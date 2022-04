Είναι πολλά τα λεφτά Elvis! Στην Universal τα δικαιώματα των επιτυχιών του βασιλιά της ροκ

Μπορεί να μην γνωρίζουμε ακριβώς το νούμερο, αλλά σίγουρα το αντίτιμο της συμφωνίας που έκανε η Universal Music για να αποκτήσει και να διαχειρίζεται τον κατάλογο των τεράστιων επιτυχιών του "Βασιλιά του Ροκ εντ Ρολ" Elvis Presley (Έλβις Πρίσλεϊ) προκαλεί... ζαλάδα!

Η συμφωνία ανακοινώθηκε σήμερα μεταξύ της γνωστής δισκογραφικής και της εταιρείας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, Authentic Brands Group (ABG).

Η ABG και η Universal δεν δημοσιοποίησαν τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία βασίζεται σε προϋπάρχουσα συνεργασία και περιλαμβάνει τις πασίγνωστες επιτυχίες: “Can’t Help Falling in Love”, “It’s Now or Never”, “Memories”, “A Little Less Conversation”, “Don’t Be Cruel”, “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender”, “Viva Las Vegas”, “Amazing Grace”, “All Shook Up”, “Tears on My Pillow”.

Η ABG διαχειρίζεται επίσης τα πνευματικά δικαιώματα για την Marilyn Monroe και τον Muhammad Ali.

Ο Elvis Presley στο International Hotel του Las Vegas τον Αύγουστο του 1969 AP

Ο Elvis Presley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τους 500 εκατ. δίσκους.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας «Elvis», με πρωταγωνιστές τους Austin Butler και Tom Hanks, η παγκόσμια πρεμιέρα της οποίας αναμένεται στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο.

Ο Τοµ Χανκς (Tom Hanks) υποδύεται τον Τοµ Πάρκερ, τον αμφιλεγόμενο ατζέντη που ανακάλυψε τον βασιλιά του ροκ εντ ρολ και «έχτισε» την καριέρα του. Ο νεαρός Austin Butler πέτυχε να επικρατήσει στα απαιτητικά κάστινγκ και να ερμηνεύει τον βασικό ρόλο. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Baz Luhrmann υπογράφει και το σενάριο µαζί µε τον Craig Pearce, συνεργάτη του στο «Moulin Rouge!» και τον «Υπέροχο Γκάτσµπι».

Ο Luhrmann εργάζεται πυρετωδώς εδώ και πέντε χρόνια για την ταινία που επικεντρώνεται στη ζωή και την εκπληκτική σταδιοδροµία του Elvis, µέσα από την 20ετή πολυτάραχη σχέση του µε τον µάνατζέρ του. Όπως φαίνεται στο τρέιλερ η ταινία θα ασχοληθεί και με τα αδιέξοδα του σταρ, που πάλευε με τις εξαρτήσεις στα τελευταία χρόνια της ζωής του και πέθανε από ανακοπή καρδιάς το 1977, πιθανότατα λόγω αλόγιστης χρήσης βαρβιτουρικών.

"Χρυσές" συμφωνίες για Dylan, Springsteen, Bowie, Sting και Tina Turner

Αυτή η συμφωνία είναι η πιο πρόσφατη μιας μεγάλης κινητοποίησης στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας για την απόκτηση των πνευματικών δικαιωμάτων για τους μουσικούς καταλόγους μεγάλων καλλιτεχνών.

Η Universal Music έχει ήδη αγοράσει τα δικαιώματα ολόκληρης της δισκογραφίας του Bob Dylan, σε ένα από τα σημαντικότερα deal στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας. 60 χρόνια καριέρας και περισσότερα από 600 τραγούδια και σύμφωνα με τους Times η τιμή πρέπει να ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

O Μπομπ Ντίλαν στη σκηνή AP

"Σφάχτηκαν" οι εταιρίες και στην ποδιά του "The Boss", Bruce Springsteen που πούλησε τις περισσότερες ηχογραφήσεις του και τα δικαιώματα δημοσίευσης του καλλιτεχνικού του έργου (20 άλμπουμ) στη Sony, με αντίτιμο που φέρεται σύμφωνα με το Billboard να ανέρχεται σε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. Καλά πληροφορημένη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία ήταν στην πραγματικότητα πιο κοντά στα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Bruce Springsteen 2018 INVISION





Νωρίτερα φέτος, η Universal εξαγόρασε τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του Sting χωρίς να κυκλοφορήσουν φήμες για το ποσό.

Η Warner (WCM) απέκτησε τα δικαιώματα δημοσίευσης του τεράστιου και απαράμιλλου καταλόγου τραγουδιών του David Bowie. Τον Σεπτέμβριο του 2021, η εταιρεία ολοκλήρωσε μια συμφωνία για την απόκτηση των ηχογραφήσεων του Bowie από το 2000 μέχρι τον θάνατό του το 2016, προσθέτοντας στις ηχογραφήσεις που είχε ήδη από το 1968 έως το 1999.

Αφιέρωμα στον David Bowie AP





26 άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν από τον καλλιτέχνη και εκατοντάδες τραγούδια, μεταξύ άλλων τα θρυλικά “Space Oddity”, “Ziggy Stardust”, “Heroes” ή “Let's Dance” πιθανότατα ξεπέρασαν τα 250 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Variety.

Τίνα Τέρνερ VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

Η θρυλική “γιαγιά» της ροκ Tina Turner πούλησε τον Οκτώβριο του 2021 τα δικαιώματα των τραγουδιών της στην εταιρεία BMG. Ο κατάλογος μιας καριέρας 60 ετών περιλαμβάνει επιτυχίες όπως τα τραγούδια «What’s Love Got to Do With It», «Private Dancer» και «The Best». Δεν ανακοινώθηκε το ποσό της συμφωνίας, αλλά πηγές από τη μουσική βιομηχανία που επικαλείται το ΒΒC εκτιμούν ότι αυτό θα ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια δολάρια.





