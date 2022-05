Ο Elvis ζει και πήγε στο Met Gala 2022

Θα τρίζουν τα... κόκκαλα του Elvis Presley μετά από τη χθεσινή εμφάνιση τής πρώην συζύγου του, Priscilla, με τον νεαρό Austin Butler στο κόκκινο χαλί του περίφημου Met Gala. Ο ηθοποιός ερμηνεύει τον ρόλο του Elvis την ομώνυμη ταινία του Baz Luhrmann, που κάνει πρεμιέρα στις επόμενες Κάννες και είναι προφανές ότι ζει και αναπνέει τον ρόλο.

Η 76χρονη Priscilla, που λέγεται ότι πολλές φορές είχε αντιμετωπίσει τα ξεσπάσματα ανυπόφορης ζήλιας του "βασιλιά", έχει δώσει την ευχή της στην ταινία. "Την αγαπώ! Πιστεύω ότι είναι μία ταινία για όλους. Ακόμα και όσοι έχουν ξανακούσει ιστορίες για τον Elvis, σίγουρα θα μάθουν κάτι καινούργιο".

Στο κόκκινο χαλί περπάτησε και η Olivia DeJonge, η ηθοποιός που παίζει τον ρόλο της Priscilla, καθώς και ο σκηνοθέτης Baz Luhrmann. Ο 30χρονος Butler, που εμφανίστηκε στο Met Gala με φουλ rock and roll κόμμωση, έχει μιλήσει για τον αγώνα που έκανε για να προετοιμαστεί για τον ρόλο του Elvis - τον δυσκολότερο ρόλο της καριέρας του.

O 'Elvis' Austin Butler συνάντησε την Priscilla Presley στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022 με θέμα 'In America: An Anthology of Fashion' EVAN AGOSTINI/INVISION/AP





"Όταν ξεκίνησα τη διαδικασία, ο στόχος ήταν να γίνει η φωνή μου... ίδια. Αυτό προκαλεί φόβο. Έναν χρόνο πριν από τα γυρίσματα έκανα φωνητικό coaching” είχε πει σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter τον Φεβρουάριο. “Τον έβλεπα συνεχώς, ξανά και ξανά. Νιώθω υπεύθυνος απέναντι στον Elvis, στην Priscilla και στην Lisa Marie, και σε όλο τον κόσμο που τον αγαπάει τόσο πολύ".

Ο Luhrmann εργάστηκε πυρετωδώς για την ταινία που επικεντρώνεται στη ζωή και την εκπληκτική σταδιοδροµία του Elvis, µέσα από την 20ετή πολυτάραχη σχέση του µε τον µάνατζέρ του. Ο Τοµ Χανκς (Tom Hanks) υποδύεται τον Τοµ Πάρκερ, τον αμφιλεγόμενο ατζέντη που ανακάλυψε τον βασιλιά του ροκ εντ ρολ και «έχτισε» την καριέρα του.

Όπως φαίνεται στο τρέιλερ η ταινία θα ασχοληθεί και με τα αδιέξοδα του σταρ, που πάλευε με τις εξαρτήσεις στα τελευταία χρόνια της ζωής του και πέθανε από ανακοπή καρδιάς το 1977, πιθανότατα λόγω αλόγιστης χρήσης βαρβιτουρικών.





Ο Elvis Presley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τους 500 εκατ. δίσκους. Η Priscilla γνώρισε τον Elvis στα δεκατέσσερα χρόνια της (εκείνος είκοσι τέσσερα) και τον παντρεύτηκε οκτώ χρόνια αργότερα στο Λας Βέγκας. Απέκτησε μαζί του την Lisa Marie και χώρισαν τον Φεβρουάριο του 1972.

Έλβις και Πρισίλα στον γάμο τους στο Aladdin Hotel στο Las Vegas AP PHOTO





Πριν από λίγες ημέρες, η Universal Music έκανε μία συμφωνία με την οποία απέκτησε και διαχειρίζεται πλέον τον κατάλογο των τεράστιων επιτυχιών του "Βασιλιά". Η ABG και η Universal δεν δημοσιοποίησαν τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία βασίζεται σε προϋπάρχουσα συνεργασία και περιλαμβάνει τις πασίγνωστες επιτυχίες: “Can’t Help Falling in Love”, “It’s Now or Never”, “Memories”, “A Little Less Conversation”, “Don’t Be Cruel”, “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender”, “Viva Las Vegas”, “Amazing Grace”, “All Shook Up”, “Tears on My Pillow”.

