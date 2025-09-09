Ντένις Ματσούεφ: Ποιος είναι ο “πιανίστας του Πούτιν” που ακύρωσε η ΚΟΑ

Τι συνέβη στον Ρώσο πιανίστα Ντένις Ματσούεφ και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ακυρώνει τη συμμετοχή του στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η αλήθεια είναι πως μας ξάφνιασε η ανακοίνωση που λάβαμε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών πως ότι ακυρώνει τη συμμετοχή του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η αλήθεια είναι πως αυτός ο σούπερ σταρ πιανίστας είναι μια διττή προσωπικότητα στη διεθνή μουσική σκηνή: από τη μία, ένας δεξιοτέχνης πιανίστας που συνεχίζει την παράδοση της ρωσικής σχολής, κι από την άλλη, μια φιγούρα που προκαλεί αντιδράσεις λόγω της ένθερμης πολιτικής του στράτευσης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Και εδώ είναι που έρχεται η εύλογη απορία όλων. Πώς ο πιανίστας αυτός εντάχθηκε λίγους μήνες πριν στο πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών όταν από το από τον Φεβρουάριο του 2022 και έπειτα, δεν έχει εμφανιστεί σε χώρες της Δύσης; Σε ανακοίνωσή της η ΚΟΑ διευκρινίζει πως “στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία”. Προφανώς και η ανακοίνωση αναφέρεται στα γεγονότα της Κυριακής, όπου η Ρωσία εξαπέλυσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Ποιος είναι ο Ντένις Ματσούεφ

Ο Ντένις Ματσούεφ (Denis Matsuev) θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της σύγχρονης εποχής, με διεθνή πορεία που τον έχει φέρει στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Γεννημένος το 1975 στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ξεχώρισε από μικρή ηλικία για το ταλέντο του. Είναι το μοναχοπαίδι δύο μουσικών: η μητέρα του ήταν καθηγήτρια πιάνου, ενώ ο πατέρας του πιανίστας και συνθέτης. Το μουσικό του ταλέντο φάνηκε ήδη από την ηλικία των τριών ετών, όταν κατάφερε να αναπαράγει στο πιάνο μια μελωδία που είχε ακούσει στην τηλεόραση. Ο πατέρας του υπήρξε ο πρώτος του δάσκαλος στο πιάνο, καθοδηγώντας τα πρώτα του βήματα.

Μέχρι τα δεκαπέντε του χρόνια φοίτησε σε μουσικές σχολές του Ιρκούτσκ, ενώ το 1990 απέσπασε βραβείο στον διαγωνισμό του “New Names Charitable Foundation” στην ίδια πόλη. Χάρη σε αυτή τη διάκριση εξασφάλισε υποτροφία ύψους 1.000 δολαρίων τον μήνα, που του έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στη Μόσχα.

Chinese President Xi Jinping, center, and Russian President Vladimir Putin, center behind Xi Jinping, speak to Russian famous classical pianist Denis Matsuev, right, after their dinner at The Palace of the Facets in the Moscow Kremlin, Russia, Tuesday, March 21, 2023. (Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Το 1998 κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι στη Μόσχα. Έκτοτε έχει συμπράξει με τις σημαντικότερες ορχήστρες – από τη Νέα Υόρκη Φιλαρμονική και τη Concertgebouw του Άμστερνταμ έως τη Φιλαρμονική του Βερολίνου – συνεργαζόμενος με κορυφαίους μαέστρους όπως οι Valery Gergiev, Zubin Mehta και Mariss Jansons. Γνωστός για τη δεξιοτεχνία και την εκρηκτική του σκηνική παρουσία, ο Matsuev θεωρείται συνεχιστής της μεγάλης ρωσικής σχολής πιάνου, με ιδιαίτερη αγάπη στο ρεπερτόριο του Ραχμάνινοφ, του Προκόφιεφ και του Τσαϊκόφσκι.

Ωστόσο, πέρα από την καλλιτεχνική του λάμψη, ο Matsuev έχει απασχολήσει έντονα τη διεθνή κοινότητα για τις στενές σχέσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έχει αποκαλεστεί «πιανίστας του Πούτιν», καθώς έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια και με πάθος τη στήριξή του στις πολιτικές του Ρώσου προέδρου, ενώ το 2014, μαζί με 80 ακόμη Ρώσους καλλιτέχνες, υπέγραψε συλλογική επιστολή υποστήριξης προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία και την Κριμαία. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, τόσο ως λαμπαδηδρόμος όσο και ως ερμηνευτής στην τελετή λήξης.

Ο ίδιος ο Πούτιν τον έχει ανταμείψει με σημαντικά κρατικά βραβεία και καλλιτεχνικά πόστα, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις γύρω από το όνομά του.

Η ρωσική πολιτεία αναγνώρισε την προσφορά του απονέμοντάς του το Τάγμα της Τιμής το 2018. Ωστόσο, η ανοιχτή του στήριξη στον Πούτιν έφερε σημαντικές αντιδράσεις διεθνώς. Το 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ακυρώθηκε η εμφάνισή του με τη Φιλαρμονική της Βιέννης στη Νέα Υόρκη και αντικαταστάθηκε από τον πιανίστα Seong-Jin Cho. Από τον Φεβρουάριο του 2022 και έπειτα, ο Matsuev δεν έχει εμφανιστεί σε χώρες της Δύσης. Το 2023 ματαιώθηκαν τρία ακόμη ρεσιτάλ του σε ιταλικά θέατρα.

Στην ίδια γραμμή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανακοίνωσε πρόσφατα την ακύρωση της συμμετοχής του σε συναυλία που είχε προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Pianist Denis Matsuev performs during the closing ceremony of the 2014 Winter Olympics, Sunday, Feb. 23, 2014, in Sochi, Russia. (AP Photo/Charlie Riedel)

Το μήνυμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του.