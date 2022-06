Release Athens 2022: Είδαμε τους Bauhaus και φύγαμε με ανάμεικτα συναισθήματα

Έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, λόγω της πανηδημίας του κορονοϊού, το Release Athens 2022 επέστρεψε δυναμικά για ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, συναυλίες και εκλεκτές μπάντες. Το δυνατό line-up της φετινής σεζόν ξεκίνησε με τους Bauhaus, The Jesus and Mary Chain, dEUS, Strawberry Pills, Youth Valley στην πρώτη μέρα του Release Athens 2022, η οποία άρχισε το απόγευμα της Τετάρτης (8/06) με τις καλύτερες προοπτικές και με συναισθήματα ενθουσιασμού, για να καταλήξει σε ένα απογοητευτικό και μισοτελειωμένο βράδυ.

Στις 17:30 άνοιξαν οι πόρτες του φεστιβάλ στην Πλατεία Νερού και οι πρώτες παρέες άρχισαν σιγά σιγά να μαζεύονται, για να απολαύσουν τις δύο εγχώριες μπάντες. Η αλήθεια να λέγεται, τα συγκροτήματα που ανοίγουν τις συναυλίες είναι πάντοτε αδικημένα, αφού πολυ λίγος είναι ο κόσμος που θα παρευρεθεί από νωρίς το απόγευμα. Ωστόσο, η ομορφιά του φεστιβάλ έγκειται και σε αυτό: στο να ζήσεις την όλη εμπειρία, από την αρχή έως το τέλος.

Έκδηλα στην ατμόσφαιρα της Πλατείας Νερού ήταν - σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ - τα συναισθήματα ενθουσιασμού, ανυπομονησίας και χαράς για το μεγάλο συναυλιακό γεγονός. Είναι αλήθεια πως το φεστιβάλ έλειψε στους μουσικόφιλους, αφού κάθε χρόνο συνιστά το απόλυτο event του καλοκαιριού και ένα σημείο συνάντησης για τους "συναυλιάκηδες" και όχι μόνο. Ναι μεν το προηγούμενο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν κάποιες συναυλίες, ωστόσο, φέτος ήταν η πρώτη φορά που οι μουσικές μας συναντήσεις έγιναν χωρίς μάσκες, με λιγότερο φόβο και με τον κόσμο να χοροπηδά - παρά να κάθεται σε μία καρέκλα.

Οι μελαγχολικοί και ευαίσθητοι Youth Valley είναι μία ολόφρεσκη μπάντα, που δημιουργήθηκε μόλις τρία χρόνια πριν (2019) και έχει ήδη ξχωρίσει στην εγχώρια ανεξάρτητη σκηνή. Μάς έδωσαν μία γεύση από τις indie / shoegaze συνθέσεις τους και ακολούθησαν οι σκοτεινοί Strawberry Pills, που βασίζονται σε ένα κράμα dark electro, minimal wave, coldwave μελωδιών, οι οοπίοι μας παρέσυραν στο ατμοσφιρικό τους σύμπαν. Και οι δύο μπάντες ταίριαζαν με το μουσικό ύφος της πρώτης μέρας του φεστιβάλ - και αν δεν τις γνωρίζετε, αξίζει να τις ψάξετε.

Στη συνέχεια, ανέβηκαν στη σκηνή οι dEUS, η επιτυχημένη ροκ μπάντα του Βελγίου, που έδωσε το σύνθημα για το δυναμικό part της βραδιάς. Ευδιάθετοι, με ωραία ενέργεια και με όρεξη να παίξουν τα τραγούδια τους σε όσους τα αγαπούν, αλλά και να συστηθούν σε όσους δεν τους γνωρίζουν καλά, οι Tom Barman και Klaas Janzoons μαζί με την υπόλοιπη μπαντα (Stéphane Misseghers, Alan Gevaert, Mauro Pawlowski) διασκέδασαν την εμφάνισή τους στη σκηνή, με αποτέλεσμα να την διασκεδάσουν και όσοι βρίσκονταν κάτω από αυτή.

Το ροκάρισμα του βιολιού γέμισε μελωδίες την Πλατεία Νερού, η οποία είχε ήδη συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο, ο οποίος φαινόταν πολύ ικανοποιημένος από τους dEUS. Ακούσαμε αγαπημένα τραγούδια τους όπως τα "The Architect", "Hotellounge",, "Girls keep drinking", ενώ οι ίδιοι προς το τέλος της εμφάνισής τους δήλωσαν πως ολοκλήρωσαν τον καινούργιο τους δίσκο και μάς έδωσαν ραντεβού για την επόμενη χρονιά σε τουρ ανά την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο). "Ευχαριστώ", είπε για άλλη μια φορά στα ελληνικά ο Tom λίγο πριν κλείσουν.

Στο ίδιο κλίμα, με ενέργεια, θετική διάθεση και πάθος, έγινε και η εμφάνιση των The Jesus And Mary Chain, οι οποίοι ξεσήκωσαν για τα καλά τον κόσμο, ο οποίος τους υποδέχτηκε με θέρμη. Άλλωστε, το σκωτσέζικο εναλλακτικό ροκ συγκρότημα έχει μεγάλο κοινό στην Ελλάδα και πολλοί ήταν εκείνοι που φάνηκαν να απολαμβάνουν πραγματικά τα "I Love Rock 'N' Roll", "Cracking Up", "Darklands", "Just like honey", "Head on" και άλλα τραγούδια τους. Παρά τους ανεβαστικούς ρυθμούς τους, οι TJAMC διέθεταν μυστηριακά στοιχεία, με τον συνδυασμό να είναι άκρως γοητευτικός.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, σε σχέση με τους dEUS που προηγήθηκαν, οι The Jesus And Mary Chain - οι οποίοι σαν σχήμα στηρίζονται στα αδέρφια Jim και William Reid - ήταν λιγότερο επικοινωνιακοί με τον κόσμο. Η αλληλεπίδραση με το κοινό γινόταν αποσπασματικά και άνευρα, ενώ ο Jim , αν και έδινε τα πάντα, κάπου ξέχασε να "συνδεθεί" με τους "από κάτω". Και πάλι, αυτό δεν έδειξε να επηρεάζει ιδιαίτερα την πολύ καλή εμφάνισή τους και το γεγονός ότι το ο κόσμος τους απόλαυσε πραγματικά.

Μπορούσες να διακρίνεις την κλιμάκωση που υπήρχε από συγκρότημα σε συγκρότημα, όσο περνούσε η ώρα, με αποκορύφωμα την πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Bauhaus που έγινε με το θερμό χειροκρότημα του κοινού, αν και τελείωσε άδοξα. Η υποδοχή τους έγινε με μισή ώρα καθυστέρηση, η οποία - όπως καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων - μάλλον οφειλόταν στην προσπάθεια να λυθούν κάποια τεχνικά προβλήματα.

Σκοτεινοί, επιβλητικοί και δυναμικοί, οι Bauhaus καλωσόρισαν το κοινό με τα "Rosegarden funeral of sores", "Double Dare", "She’s in parties", ωστόσο, ήδη από τα πρώτα τραγούδια φαινόταν ο εκνευρισμός του Peter Murphy για τον ήχο. Μετά από σχεδόν 50 λεπτά εμφάνισης, "έκλεισαν" με το "Bela Lugosi’s Dead", αφού είχε επισταμένως δηλώσει ρητά ότι έχει θέμα με το μικρόφωνό του προκαλώντας αμηχανία στο κοινό.

Λίγο μετά ξαναβγήκαν για να μας αποχαιρετήσουν με τη διασκευή του David Bowie "Ziggy Stardust". Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, όμως, ο ήχος ήταν χειρότερος και έτσι ο frontman μάς καληνύχτισε ατότομα, πετώντας το μικρόφωνο, φεύγοντας και φωνάζοντας στον ηχολήπτη πως "είναι δικό του λάθος". Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος έμειναν και συνέχισαν το κομμάτι μέχρι το τέλος.

Η επεισοδιακή εμφάνιση των Bauhaus έφερε την απογοήτευση του κοινού, που όλο το βράδυ περίμενε την απογείωση της συναυλίας - η οποία δεν ήρθε ποτέ. Οι αντιδράσεις της επόμενης μέρας ήταν αρκετές, με πολλούς να σχολιάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά της μπάντας και κυρίως του ίδιου του Peter Murphy που δεν έκανε καμία προσπάθεια να "πάρει" το live πάνω του παρά τις οποίες τεχνικές δυσκολίες είχε ο ηχολήπτης του.

Κάπως έτσι, η πρώτη μέρα του Release Athens 2022 άφησε ανάμεικτα συναισθήματα, με τους μουσικόφιλους να "ποντάρουν" στις επόμενες συναυλίες του φεστιβάλ, οι οποίες είναι πολλά υποσχόμενες.

