο), Slash (κιθάρα), Dizzy Reed (πλήκτρα), Richard Fortus (κιθάρα), Frank Ferrer (ντραμς) και Melissa Reese (πλήκτρα).

Δισκογραφία

Appetite for Destruction (1987)

G N' R Lies (1988)

Use Your Illusion I (1991)

Use Your Illusion II (1991)

The Spaghetti Incident? (1993)

Chinese Democracy (2008)

Εισιτήρια

Γενική προπώληση για όλες τις ημερομηνίες στο gunsnroses.com και ticketmaster.gr. Οι fans μπορούν να προμηθευτούν VIP Πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν premium εισιτήρια, VIP πρόσβαση στα bar κατά τη διάρκεια του show, αποκλειστικό Guns N’ Roses VIP merchandise και πολλά άλλα.

