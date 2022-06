Το Release Athens 2022 υποδέχεται τους "σκοτεινούς" θρύλους, Bauhaus

Μετά από 35 μήνες σιωπής ήρθε επιτέλους η ώρα η Πλατεία Νερού να ανοίξει και πάλι τις πόρτες της.

To Release Athens 2022 υποδέχεται τους σκοτεινούς θρύλους Bauhaus, την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού! Τα 4 αυθεντικά μέλη, Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins και David J, ξαναφέρνουν στη ζωή μία μπάντα-σύμβολο για το Gothic Rock (και όχι μόνο), ανοίγοντας το Release Athens με μία εμφάνιση, από τις ελάχιστες που θα πραγματοποιήσουν στην Ευρώπη, που θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια!

Μαζί τους, το ξεχωριστό ντουέτο των αδελφών Reid, οι Jesus And The Mary Chain που αποτελούν μέχρι σήμερα πηγή έμπνευσης για δεκάδες νέα συγκροτήματα και φυσικά, οι Βέλγοι dEUS που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στα συναυλιακά δρώμενα της πολης. Την ημέρα ανοίγουν με ιδανικό τρόπο, οι εξαιρετικοί Strawberry Pills και οι Youth Valley.

Οι Bauhaus αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μουσική σκηνή σχεδόν από το ξεκίνημά τους, το 1978 στο Northampton της Αγγλίας. Βλοσυροί και, ταυτόχρονα, εκθαμβωτικοί, έδωσαν στην post-punk εποχή έναν ακόμα πιο δυσοίωνο ήχο αλλά κι ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό όραμα. Ήταν rock, με ισχυρές δόσεις glam, funk, new wave, avant-garde, με επιρροές ακόμα και από το Reggae / Dub ρεύμα.

Οι δίσκοι τους και οι «δραματικές» συναυλίες τους καθόρισαν καριέρες και μουσικά είδη, δημιουργώντας στρατιές πιστών fans και καθιστώντας τους ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία της rock μουσικής.

Η επανεκκίνηση των συναυλιών τους τον Νοέμβριο, σε Mεξικό, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, ήταν ο απόλυτος θρίαμβος. «Απόψε, είδαμε την συνέχεια του μύθου», έγραψε ο Τύπος για τις sold out εμφανίσεις που έδωσαν μπροστά στο εκστασιασμένο κοινό.

Ετοιμαστείτε για μία αξέχαστη βραδιά, γεμάτη από καθηλωτικά classics, όπως το "Bela Lugosi's Dead", το "She's In Parties", το "Dark Entries", το "Kick In The Eye", αλλά και διασκευές σε κομμάτια σπουδαίων καλλιτεχνών (David Bowie, Iggy Pop, Brian Eno, T-Rex) που έκαναν "δικά τους" με μοναδικό τρόπο.

Info:

Πόρτες και ταμείο ανοίγουν στις 17:30

17:40 / Youth Valley

18:20 / Strawberry Pills

19:20 / dEUS

21:00 / The Jesus And The Mary Chain

23:00 / Bauhaus

Η προπώληση συνεχίζεται κανονικά προς 40€, ενώ στο ταμείο το εισιτήριο θα κοστίζει 47€.

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876, Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr /Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης.

Oλα τα τελευταία νέα, χρηστικές πληροφορίες, αγορά εισιτηρίων από το www.releaseathens.gr

Αν χρησιμοποιήσεις το εισιτήριο που αγόρασες για τα φεστιβάλ του 2020 και 2021 για να πας στην ίδια ημέρα ή είσαι κάτοχος 2ήμερου, 3ήμερου ή του Full metal ticket , τότε αυτόματα παίρνεις ένα bonus δωρεάν κατανάλωσης, αξίας 5 έως 20€ , για χρήση στο χώρο του φεστιβάλ. Oλες οι λεπτομέρεις από εδώ www.releaseathens.gr/5-euros-coupon.

Επωφεληθείτε απ’τις προσφορές διημέρου για να παρακολουθήσετε περισσότερες ημέρες του Release Athens 2022 με χαμηλότερο κόστος στο releaseathens.gr/prosfores.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια για κάθε ημέρα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο. Ενημερωθείτε στο releaseathens.gr/viptickets_2022.





