Νταλάρας – Παπακωνσταντίνου και Οδυσσέας Ιωάννου ανανεώνουν το ραντεβού τους

Γιώργος Νταλάρας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου με συνοδοιπόρο τον Οδυσσέα Ιωάννου επιστρέφουν στο VOX σε μια παράσταση που δεν γινόταν να μην συνεχίσει για δεύτερη χρονιά.

Δεν ξέραμε κατά πόσο θα ήταν εφικτό, αλλά ήταν η επιθυμία του κοινού και τελικά πραγματοποιήθηκε. Όσοι από εμάς προλάβαμε να δούμε τον Γιώργο Νταλάρα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον Οδυσσέα Ιωάννου στο VOX στην περσινή “επική” παράσταση που “έσωσε τα τραγούδια” καταλαβαίνουμε ότι η μεγάλη επιτυχία της επέβαλε την επανάληψή της για δεύτερη χρονιά.

Η επανένωση του Γιώργου Νταλάρα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη σκηνή του «VOX» έμοιαζε με ένα μουσικό γεγονός που ξεπήδησε κατευθείαν από τις σελίδες της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Τρεις και πλέον δεκαετίες μετά την πρώτη τους θρυλική συμπόρευση στο «Αττικόν», οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές βρέθηκαν ξανά πλάι πλάι, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Οι εμφανίσεις τους έγιναν ανάρπαστες, με το κοινό να γεμίζει ασφυκτικά τον χώρο και πολλούς να μένουν εκτός, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν έστω μία θέση.

Μαζί τους η αιχμηρή ευαίσθητη “πένα” του Οδυσσέα Ιωάννου που ανέλαβε το αφηγηματικό κομμάτι της βραδιάς και διηγήθηκε ιστορίες που ξύπνησαν μνήμες από κάθε φάση της ζωής μας. Το καλοκαίρι, η παράσταση έγινε συναυλία, ταξίδεψε σε Ελλάδα και στην Κύπρο γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, όπου και αν παρουσιάστηκε.

Και τώρα η είδηση ότι Νταλάρας και Παπακωνσταντίνου θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία από την πρώτη Πέμπτη του Δεκεμβρίου, εγκαινιάζοντας νέο κύκλο παραστάσεων στο ίδιο στέκι, έρχεται σαν δώρο για όσους δεν πρόλαβαν. Δύο καλλιτέχνες με διαδρομές φαινομενικά διαφορετικές –ο ένας στον έντεχνο και λαϊκό κόσμο, ο άλλος στον ροκ ήχο– συναντιούνται ξανά μέσα από την κοινή τους πίστη στη δύναμη του καλού τραγουδιού. Μια διαχρονική παρακαταθήκη, που σφράγισε μελωδικά και ερμηνευτικά την ελληνική μουσική των τελευταίων δεκαετιών.

Η συμπόρευσή τους είναι μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στις γενιές· ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις για τους παλιούς και πολύτιμα μαθήματα για τους νέους. Μέσα από αυτό το σενάριο, και τα ευθύβολα κείμενα του Οδυσσέα Ιωάννου η παράσταση μας υπενθυμίζει ότι το ελληνικό τραγούδι δεν είναι απλώς τέχνη. Είναι συλλογική μνήμη, είναι πολιτιστική ταυτότητα, είναι εργαλείο ψυχικής αντοχής.

Κυρίως όμως είναι η υπενθύμιση πως τα τραγούδια που έχουν γραφτεί με ψυχή, συνεχίζουν να καίνε σαν ανεξίτηλη φλόγα, ξυπνώντας συγκίνηση και πάθος κάθε φορά που αντηχούν στη σκηνή.

Ραντεβού λοιπόν στο VOX τον Δεκέμβριο όπου Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου και Οδυσσέας Ιωάννου – με ανανεωμένο πρόγραμμα – θα σώσουν ξανά τα τραγούδια. Τα τραγούδια που μας ενώνουν σε δύσκολες εποχές και μας κάνουν να ελπίζουμε.