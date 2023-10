Ο Πέτρος Κλαμπάνης με το Tora Collective “χτυπά την πόρτα” των βραβείων Grammy

Ο Έλληνας μπασίστας Πέτρος Κλαμπάνης βαδίζει ολοταχώς προς τα Grammy με το άλμπουμ του, “Tora Collective” και βρίσκεται στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας για τα βραβεία.

Το άλμπουμ “Tora Collective” του Πέτρου Κλαμπάνη που έχει αγαπηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας σπουδαίους μουσικούς από τον κόσμο της jazz και την ελληνική παράδοση, έχει την ευκαιρία να λάμψει στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, καθώς είναι υποψήφιο για Βραβείο Grammy στις εξής κατηγορίες:

• Best Alternative Jazz Album

• Best Global Music Performance (για το κομμάτι “Disoriented”)

• Best Engineered Album, Non-Classical

Ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου. Τα μέλη της κοινότητάς μας μπορούν να ψηφίσουν και να μας βοηθήσουν υποστηρίζοντας αυτό το ξεχωριστό μουσικό εγχείρημα, το οποίο έχει στο επίκεντρό του την ελληνική μουσική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία.

Τα διεθνή media για το “Tora Collective”

Ορισμένα από τα reviews που έχει λάβει το άλμπουμ μέχρι τώρα από διεθνή media:

«…μια μουσική χαρακτηρισμένη από σοβαρότητα και ευγένεια που θυμίζει ευριπίδεια τραγωδία». – All About Jazz, ΗΠΑ

«Η σύνδεση της ελληνικής και παγκόσμιας λαϊκής και jazz μουσικής τέχνης επιτυγχάνεται χάρη στην ευαίσθητη δημιουργία όλων των καλλιτεχνών και την αυθεντικότητά τους, καθώς αντιμετωπίζουν αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια με τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό και την καινοτομία». – Downbeat, ΗΠΑ

«Ο Κλαμπάνης αναμειγνύει μελωδίες και θέματα από την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη jazz, αποδίδοντάς τες με τέλεια λεπτομέρεια και ισορροπία». – Jazzthetik, DE.

Συντελεστές:

Αρετή Κετιμέ – φωνή

Γιώργος Κωτσίνης – κλαρίνο

Kristjan Randalu – πιάνο

Θωμάς Κωνσταντίνου – ούτι

Ziv Ravitz – drums, electronics

Πέτρος Κλαμπάνης – μπάσο

Special Guests:

Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος – κλαρίνο

Laura Robles – κρουστά

Sebastian Studnitzky – τρομπέτα

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – τρομπέτα

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στα δισκοπωλεία και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Enja/Yellowbird Records σε συνεργασία με την ΠΚ Μusic και την AN Music.