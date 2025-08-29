Η καρδιά της Αθήνας χτυπά στη Μουσική Τεχνόπολη – Τα 10 + 1 φθινοπωρινά highlights

Η Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με φρέσκιες φωνές, προσφέροντας δυναμικές μουσικές βραδιές – Το NEWS 24/7 σας προτείνει τα 10 + 1 “άχαστα” live

Η Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει δυναμικά τον Σεπτέμβριο και μεταμορφώνει για άλλη μια φορά την καρδιά της Αθήνας σε ζωντανό σημείο συνάντησης για τους φίλους της μουσικής. Οι μουσικές αυτές βραδιές που έχουν καταφέρει να γίνουν θεσμός, αποχαιρετούν το καλοκαίρι με ήχους, ατμόσφαιρα και ξεχωριστές συγκινήσεις και δίνει εκ νέου το στίγμα του ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για τις φθινοπωρινές εξόδους.

Το πρώτο μέρος της Μουσικής Τεχνόπολης, από τον Μάιο ως τον Ιούλιο, ξεχώρισε με περισσότερες από 40 συναυλίες και χάρισε αξέχαστες στιγμές: το ατμοσφαιρικό 7ήμερο του 24ου Athens Jazz, οι εμπνευσμένες βραδιές των Ριζών Φεστ, ο δυναμισμός των Turnstile, οι ανατρεπτικές Σκιαδαρέσσες, η συγκινητική Αντιπολεμική Συναυλία για τη Γάζα, όπου πλήθος αγαπημένων Ελλήνων καλλιτεχνών ανέβηκαν στη σκηνή και ένωσαν τις φωνές τους και η απαλή μυσταγωγία των Hermanos Gutierrez είναι μερικές μόνο από αυτές.

Aris-Kamarotos

Το δεύτερο μέρος της φετινής διοργάνωσης φέρνει κάτω από τις εμβληματικές καμινάδες της πόλης 18 συναυλίες – ένα μουσικό πολυσυλλεκτικό ταξίδι, που καλύπτει κάθε γούστο και διάθεση. Νέες φωνές και τολμηροί δημιουργοί, μεταμορφώνουν την Τεχνόπολη σε ζωντανό σημείο συνάντησης και έμπνευσης προσδίδοντας στις φθινοπωρινές βραδιές έναν ξεχωριστό urban χαρακτήρα.

Αυτή τη φορά η Μουσική Τεχνόπολη προσφέρει και κάτι ακόμη πέρα από τις μουσικές συγκινήσεις. Επεκτείνει το κοινωνικό της έργο, στηρίζοντας το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας τη δράση του μέσω της συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης, το κοινό έχει την ευκαιρία να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης – τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και προϊόντα οικιακής καθαριότητας – στην κεντρική είσοδο των συναυλιών*.

Thodoris Markou

Εμείς επιλέξαμε τις 10 συναυλίες που δε θα χάναμε με τίποτα + 1 ξεχωριστό χορευτικό event

Πέμπτη 04.09 – Σάββατο 06.09 – Dance Residencies Open Days

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες της στον σύγχρονο χορό με το τριήμερο «Dance Residencies Open Days». Στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 29 ομάδες και καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους που αναπτύχθηκαν μέσα από το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού (Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.) και υποστηρίχθηκε από την Τεχνόπολη, η οποία διέθεσε τους χώρους στις ομάδες.

Vangelis Patsialos

Από τις 25 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εργάστηκαν σε ένα περιβάλλον ανοιχτό για πειραματισμό, έρευνα και ανάπτυξη. Τώρα, θα μοιραστούν με το κοινό τη διαδικασία της δημιουργίας τους, επιδεικνύοντας την πρόοδο των έργων τους σε αυτή τη φάση, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και το διάλογο με το κοινό.

Με ελεύθερη είσοδο και διάρκεια 20 λεπτών ανά παρουσίαση, αυτή η διοργάνωση αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει τη ζωντανή διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της υποστήριξης και της ανταλλαγής ιδεών στη σύγχρονη χορευτική σκηνή.

Τρίτη 02.09 – 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου – Οι φωνές του μέλλοντός μας είναι εδώ!

Η αυλαία του Σεπτεμβρίου ανοίγει με την 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου, μια μοναδική συναυλία-γιορτή που αναδεικνύει το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού, δίνοντας βήμα σε νέους δημιουργούς και ερμηνευτές. Στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, οι διακριθέντες από την 5η Ακρόαση θα μοιραστούν τα τραγούδια τους και τη μουσική τους με το κοινό. Επτά χρόνια μετά την ίδρυση του θεσμού, η Μικρή Άρκτος συνεχίζει να στηρίζει νέες φωνές και να δίνει την ευκαιρία σε ανερχόμενους δημιουργούς να ακουστούν.

Στην 5η Ακρόαση συμμετέχουν 15 νέοι ερμηνευτές και 27 νέα τραγούδια από ταλαντούχους συνθέτες και τραγουδοποιούς. Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης γνωστοί καλλιτέχνες που στήριξαν τη διαδικασία της Ακρόασης, όπως οι Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Θέμης Καραμουρατίδης. Την συναυλία θα παρουσιάσουν η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και ο Ξενοφώντας Ραράκος. Την ενορχήστρωση των νέων τραγουδιών και την διεύθυνση της ορχήστρας επιμελείται ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας υπογράφει ο Παρασκευάς Καρασούλος.

Είσοδος ελεύθερη – αυστηρά με δελτία εισόδου μέσω ticketmaster

Τετάρτη 03.09 – Γιώργος και Νίκος Στρατάκης

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης

Οι Γιώργος και Νίκος Στρατάκης επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για μια συναυλία-ορόσημο με τη μουσική παράδοση της Κρήτης στο επίκεντρο. Με 10μελή μπάντα, τα αδέλφια Στρατάκη μας προσφέρουν μια μοναδική μουσική εμπειρία που συνδυάζει τη δύναμη και το πάθος της κρητικής μουσικής με μοντέρνα στοιχεία και προσωπικές πινελιές. Η βραδιά, γεμάτη ρυθμό και συναισθηματική φόρτιση, θα μας μεταφέρει από την Κρήτη στην καρδιά της Αθήνας για μια αξέχαστη μουσική απόλαυση.

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 – Σπύρος Γραμμένος «Δεκαπέντε Χρόνια Δίσκοι»

Ο Σπύρος Γραμμένος γιορτάζει τα 15 χρόνια της μουσικής του πορείας σε μια συναυλία γεμάτη αναμνήσεις, τραγούδια και συναισθήματα. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός, που ξεκίνησε το 2010 με τον πρώτο του δίσκο, μας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη τις μελωδίες που έχουν στιγματίσει τη μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια.

Σπύρος Γραμμένος

Με τη συνοδεία της μπάντας του και με αγαπημένους καλεσμένους, όπως οι Φοίβος Δεληβοριάς, Καλογεράκια, Jerome Kaluta, Δημήτρης Μητσοτάκης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνος Πουλής, Ζακ Στεφάνου, Polko, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη, ο Σπύρος Γραμμένος θα μας χαρίσει μια συναυλία που συνδυάζει το χιούμορ και τη σοβαρότητα της μουσικής του. Με παλιά και νέα τραγούδια, τα οποία έχουν σημαδέψει την πορεία του καλλιτέχνη, θα ζήσουμε μια γιορτή που δεν είναι μόνο μουσική, αλλά και μια αναδρομή στην πορεία του, στις φιλίες και τις συνεργασίες που έκαναν τη διαφορά.

Παρασκευή 05.09 – Χατζηφραγκέτα

Οι Χατζηφραγκέτα μετά την καλοκαιρινή τους περιοδεία, επιστρέφουν τον Σεπτέμβρη στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, για να κάνουν και αυτό το καλοκαίρι επίσημο για μια βραδιά γεμάτη κέφι, ενέργεια και αυθεντική μουσική.

Οι Χατζηφραγκέτα

Οι Πάνος Φραγκιαδάκης και Βαγγέλης Χατζηγιάννης, με την αναγνωρίσιμη φωνή τους και τον μοναδικό μουσικό συνδυασμό τους που φέρνει μαζί παλιά αγαπημένα τραγούδια και φρέσκες δημιουργίες, κατακτούν το κοινό από την πρώτη νότα. Κάθε συναυλία τους είναι μια εκρηκτική εμπειρία, γεμάτη δυνατούς ρυθμούς και ασταμάτητο πάθος, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια γιορτή χορού και τραγουδιού.

Το πρόγραμμα αυτής της συναυλίας θα είναι ένα δυναμικό μείγμα παλιών και νέων επιτυχιών, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου- «Ας περιμένουν οι γυναίκες!»

Η ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες!» του Σταύρου Τσιώλη, που έχει κατακτήσει ένα φανατικό κοινό, επιστρέφει στην Τεχνόπολη, με μια πρωτότυπη εκδοχή που ενώνει τον κινηματογράφο με τη μουσική. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η Babis Batmanidis Company θα ερμηνεύσει ζωντανά την εκπληκτική μουσική της ταινίας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία προβολής, όπου εικόνα και ήχος συνυπάρχουν δυναμικά στη σκηνή.

Η ταινία, που γυρίστηκε το 1998, καταγράφει την ιστορία τριών μπατζανάκηδων (Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς) και της ταραχώδους ερωτικής περιπέτειας που ζουν γύρω από τη λίμνη Βόλβη, αποτυπώνοντας με χιούμορ και συναισθηματική φόρτιση το πορτρέτο του νεοέλληνα της δεκαετίας του ’90.

Με τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών από την Babis Batmanidis Company, η ταινία αποκτά νέα δυναμική, αναδεικνύοντας την ατμόσφαιρα και την αυθεντικότητα του έργου του Σταύρου Τσιώλη. Η συναυλία-προβολή ενώνει την κωμικότητα, τη λαϊκή λυρικότητα και την κοινωνική διάσταση του έργου με τη μουσική εκρηκτικότητα της ορχήστρας, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και τέχνη.

Με τη συμμετοχή της ορχήστρας και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Μπάμπη Μπατμανίδη, η εκδήλωση αυτή είναι μια ευκαιρία να βιώσουμε την ταινία με έναν εντελώς νέο τρόπο.

Τετάρτη 10.09 – Κ. Βήτα

Ειναι ο μουσικός που έχει καταφέρει να συνδυάσει μοναδικά τον ηλεκτρονικό ήχο με την ακουστική μουσική, δημιουργώντας ηχητικά τοπία που μας ταξιδεύουν και μας μαγεύουν. Η μουσική του, που αγκαλιάζει το σκοτεινό και το φωτεινό, έχει συντροφέψει τις πιο προσωπικές μας στιγμές, ενώ η ποίησή του αποκαλύπτει έναν εσωτερικό κόσμο γεμάτο ευαισθησία και αυθεντικότητα. Κάθε στίχος του, κάθε μελωδία, μιλά απευθείας στην ψυχή μας, σε μια εξομολόγηση που μας προσκαλεί να μπούμε στον δικό του κόσμο, έναν κόσμο ειλικρίνειας και τρυφερότητας.

Κ.ΒΗΤΑ

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Κ. Βήτα επιστρέφει στην Τεχνόπολη, και αυτή τη φορά, δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μουσικό ταξίδι. Από τα πρώτα του άλμπουμ μέχρι το πιο πρόσφατο «Το Χέρι», η μουσική του διαπνέεται από μια συνεχιζόμενη αναζήτηση και πειραματισμό, συνδυάζοντας την ποίηση με την τεχνολογία, το εσωτερικό με το εξωτερικό, το προσωπικό με το συλλογικό.

Με τη μπάντα του δίπλα του, θα μας παρασύρει σε αντιφατικές ηχητικές εναλλαγές, προσκαλώντας μας να βιώσουμε την μαγεία της μοναδικής του ποιητικής διάστασης. Ανεξίτηλος, όπως πάντα, και αυτή η βραδιά υπόσχεται να είναι μια εξαιρετική εμπειρία για κάθε φιλοξενούμενο στην καρδιά της Τεχνόπολης.

Παρασκευή 12.09 & Σάββατο 13.09 – Rock Hard Festival Greece

Το Rock Hard Festival Greece γιορτάζει με περηφάνια τα 20 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική σκηνή. Το φεστιβάλ φέρνει στην καρδιά της Αθήνας ένα εκρηκτικό διήμερο γεμάτο ένταση, πάθος και τη χαρακτηριστική ενέργεια του heavy metal, παρουσιάζοντας ένα line up με κάποιους από τους πιο εμβληματικούς και αγαπημένους θρύλους του είδους.

Rock Hard Festival -day 1 Hammerfall

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνουν οι Hammerfall, Overkill, Innerwish, Cobra Spell και Ganzi Gun, δημιουργώντας μια βαριά, δυναμική βραδιά που θα συναρπάσει τους λάτρεις του metal με την ισχυρή τους παρουσία και τον ασταμάτητο ρυθμό τους.

Rock Hard Festival - day 2 Candlemass

Η συνέχεια ανήκει στο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, όπου οι Candlemass σε μια σπάνια εμφάνιση με τον Messiah Marcolin ως frontman – μετά από περισσότερα από 20 χρόνια – θα προσφέρουν ένα από τα πιο αναμενόμενα και ιστορικά shows του φεστιβάλ. Μαζί τους θα είναι οι Gus G. & friends, Heavens Gate / Masters of Ceremony, The Crypt και Battleroar, ολοκληρώνοντας ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο επιβλητικούς ήχους και ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος και αδρεναλίνη.

Κυριακή 14.09 – Nightstalker – Naxatras

Δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της ελληνικής ροκ σκηνής, οι Nightstalker και οι Naxatras, ενώνονται ξανά στην Τεχνόπολη για μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη στους φίλους της μουσικής.

Naxatras

Nighstalker

Έπειτα από την περσινή τους επιτυχία, αυτή η συνάντηση φέρνει μερικά ακόμα πιο ισχυρά στοιχεία τους στον ήδη φορτισμένο συναυλιακό αέρα της Αθήνας. Το ραντεβού τους για φέτος έχει κάτι περισσότερο από την ένταση ενός εκρηκτικού live: είναι και η δύναμη της νέας τους μουσικής, καθώς και οι δύο μπάντες παρουσιάζουν τα νέα τους άλμπουμ, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση στην ελληνική και ευρωπαϊκή σκηνή.

Naxatras

Οι Nightstalker, με τον χαρακτηριστικό τους ήχο που συνδυάζει σφιχτό hard rock και stoner στοιχεία, και οι Naxatras, με την ψυχεδελική τους διάσταση και τη μοναδική ικανότητά τους να εξελίσσουν το space rock, έρχονται να δημιουργήσουν ένα δίδυμο βραδιάς που θα απογειώσει το κοινό. Με τις νέες τους δουλειές να έχουν ήδη συζητηθεί για την καινοτομία τους, η συνύπαρξή τους στο ίδιο stage θα αποτελέσει μια μουσική υπέρβαση γεμάτη θρυλικά riffs, εκρηκτική ενέργεια και ψυχεδελική ατμόσφαιρα.

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου – Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στην Τεχνόπολη, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, μετά από μια επιτυχημένη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, με την ξεχωριστή της φωνή και την ενέργεια που τη χαρακτηρίζει, καλεί το κοινό σε μία συναυλία-γιορτή γεμάτη παλιά και νέα αγαπημένα τραγούδια, σε μια βραδιά που υπόσχεται να ξεσηκώσει και να συγκινήσει ταυτόχρονα.

Ελεονώρα Ζουγανέλη

Με τη νέα της μπάντα, υπό την καθοδήγηση του Ευριπίδη Ζεμενίδη, και με τραγούδια που αγαπά η ίδια να ερμηνεύει, η Ζουγανέλη δημιουργεί ένα δυναμικό live γεμάτο ρυθμό και συναισθηματική ένταση. Στην καρδιά της πόλης, το κοινό θα απολαύσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει χαρά, ενέργεια και αυθεντικότητα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το καλοκαίρι. Μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε!

Σάββατο 20.09 & Κυριακή 21.09 – Death Disco Open Air Festival

Το φετινό φινάλε της Μουσικής Τεχνόπολης αναμένεται εκρηκτικό με το Death Disco Open Air Festival να κλείνει δυναμικά το πρόγραμμα. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, δύο stages θα φιλοξενήσουν συνολικά 14 συγκροτήματα που κινούνται στη σύγχρονη dark alternative σκηνή και όχι μόνο, προσφέροντας στους φίλους της μουσικής μια μοναδική διήμερη εμπειρία.

Death Disco day 1 - Peter Hook

Την πρώτη μέρα, στις 20 Σεπτεμβρίου, τη σκηνή θα καταλάβουν ο θρυλικός Peter Hook & The Light, γνωστός για το έργο του με τους Joy Division και New Order, μαζί με τους Xmal Deutschland / Anja Huwe, Cold Cave, Buzz Kull, Blakaut, Valisia Odell και Aux Animaux, σε μια βραδιά γεμάτη βάθος, ατμόσφαιρα και ένταση.

Η δεύτερη μέρα, 21 Σεπτεμβρίου, ανήκει στη new wave ποιήτρια και πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής Anne Clark και τη μπάντα της, ενώ θα συνοδεύεται από τις εμφανίσεις των The Chameleons, Eddie Dark, Corpus Delicti, Klangstabil, Spiritual Front και Incirrina, σε ένα πρόγραμμα που υπογραμμίζει την ποικιλία και την ποιότητα της σύγχρονης alternative μουσικής σκηνής.

Death Disco day 2 - Anne Clark & Band

Επιπλέον, το πρόγραμμα της Μουσικής Τεχνόπολης περιλαμβάνει εξαιρετικές συναυλίες, όπως στις 6/9 τους Planet of Zeus για το 25ο τους Anniversary, στις 11/9 με την Lila και το live concert “Apotipoma”, η συναυλία του Κωσταντή Πιστιόλη στις 15/9 και του APON στις 16/9, καθώς και ένα ακόμα Ρίζες ΦΕΣΤ στις 19/9 που φέρνει μια μοναδική μουσική βραδιά με παραδοσιακές και σύγχρονες ελληνικές μελωδίες.

Ρίζες ΦΕΣΤ

Για πλήρη εικόνα του προγράμματος, μπορείτε να ανατρέξετε στο site της Τεχνόπολης εδώ:

Προπώληση εισιτηρίων στην ticketmaster

*Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσότητας και χρηματικής αξίας, γίνεται μια πράξη αλληλεγγύης για την ανακούφιση των πιο ευάλωτων κατοίκων της Αθήνας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ενισχύεται το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), το οποίο καθημερινά προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες ανθρώπους που βιώνουν την αστεγία ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το πρόγραμμα του Κ.Υ.Α.Δ.Α. καλύπτει βασικές ανάγκες περισσότερων από 3.500 οικογενειών, προσφέροντας απαραίτητα αγαθά, αλλά και πρόσθετη υποστήριξη μέσα από κοινωνικά ιατρεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις ένταξης. Η συμμετοχή του κοινού με την προσφορά τους, γίνεται έτσι κομμάτι ενός ευρύτερου κοινωνικού έργου, το οποίο κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.