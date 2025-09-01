Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Μια συναυλία party με τα αγαπημένα μας τραγούδια στην Τεχνόπολη

Μετά από μια μεγάλη μουσική βόλτα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μας καλεί σε μια συναυλία γιορτή, μια συναυλία με όσα τραγούδια μας έκαναν να την αγαπήσουμε και με τα καινούρια της, σε μια συναυλία…party!

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για μια μοναδική βραδιά που θα ξεχυλίζει από μουσική και συναίσθημα.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η ερμηνεύτρια που έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού με τη ζωντανή της ενέργεια και το εκφραστικό της χάρισμα, θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια, αλλά και νέα κομμάτια που ήδη έχουν αφήσει το στίγμα τους.

Μετά από μια εκτεταμένη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, η Ελεωνόρα επιστρέφει στην Αθήνα για να προσφέρει μια συναυλία-γιορτή, όπου η χαρά, η ένταση και η μουσική αυθεντικότητα ενώνονται σε μια μοναδική εμπειρία.

Κάθε της ερμηνεία έχει την ικανότητα να σε «παίρνει» από το χέρι και να σε οδηγεί σε μουσικούς τόπους γεμάτους χρώματα, συναισθήματα και αυθορμητισμό.

Η ίδια έχει δηλώσει σε συνέντευξή της στο NEWS24/7 ότι «τα live είναι η στιγμή που τα τραγούδια γίνονται ιστορίες», και η Τεχνόπολη θα μετατραπεί σε έναν χώρο όπου κάθε νότα, κάθε στίχος και κάθε βλέμμα θα δημιουργήσουν μια ζωντανή, ανατρεπτική αφήγηση. Η ίδια εξάλλου έχει το χάρισμα να μετατρέπει κάθε τραγούδι σε μια ζωντανή ιστορία, με την ερμηνεία της να αγγίζει τις πιο βαθιές χορδές της ψυχής.

Στη σκηνή της Τεχνόπολης, η Ζουγανέλη θα ερμηνεύσει τραγούδια που αγαπήσαμε, όπως το “Έλα”, το “Φύγε” και την “Αττική Οδό” τα οποία με την έντονη συναισθηματική φόρτιση και την εκρηκτική ερμηνεία της, μετατρέπει κάθε λέξη σε μια δυνατή κραυγή ψυχής. Το “Δεύτερα Κλειδιά” θα γεμίσουν τον αέρα με την ένταση και την πάλη της καρδιάς, ενώ στο νέο της τραγούδι “Μόνη Κομπλέ”, ερμηνεύει με δύναμη και συναισθηματική φόρτιση τους στίχους της Sunny Μπαλτζή.

Και φυσικά στην Τεχνόπολη θα ακούσουμε πληθώρα τραγουδιών, κάποια από τα οποία ερμήνευσε και το περασμένο χειμώνα στη σκηνή του VOX. Αγαπημένα τραγούδια που παρέσυραν ολόκληρες γενιές μέσα από την δίκη της προσέγγιση. Αναμνήσεις, βιώματα, παιδικές εκδρομές, τραγούδια που άκουγε μόνη της ή παρέα με τους φίλους της. Μελωδίες που έγραψαν ιστορία και στίχους που έγραψαν μέσα μας.

Στη σκηνή μαζί της θα βρίσκεται η νέα της μπάντα υπό την καθοδήγηση του Ευριπίδη Ζεμενίδη, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και μουσική αμεσότητα. Μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς της – Νίκο Γύρα, Αλέξανδρο Δημόπουλο, Βαχάν Γκαλστιάν, Γιώργο Πουλιάση και Χάρη Χαραλάμπους – η Ελεωνόρα συνθέτει ένα live που συνδυάζει εξωστρέφεια, μεγάλες ερμηνείες και αυθεντική επικοινωνία με το κοινό.

Info

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

Μουσικοί:

Ενορχηστρώσεις & κιθάρες: Ευριπίδης Ζεμενίδης

Μπουζούκι, ούτι, ακουστική κιθάρα: Νίκος Γύρας

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος:

Πνευστά: Βαχάν Γκαλστιάν

Τύμπανα: Γιώργος Πουλιάσης

Μπάσο: Χάρης Χαραλάμπους

Επιμέλεια προγράμματος: Λήδα Ρουμάνη & Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Εισιτήρια:​ https://www.ticketmaster.gr/elewnora-zoyganelh_sen_2007325.html