Ο Έλτον Τζον έβγαλε τα γόνατά του και τα έκανε κοσμήματα

Ο 78χρονος θρύλος της μουσικής Έλτον Τζον εξήγησε πώς μετέτρεψε τα γόνατά του σε κοσμήματα, στο νέο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του World Gold Council, με τίτλο “Touched By Gold”.

Ο Έλτον Τζον (Elton John) είναι μεγάλος θαυμαστής των Kneecap… άσχετο, αλλά αυτό σκεφτήκαμε όταν διαβάσαμε την είδηση ότι ο διεθνούς φήμης μουσικός και παραγωγός έβγαλε τις επιγονατίδες του και τις έκανε ένα μενταγιόν και μία καρφίτσα. Με άλλα λόγια όταν ξαναδείς φωτογραφημένο τον Έλτον και στο λαιμό του κρέμεται ένα βαρύτιμο στρογυλλό “κόκαλο” … θα είναι το δεξί γόνατό του!

Ο “Rocket Man” αποκάλυψε πρόσφατα σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του, με τίτλο “Touched By Gold“, μια μοναδική ιστορία: πώς μετέτρεψε τα παλιά γόνατά του σε κοσμήματα, μετά από διπλή αντικατάσταση γονάτων που έκανε το 2024.

Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ο Έλτον εξέπληξε τον χειρουργό του ζητώντας να κρατήσει τα γόνατά του για μελλοντική χρήση! Ο γιατρός, αν και αρχικά αιφνιδιάστηκε από το ασυνήθιστο αίτημα, συναίνεσε – εξάλλου Έλτον Τζον είναι αυτός!

Στη συνέχεια, ο διάσημος μουσικός συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή κοσμημάτων Theo Fennell για να μετατρέψουν τα οστά σε κολιέ και καρφίτσα. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε αν και έχουμε μηδέν γνώσεις πάνω στο ζήτημα… απαιτεί μια ιδιαίτερη διαδικασία. Δεν το βγάζεις έτσι απλά και το κρεμάς!

Η διαδικασία περιλάμβανε το στέγνωμα των γονάτων, την επεξεργασία τους ώστε να γίνουν πιο πορώδη, και στη συνέχεια την επικάλυψη και το γυάλισμά τους. Το δεξί γόνατο μετατράπηκε σε κολιέ με επίχρυση αλυσίδα και χαράχτηκε η φράση: «I will no longer bow to any man» («Δεν θα υποκλιθώ πλέον σε κανέναν άνθρωπο») στα λατινικά. Εξάλλου αν δεν έχεις γόνατα, δεν έχει νόημα να γονατίσεις… μεταφορικά μιλώντας!

Ο Έλτον αποκάλυψε ότι ο σχεδιαστής «είχε την ιδέα να φτιάξει την αλυσίδα του κολιέ από κόκαλα» γιατί «θα είχε περισσότερη πλάκα να είναι ένα κολιέ που αντικατοπτρίζει το ίδιο το αντικείμενο που κρέμεται στο τέλος του».

Το αριστερό γόνατο έγινε καρφίτσα. Πιστός στη λάμψη που τον χαρακτηρίζει, ο Έλτον Τζον πρόσθεσε μια συστάδα από διαμάντια στα γόνατα, ώστε να δείχνουν ακόμα πιο ξεχωριστά.

Ο Έλτον Τζον χαρακτήρισε τα κομμάτια «διαχρονικά» και τα συνέκρινε με αρχαία κειμήλια. Το κολιέ “κυκλοφόρησε” στον λαιμό του σταρ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024, “Never Too Late”.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει μείνει και πολύ από μένα», είπε ο Έλτον Τζον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. «Δεν έχω αμυγδαλές, κρεατάκια ούτε σκωληκοειδή απόφυση. Δεν έχω προστάτη. Δεν έχω δεξιό ισχίο, ούτε αριστερό ούτε δεξί γόνατο», πρόσθεσε. «Στην πραγματικότητα, το μόνο που μου έχει απομείνει είναι το αριστερό ισχίο. Αλλά είμαι ακόμα εδώ.»

Το ντοκιμαντέρ Never Too Late τον δείχνει σε περιοδεία, να ηχογραφεί το podcast του με τον σύζυγό του, David Furnish, και να περνά στιγμές με φίλους και οικογένεια, ενώ η αφήγηση επιστρέφει κατά διαστήματα στην περίοδο της μεγάλης του επιτυχίας στις ΗΠΑ, από τις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Ήταν μια εποχή εκπληκτικής δημιουργικότητας με τον στιχουργό Bernie Taupin, όταν κυριαρχούσαν μαζί στα τσαρτ με πολλαπλά άλμπουμ, ενώ ο Έλτον εμφανιζόταν στη σκηνή στη Νέα Υόρκη με τον φίλο του John Lennon, σε μια συναυλία που έμελλε να είναι η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του Lennon.