Οι Bauhaus ακυρώνουν την περιοδεία τους - Ο Peter Merphy μπαίνει σε κέντρο αποκατάστασης

Μετά από μία πολυσυζητημένη επανασύνδεση, που έστειλε την μπάντα σε περιοδεία και χαροποίησε τους θαυμαστές της, οι Bauhaus ανακοίνωσαν την ακύρωση των επόμενων εμφανίσεών τους. Ο 65χρονος frontman της μπάντας Peter Murphy μπήκε σε κέντρο αποκατάστασης για να ασχοληθεί με την υγεία του και το συγκρότημα κάνει... στάση εργασιών.

Η επανένωση των τεσσάρων αυθεντικών μελών της μπάντας-σύμβολο για το gothic rock: Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins και David J, ήταν για πολλούς μία στιγμή που περίμεναν χρόνια.

Βέβαια, η εμφάνισή τους στο δικό μας Release Festival απογοήτευσε τους θαυμαστές του Murphy, που περίμεναν με ανυπομονησία να δουν τον "δωρικό" περφόρμερ ξανά στη σκηνή. Προβλήματα στον ήχο εκνεύρισαν τον τραγουδιστή που πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε, λέγοντας στο κοινό "καληνύχτα" και στον ηχολήπτη της μπάντας “this is your fault”.

Μετά από τον “πόλεμο των ανακοινώσεων” για το ποιος φταίει και ποιος όχι, οι φανς απλά έμειναν στα “κρύα του λουτρού” να σχολιάζουν την περίεργη συμπεριφορά του Murphy.

Το συγκρότημα μετά από κάποιες ακόμα εμφανίσεις στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το σκέλος της περιοδείας που θα λάμβανε χώρα στη Β. Αμερική και θα ξεκινούσε στις 6 Σεπτεμβρίου από το Τορόντο.

Η ανακοίνωση των Bauhaus για τον Peter Murphy

“Έπειτα από μια σειρά από συναυλίες στα πλαίσια της επανένωσής μας που έλαβαν άκρως θετικές κριτικές, ο Peter Murphy θα μπει σε κέντρο αποκατάστασης με σκοπό να φροντίσει την υγεία και την ευημερία του” ανέφερε η μπάντα σε επίσημη ανακοίνωση δια στόματος του αντιπροσώπου της.

Αν και δεν έχουν κυκλοφορήσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα που αντιμετωπίζει ο Murphy, θυμίζουμε ότι το 2019, υπέστη καρδιακή προσβολή και έκανε σχετικό χειρουργείο, ενώ λίγο καιρό αργότερα ενημέρωσε ότι είναι καλά και έχει αναρρώσει πλήρως.

Οι Bauhaus αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μουσική σκηνή σχεδόν από το ξεκίνημά τους, το 1978 στο Northampton της Αγγλίας. Βλοσυροί και, ταυτόχρονα, εκθαμβωτικοί, έδωσαν στην post-punk εποχή έναν ακόμα πιο δυσοίωνο ήχο αλλά κι ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό όραμα. Ήταν rock, με ισχυρές δόσεις glam, funk, new wave, avant-garde, με επιρροές ακόμα και από το Reggae / Dub ρεύμα.

Εκλεκτικοί, εξωστρεφείς, καινοτόμοι, εξερευνούσαν τα πάντα αδιαφορώντας για τις ετικέτες των μουσικοκριτικών και την εμπορική επιτυχία - που, παρόλα αυτά, υπήρξε μεγάλη για ένα συγκρότημα με τον δικό τους ήχο.

Δεν έμοιαζαν με τίποτα που υπήρχε τη στιγμή που εμφανίστηκαν, αλλά ούτε και μετά. Οι δίσκοι τους - "In the Flat Field" (1980), "Mask" (1981), "The Sky's Gone Out" (1982), "Burning from the Inside" (1983) - και οι «δραματικές» συναυλίες τους καθόρισαν καριέρες και μουσικά είδη, δημιουργώντας στρατιές πιστών fans και καθιστώντας τους ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία της rock μουσικής.

