Off The Hook Festival: Το ελληνικό χιπ χοπ έβαλε φωτιά στη Τεχνόπολη (κι ας το αγνοούν στο ραδιόφωνο)

"Ελλάδα, ευχαριστούμε για την έμπνευση, διασχίζουμε τους δρόμους σαν παρέλαση".

Ο καλλιτέχνης που τραγουδάει αυτούς τους στίχους είναι γκριζομάλλης, σχεδόν 40, κι έχει χιλιόμετρα καριέρας πίσω του στα στενά ρινγκ του ελληνικού χιπ χοπ, έστω κι αν οι μεγαλύτεροι έως το φετινό καλοκαίρι αγνοούσαν την ύπαρξη του.

ADVERTISING

To κοινό κάτω από τη σκηνή το βράδυ της περασμένης Παρασκευής; Μετα βίας 18 οι περισσότεροι, με ελάχιστους άνω των 35 ετών να βλέπουν το συνομήλικο τους ΛΕΞ να κάνει χιλιάδες παιδιά - που ήταν αγέννητα όταν έβγαζε το 2003 τον πρώτο δίσκο του με τα Βόρεια Αστέρια - να παραληρούν.

Ποια καλύτερη απόδειξη ότι το χιπ χοπ είναι πλέον "καθεστώς" στις νεότερες γενιές, έστω κι αν το αγνοούν επιδεικτικά οι ραδιοφωνικοί σταθμοί;

Μια γιορτή του χιπ χοπ

To φετινό φεστιβάλ Off the Hook, που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο, μάζεψε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μια μικρή ντριμ τιμ της εγχώριας ραπ σκηνής, από τον ΛΕΞ και τους Βήτα Πεις έως νεότερα σχήματα όπως η Γενιά του Φόβου. Πρόκειται για μια μουσική γιορτή που είναι πλέον θεσμός, κλείνοντας ιδανικά το συναυλιακό καλοκαίρι. Εξάλλου, αυτό το καλοκαίρι ανήκε σχεδόν ολοκληρωτικά στο ελληνικό χιπ χοπ, με τις συναυλίες των ΛΕΞ και Βήτα Πεις να μαζεύουν δεκάδες χιλιάδες κόσμου, να κλέβουν την παράσταση από ακριβοθώρητους ξένους καλλιτέχνες και να προκαλούν ακόμα και πολιτικές συζητήσεις.

Η νέα γενιά καλλιτεχνών ήταν κι αυτή εκεί, δείχνοντας ότι για το ελληνικό χιπ χοπ τα καλύτερα χρόνια έρχονται. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπός της ο Ελληνογάλλος Θεσσαλονικιός VLOSPA , με ατόφιο ήχο drill και στίχους σε δύο γλώσσες να δημιουργoύν αλλόκοτες μουσικές εικόνες. Μόλις 27 ετών, είναι ίσως η ευκαιρία της εγχώριας σκηνής να περάσει τα σύνορα και να αποκτήσει τον δικό της Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ενδεχομένως να μην αργεί η μέρα που 15χρονοι στη Μασσαλία, τη Νάπολη ή τη Βαρκελώνη να αποθεώνουν έναν Έλληνα καλλιτέχνη, όπως ακριβώς παραληρούσε την Παρασκευή το κοινό στις στακάτες ρίμες του Central Cee από το Δυτικό Λονδίνο, δείγμα της πρόσφατης εξωστρέφειας του Βρετανικού χιπ χοπ. Έτερος εκπρόσωπος της γενιάς των εικοσάρηδων ο Θρακιώτης Bloody Hawk , με αστείρευτη ενέργεια και ρυθμό που καθήλωσε το κοινό στη μικρότερη σκηνή της Τεχνόπολης, με λίγη βοήθεια από τον Dani Gambino.

Το Σαββατόβραδο κυριάρχησε στη σκηνή ο άλλος μεγάλος πόλος του ελληνικού χιπ χοπ: οι Βητα Πεις. Αν και με λιγότερο πάθος από την καλοκαιρινή τους συναυλία στο ΟΑΚΑ , έδωσαν στο κλείσιμο του φεστιβάλ ένα δείγμα της εκρηκτικής ορμής και του κοφτερού στίχου που τους έχει φέρει στην κορυφή. Εξάλλου πρόκειται για συγκρότημα με ιστορία δύο δεκαετιών, με φανατικό κοινό να τους ακολουθεί παντού. Προηγήθηκαν ονόματα με εξίσου μεγάλη ιστορία στο χώρο, όπως οι Περιστεριώτες Buzz X Dolos (αν και δεν έπαιξαν το «Το Χρώμα της Δύσης» , ένα από τα καλύτερα κομμάτια των τελευταίων ετών), ο απόκληρος της low bap Βέβηλος και ο Εθισμός με το σκληρό, κυνικό στίχο.

Ο χώρος της Τεχνόπολης είναι ιδανικός για ένα φεστιβάλ προσαρμοσμένο στα ηχοχρώματα και την κουλτούρα της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής. Μπορεί να μην έχει το μέγεθος ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου όπως αυτό της Νέας Σμύρνης, αλλά το βιομηχανικό περιβάλλον με τις υψικαμίνους και τα γκραφίτι ταιριάζει απόλυτα με τις αστικές καταβολές του χιπ χοπ, που γεννήθηκε σε αποθήκες και μικρά κλαμπ των Αμερικανικών πόλεων.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το πάντρεμα εγχώριου ταλέντου διαφορετικών γενιών με καλλιτέχνες από το εξωτερικό, κυρίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Οι συγκρίσεις αναπόφευκτες, με τους Έλληνες ράπερ να κερδίζουν στα σημεία τον παλμό του κοινού, ίσως γιατί παίζουν στην έδρα τους. Η ελάχιστη εκπροσώπηση της τραπ – αν και τα όρια είναι αδιαφανή – μάλλον απηχεί το φόβο για παρατράγουδα, σε μια εποχή που το ελληνικό χιπ χοπ προκαλεί ηθικούς πανικούς, πρωτοσέλιδα σε συντηρητικές εφημερίδες και πολιτικές διαμάχες. Όσοι δεν συμπαθούν τα κοφτά beat, τον επιθετικό στίχο και τις όποιες υπερβολές του, μάλλον θα πρέπει να τα συνηθίσουν – η ακμή του μόλις ξεκίνησε.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις