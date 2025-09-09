Off The Hook 2025 – “Η χιπ χοπ δεν είναι ένα περαστικό trend, αλλά ένα ισχυρό μέσο έκφρασης”

Η καρδιά της ραπ θα χτυπήσει ξανά στο ΟΑΚΑ. Το Off The Hook Festival 2025 επιστρέφει στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου με εκρηκτικό line-up, αποδεικνύοντας ότι η ραπ είναι η φωνή μιας ολόκληρης γενιάς.

Το Off The Hook Festival επιστρέφει στο ΟΑΚΑ στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου, έτοιμο να μετατρέψει ξανά το Ολυμπιακό Συγκρότημα σε τοπόσημο της ραπ κουλτούρας. Για δύο ημέρες, το πιο πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ του είδους θα γεμίσει την Αθήνα με αιχμηρές ρίμες, εκρηκτικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το μεγαλύτερο ετήσιο ραντεβού της ελληνικής rap σκηνής.

Η ραπ κουλτούρα σήμερα βρίσκεται στο απόγειο της. Αποτελεί το πιο δυναμικά εξελισσόμενο μουσικό ρεύμα της εποχής, αλλά και έναν καθρέφτη κοινωνικών και πολιτικών ανησυχιών. Μέσα από τον λόγο των ραπ καλλιτεχνών εκφράζονται ανάγκες που δύσκολα καλύπτονται αλλού: η ανάγκη για αλήθεια, για άμεσο σχολιασμό της πραγματικότητας, για στίχους που μιλούν απευθείας εκεί που μας πονάει το πρόβλημα.

Κορυφαίο παράδειγμα αυτής της δυναμικής είναι ο ΛΕΞ. Πριν από έναν χρόνο, ανέβηκε στο ΟΑΚΑ σε μια συναυλία που έβαλε μια χαρακιά στη ζώνη των φανς του Off The Hook. Το καλοκαίρι που πέρασε, ο ΛΕΞ πήρε την εκδίκηση της ραπ με δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ που συγκέντρωσαν μέχρι και 100.000 κόσμο, ενώ η Θεσσαλονίκη τον περιμένει με ένα ακόμη sold-out. Η πορεία του δείχνει καθαρά ότι η ραπ δεν είναι πια περιθωριακή κουλτούρα, αλλά ο πυρήνας μιας ολόκληρης γενιάς.

Off The Hook

Σε αυτήν ακριβώς την ατμόσφαιρα έρχεται το Off The Hook Festival 2025 για να προσφέρει την πιο vibrant φεστιβαλική εμπειρία. Οπλισμένο με την εμπειρία των προηγούμενων ετών και με ένα line-up – δυναμίτη, το φετινό φεστιβάλ υπόσχεται να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα.

Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, ο Χρήστος Καμπύλης και ο Γιώργος Ραυτόπουλος της Dynasty Group, μοιράστηκαν μαζί μας μερικές σκέψεις για το όραμα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που κρύβει η οργάνωση ενός τόσο μεγάλου hip hop event, αλλά και για το πώς βλέπουν οι ίδιοι την εξέλιξη της ραπ κουλτούρας στην Ελλάδα σήμερα.

Το Off The Hook κάθε χρόνο μεγαλώνει και οι προσδοκίες του κοινού αυξάνονται. Πώς διαχειρίζεστε την πίεση να «παραδώσετε» κάτι ακόμη πιο δυνατό, χωρίς να χαθεί η ουσία και να αλλοιωθεί η ταυτότητά του;

Χρήστος Καμπύλης: Κάθε χρόνο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που εκφράζει αυθεντικά την κουλτούρα του hip hop. Η σκηνή ανεβαίνει διαρκώς, με Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Bloody Hawk, ο Dani Gambino και ο Εθισμός να γεμίζουν στάδια. Εμείς θέλουμε να δείχνουμε κάθε χρόνο ότι το hip hop δεν είναι ένα περαστικό trend αλλά ένα ισχυρό μέσο έκφρασης, με γερά θεμέλια και τεράστια ποικιλομορφία. Στόχος μας είναι επίσης να συστήνουμε στο ελληνικό κοινό καλλιτέχνες από το διεθνές στερέωμα της hip hop σκηνής.

Γιώργος Ραυτόπουλος: Το Off The Hook κινείται παράλληλα με τη δημοφιλία της rap. Όσο ανεβαίνει η rap, ανεβαίνει και το φεστιβάλ. Η πίεση είναι δεδομένη σε κάθε μεγάλο event· το θέμα είναι πώς τη διαχειρίζεσαι ώστε να μετατραπεί σε δημιουργική ενέργεια.

Off the Hook Festival Ζήσης Τσούμπος

Υπάρχουν καλλιτέχνες της συγκεκριμένης σκηνής που εκφράζουν πολιτικές ή κοινωνικές θέσεις. Υπάρχει πρόθεση το φεστιβάλ να αναδείξει αυτή την πλευρά ή μένετε ουδέτεροι ως διοργανωτές;

Χ.Κ.: Ως άτομα, όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουμε τις κοινωνικοπολιτικές μας ανησυχίες, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός να τις εκφράσουμε μέσα από τη δουλειά μας. Αναπόφευκτα, βέβαια, αυτές αντικατοπτρίζονται στις επιλογές των καλλιτεχνών και στη μορφή της συνολικής εμπειρίας που θέλουμε να προσφέρουμε. Η hip hop κουλτούρα ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με τα κοινωνικά προβλήματα κάθε εποχής και, μοιραία, προβάλλει και πολιτικά προτάγματα.

The Rap Owl is back! Τι συμβολίζει για εσάς η «κουκουβάγια της rap»;

Χ.Κ.: Για εμάς σηματοδοτεί την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία στην Αθήνα. Η κουκουβάγια είναι εν τω μεταξύ συνυφασμένη με την θεά Αθηνά, προστάτιδα της Αθήνας, κατά την ελληνική μυθολογία. Είναι ο τρόπος μας να δείξουμε συμβολικά πως το φεστιβάλ συμβαίνει στην Αθήνα, αλλά και να καταδείξουμε την αγάπη μας για την -πολύ ιδιαίτερη- Αθηναϊκή ραπ σκηνή που και αυτή εκπροσωπείται στο φεστιβάλ.

Πώς διατηρείτε την ισορροπία ανάμεσα στο mainstream και το underground; Με ποιο κριτήριο φτιάχνετε το line-up;

Χ.Κ.: Δεν κάνουμε τέτοιους διαχωρισμούς. Κοιτάμε τι θα θέλαμε εμείς να δούμε και να ακούσουμε σε ένα φεστιβάλ, ο καθένας μέσα από τα δικά του φίλτρα. Κάνουμε τις προτάσεις μας, φέρνουμε αγαπημένους εγχώριους καλλιτέχνες, ανερχόμενους που πιστεύουμε ότι θα ξεχωρίσουν, αλλά και διεθνείς καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη σκηνή. Η εμπειρία μας μάς βοηθά να διακρίνουμε τις τάσεις και να εντοπίζουμε τι θα ανέβει στο μέλλον. Ενδεικτικά, στο παρελθόν φιλοξενήσαμε καλλιτέχνες όπως ο Central Cee και η Lady Leshurr, ενώ φέτος έχουμε τον Morad, ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα της ευρωπαϊκής σκηνής.

Off the Hook Festival Ζήσης Τσούμπος

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στη διοργάνωση ενός τέτοιου φεστιβάλ και πόσο καιρό πριν ξεκινά η προετοιμασία; Υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε πριν ή κατά τη διάρκεια;

Χ.Κ.: Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι ότι πολλές φορές καθυστερεί η ολοκλήρωση του line-up και τα bookings των ξένων καλλιτεχνών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μας πήρε επίσης χρόνια να αποβάλουμε το κοινωνικό στίγμα που συχνά συνοδεύει το είδος. Βέβαια, δυσκολίες υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα events· μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας έχουμε μάθει να τις διαχειριζόμαστε και να τις ξεπερνάμε.

All-things-rap. Ποια είναι τα υπόλοιπα στοιχεία που θα ενσωματωθούν στο Off The Hook;

Γ.Ρ.: Είμαστε κομμάτι μιας street κουλτούρας που πλέον βρίσκει ανταπόκριση σε πολλά διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Κάθε χρόνο ενσωματώνουμε δράσεις όπως graffiti, skate, BMX, merch spots και street food courts. Φέτος τα έχουμε ενισχύσει ακόμη περισσότερο και επιφυλάσσουμε πολλές εκπλήξεις για όσους παρευρεθούν.

Off the Hook Festival Ζήσης Τσούμπος

Πώς σκέφτεστε την εξέλιξη του Off The Hook τα επόμενα χρόνια; Υπάρχει η σκέψη να πραγματοποιηθεί και σε άλλες πόλεις;

Χ.Κ.: Θέλουμε η Αθήνα να έχει το φεστιβάλ που της αξίζει, σε πλήρη αντιστοιχία με τη δυναμική αυτής της μουσικής σκηνής. Στόχος μας είναι να μεγαλώνουμε κάθε χρόνο και να φέρουμε κάποια στιγμή τόσο τους προσωπικούς μας ήρωες όσο και τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως. Προς το παρόν δεν έχουμε σχέδια για άλλες πόλεις, αλλά στο μέλλον τίποτα δεν αποκλείεται.

Γ.Ρ.: Πέρα από τη φετινή έκδοση με το εξαιρετικό line-up, ήδη ανυπομονούμε για το 2026, όταν η Dynasty θα κλείσει 20 χρόνια. Ετοιμάζουμε τότε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Αν μπορούσατε να περιγράψετε το Off The Hook με ένα στίχο ή punchline, ποιο θα ήταν;

Χ.Κ.: «Ευχαριστούμε που κάνετε το rap πιο μεγάλο.»

Γ.Ρ.: «Rap heavyweights.»

Υπάρχει κάποια στιγμή από το φεστιβάλ που σας έχει μείνει αξέχαστη;

Χ.Κ.: Είναι πολλές και όλες έντονες. Σίγουρα, όμως, η αναβολή του Morad πέρυσι ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές. Τον φιλοξενούμε φέτος με ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη ανυπομονησία.

Off The Hook Festival 2025 – To line-up

2 stages, κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής, ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands. Όλα αυτά στο Off The Hook Festival 2025 στο ΟΑΚΑ.

12 Σεπτεμβρίου – Day 1

Dani Gambino

Conway The Machine (US)

Εθισμός

Paky (IT)

Τζαμάλ

Stolen Mic

Dirty Dike (UK)

Jam Baxter (UK)

Jeru The Damaja (US)

Katohos

Aeon

13 Σεπτεμβρίου – Day 2

Bloody Hawk

Morad (ES)

M Huncho (UK)

Novel 729

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Immune

Νέγρος του Μοριά

Tsaki

Nume

Lunar