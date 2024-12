Ο Μπαράκ Ομπάμα ακούει Artemas – Ποιος είναι ο Κύπριος καλλιτέχνης που είναι στις λίστες του

Οι λίστες του Μπαράκ Ομπάμα για τα αγαπημένα του βιβλία, ταινίες και τραγούδια κρύβουν εκπλήξεις.

Το τέλος κάθε έτους προσφέρεται για απολογισμούς και ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε τον δικό του, όμως όχι απαριθμώντας τις προσωπικές και μη επιτυχίες και στόχους που πέτυχε, αλλά τη λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια, ταινίες και βιβλία για το 2024.

Και η λίστα αυτή έκρυβε αρκετές εκπλήξεις.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ με τρεις διαδοχικές αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Instagram αποκάλυψε ποιες ταινίες είδε, ποια βιβλία διάβασε και με ποια τραγούδια “κόλλησε”, αναφέροντας πως “πάντα ανυπομονώ να μοιραστώ την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και μουσική”.

Πρώτα ξεκίνησε με τη λίστα των βιβλίων που διάβασε, υπενθυμίζοντας παράλληλα την υποστήριξη ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων και βιβλιοθηκών, στα οποία μεταξύ άλλων βρίσκονται τα “Η αγχωμένη γενιά” του Jonathan Haidt, “Intermezzo” της Sally Rooney, “Patriot” του Alexei Navalny, “The Anthropologists” του Aysegul Savas και “Stolen Pride” της Arlie Russell Hochschild.

Σειρά είχαν οι ταινίες που ξεχώρισε φέτος ο Μπαράκ Ομπάμα, με το top 10 του να αποτελείται από τις: “All We Imagine as Light”, “Conclave”, “The Piano Lesson”, “The Promised Land”, “The Seed of the Sacred Fig”, “Dune: Part Two”, “Anora”, “Dìdi”, “Sugarcane” και “A Complete Unknown”.

Η έκπληξη όμως ήρθε στη λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια από τη φετινή χρονιά, ζητώντας μάλιστα από τους ακόλουθούς του να του προτείνουν κάποιο τραγούδι ή καλλιτέχνη που πρέπει να ακούσει.

Πρώτο στη λίστα του Ομπάμα βρίσκεται το “Squabble Up” του Kendrick Lamar, ενώ ακολουθούν το “Lunch” της Billie Eilish, το “Active” των Asaka & Travis Scott, το “Too Sweet” του Hozier, το “Peaceful Place” του Leon Bridges και το “Si Antes Te Hubiera Conocido” της Karol G.

Ανάμεσα όμως στα συνολικά 25 αγαπημένα του τραγούδια βρίσκεται και το κομμάτι του Κύπριου καλλιτέχνη Artemas, “I Like the Way You Kiss Me” το οποίο βρέθηκε φέτος στο Νο. 1 του Billboard Global Excl. U.S. chart.

Artemas – i like the way you kiss me

Ποιος είναι ο Artemas

Ο Artemas, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Αρτέμης Διαμαντής γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1999 στο Οξφορντσάιρ της Νότιας Αγγλίας. Από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική, λαμβάνοντας μαθήματα πιάνου από έξι ετών.

Στα 16 του, εμπνεύστηκε να γράψει τα δικά του τραγούδια μετά την παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ “Kurt Cobain: Montage of Heck”.

Η περίοδος της καραντίνας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Τότε θα συνθέσει τα πρώτα του τραγούδια τα οποία και θα δημοσιεύσει στην πλατφόρμα του Soundcloud. Η πρώτη του επίσημη κυκλοφορία ήρθε τον Νοέμβριο του 2020 και την επόμενη χρονιά, το 2021 θα συνεχίσει τις single κυκλοφορίες του.

Το 2023 θα είναι η χρονιά που το όνομα του Artemas θα εμφανιστεί σε εθνικά charts. Το τραγούδι “if u think i’m pretty” θα κάνει αίσθηση σε αρκετές χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Λετονία ακόμη και ο Καναδάς και η Αυστραλία!

Φυσικά, απέκτησε μεγάλη αναγνωσιμότητα, με το “i like the way you kiss me” που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες για το 2024. Το τραγούδι έχει καταφέρει να γίνει viral στο TikTok με πολλούς χρήστες να το χρησιμοποιούν για τα σύντομα Video τους.

Στο Spotify ήδη απαριθμεί περί στις 669.000.000 αναπαραγωγές με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται ραγδαία μέρα με την ημέρα. Στην Αμερική, ο Artemas έχει φτάσει μέχρι το #1 του Billboard Hot 100.

Έχει κυκλοφορήσει μόνος του δύο άλμπουμ, το ‘I’m Sorry I’m Like This” το 2022 και το “Pretty” (που περιλαμβάνει το “If U Think I’m Pretty”) στις 9 Φεβρουαρίου.