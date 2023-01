Ο Sam Smith είναι το απόλυτο μουσικό queer icon και δεν ήρθε εδώ για να κάνει φίλους

Ο Σαμ Σμιθ (Sam Smith) κυκλοφόρησε το επίσημο βίντεο κλιπ για το τραγούδι του «I'm Not Here To Make Friends», δημιουργώντας φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, επέστρεψε με νέα δουλειά, ξεφεύγοντας από τις μπαλάντες και τα τυπικά του love songs, εστιάζοντας σε ένα βίντεο που εστιάζει στην απόλυτη απελευθέρωση από στερεότυπα και έμφυλους ρόλους.

ADVERTISING

Το μουσικό βίντεο για το νέο single έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, θετικές και αρνητικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των σκηνών που περιέχει.

Στο βίντεο, ο non-binary τραγουδιστής είναι ντυμένος με εντυπωσιακά πολύχρωμα ρούχα, στο γνωστό πλέον στυλ του, ενώ φανταχτερά είναι ντυμένοι και οι χορευτές που τον πλαισιώνουν στη διάρκεια του κλιπ.

Μπορείτε να απολαύσετε παρακάτω το επίσημο κλιπ:

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις