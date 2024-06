Ο Baby Lasagna, το φαινόμενο της φετινής Eurovision, στην Ελλάδα

Το Σάββατο 26 Απριλίου 2025 το ελληνικό κοινό θα έχει την τύχη να υποδεχθεί ένα από τα πιο hot acts παγκοσμίως στο Fuzz Club, τον Baby Lasagna.

Ο Baby Lasagna, το μουσικό project του Marko Purisic, γεννήθηκε από την ανάγκη του τραγουδοποιού για καλλιτεχνική έκφραση, προκειμένου να γράψει και να ερμηνεύσει μουσική χωρίς αυστηρούς περιορισμούς είδους.

Με τον Baby Lasagna, ο Marko βρήκε επιτέλους μια θέση μέσα στην οποία μπορεί να συνδυάσει ασυμβίβαστα είδη, δημιουργώντας νέους ήχους που είναι ταυτόχρονα φρέσκοι και συναρπαστικοί.

Η μουσική του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια στα τέλη του 2023, με τα single «IG BOY» και «Don’t hate youself, but don’t love yourself too much», ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2024 ήρθε η παγκόσμια αναγνώριση με το «Rim Tim Tagi Dim».

Το τραγούδι κέρδισε τον Κροατικό διαγωνισμό ESC Dora τον Φεβρουάριο και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Σουηδία τον Μάιο, κερδίζοντας μακράν τις περισσότερες ψήφους του κοινού στις τηλεψηφοφορίες σε όλο τον κόσμο.

Το τραγούδι έχει πλέον ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια streams στο Spotify και βρίσκεται αρκετό καιρό στο Top 40 των επίσημων charts σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Αυστρία.

Και μετά τη Eurovision η “αποθέωση” για τον Baby Lasagna

Μετά από την εκπληκτική διαδρομή του στη Eurovision, η ιστορία του Baby Lasagna απογειώθηκε εξαιρετικά γρήγορα,

με την υπογραφή δισκογραφικής συμφωνίας με την Polydor / Universal Γερμανίας, κάνοντας συγχρόνως sold out σε μία ημέρα τρεις συναυλίες στο στάδιο του Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Tην ίδια αποθεωτική υποδοχή γνώρισαν πολλές ακόμα συναυλίες του στην Κροατία, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Πραγματοποιώντας τις πρώτες, εξαιρετικά επιτυχημένες, ζωντανές εμφανίσεις του αυτή την Άνοιξη και με περισσότερες από 60 συναυλίες μέχρι το τέλος Απριλίου του 2025, το μέλλον φαίνεται πραγματικά λαμπρό για τον Baby Lasagna.

Ο ασταμάτητος Marko ετοιμάζει και νέα μουσική με singles και βίντεο να έχουν ήδη προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου, ενώ το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χειμώνα.