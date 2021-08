Έλβις Πρίσλεϊ: 5 πράγματα που δεν ξέρεις για τον "Βασιλιά" του ροκ εντ ρολ

Είναι ο πιο επιτυχημένος εμπορικά καλλιτέχνης στην ιστορία της ηχογραφημένης μουσικής κι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Ο Έλβις Πρίσλεϊ με την επιβλητική του φωνή, τη χαρισματική σκηνική του παρουσία με τον έντονα ερωτικό χαρακτήρα της, πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε το ροκ εντ ρολ.

ADVERTISING

Με αφορμή την επέτειο 44 χρόνων που συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατου του «Βασιλιά« της ροκ εντ ρολ, το NEWS 24/7 παρουσιάζει 5 πράγματα που ίσως δεν ξέρεις για τη ζωή του και την καριέρα του:

1. Τα πρώτα βήματα

Ο Έλβις Ααρών Πρίσλεϊ γεννήθηκε στο Τιούπελο της πολιτείας Μισισίπι στις 8 Ιανουαρίου 1935 και μεγάλωσε με ακούσματα της μουσικής γκόσπελ. Το 1948 η οικογένειά του μετοίκησε στο Μέμφις του Τενεσί, όπου το νεαρό παιδί ήλθε σε επαφή με τα μπλουζ και την τζαζ.

Είχε μόλις τελειώσει το γυμνάσιο, όταν η φωνή του εντυπωσίασε τον Σαμ Φίλιπς, παραγωγό και ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας Sun, που αναζητούσε ένα λευκό με φωνή μαύρου. Ο Φίλιπς τον ενθάρρυνε να προχωρήσει στην ηχογράφηση των τραγουδιών «That’s All Right Mamma», αφιερωμένο στα γενέθλια της μητέρας του, και «Blue Moon Of Kentucky», τον Ιούλιο του 1954. Τα πέντε τραγούδια που ηχογράφησε για λογαριασμό της Sun γνώρισαν, τοπικά, μεγάλη επιτυχία και τον επόμενο χρόνο ο Φίλιπς πούλησε το συμβόλαιό του με τον Πρίσλεϊ στην RCA Victor.

Η καριέρα του απογειώθηκε με το τραγούδι «I Forgot To Remember To Forget» (το τελευταίο σινγκλ του για τη Sun και ταυτόχρονα το πρώτο για την RCA), το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα επιτυχιών της κάντρι μουσικής, ενώ το «Heartbreak Hotel», μία υποβλητική μπαλάντα, έμεινε στην κορυφή για οκτώ εβδομάδες.

2. Είχε έναν δίδυμο αδερφό

Ο Έλβις είχε έναν δίδυμο αδερφό, τον Τζέσι Γκάρον, ο οποίος γεννήθηκε νεκρός, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τραγουδιστή. Ο Έλβις είχε αναφερθεί συχνά στον δίδυμο αδερφό του κατά τις συνεντέυξεις του.

3. Δούλευε ως οδηγός φορτηγού

Πριν ξεκινήσει η καριέρα του στη μουσική, ο Έλβις ήταν οδηγός φορτηγού για μια ηλεκτρική εταιρεία ενώ παράλληλα φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο στοχεύοντας να γίνει ηλεκτρολόγος. Παράτησε αυτή τη δουλειά το 1954 όταν άρχισε να ταξιδεύει και να ηχογραφεί μουσική με τους Σκότι Μουρ και Μπιλ Μπλακ.

4. Στη μάχη κατά της πολιομυελίτιδας

Ο Έλβις έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εθνική καμπάνια εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της επιδημίας πολιομυελίτιδας στη δεκαετία του '40. Στις 28 Οκτωβρίου 1956, ο αστέρας της ροκ έκανε το εμβόλιο πολιομυελίτιδας σε ζωντανή μετάδοση από το στούντιο του "Ed Sullivan Show" ενώ εκατομμύρια θεατές παρακολουθούσαν. Η κίνησή του αυτή βοήθησε να πειστούν οι έφηβοι και οι νέοι (ομάδες που δεν πίστευαν ότι κινδύνευαν από τη νόσο) να κάνουν το εμβόλιο.

5. Είχε μαύρη ζώνη στο καράτε

Ο Έλβις είχε μαύρη ζώνη στο καράτε και φημολογείται ότι είχε πάντοτε στο πορτοφόλι του το σχετικό δίπλωμα.



Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις