Οι indie-pop AJR πλαισιώνουν τους Imagine Dragons στο ΟΑΚΑ

Έχοντας δημιουργήσει τη δική τους μουσική κληρονομιά, οι Αμερικανοί Imagine Dragons έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, στο ΟΑΚΑ. Κάπως έτσι θα μας μυήσουν στους ρυθμούς τους χωρίς να βάζουν ταμπέλες, θα μας θυμίσουν όλα όσα έχουμε αγαπήσει από εκείνους και τη δισκογραφία τους, θα μας συστήσουν τον δικό τους πολυβραβευμένο, πολυπλατινένιο και πολυδιάστατο μουσικό κόσμο.

Because there is magic in their bones…

Στο πλαίσιο του "Mercury World Tour" που ξεκίνησε στις αρχές του 2022 με μπόλικες ευρωπαϊκές στάσεις και θα συνεχιστεί το 2023 σε διάφορα σημεία του πλανήτη, οι Imagine Dragons θα μας αποδείξουν επί σκηνής πως ο ήχος τους δεν δαμάζεται και πως είναι μαγεία να μπορείς να συνδυάσεις αρμονικά την rock, την hip hop, την pop και την folk μουσική κουλτούρα. Ευρηματικές συνθέσεις και στίχοι που σκαλώνουν στην αυτογνωσία είναι ίσως τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά τους.

Είναι μάλιστα αυτά που αποτελούν πηγή έμπνευσης και αναζωογόνησης για το κοινό που τους ακολουθεί πιστά παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα. Εκατομμύρια followers, δισεκατομμύρια θεάσεις και το σημαντικότερο… αμέτρητες συνεργασίες που τους φέρνουν στο προσκήνιο διαρκώς.

Welcome to the new age, they are radioactive…

Μαζί με τους Imagine Dragons στη σκηνή θα βρίσκονται οι ανερχόμενοι AJR

Γίνεται να συνδυάσεις φωνητικά και γιουκαλίλι με ηλεκτρονική μουσική και θεατρικό Broadway speed up, ενώ οι στίχοι θέτουν κοινωνικά ερωτήματα; Εάν είσαι οι AJR όλα γίνονται. Οι AJR, έχουν βάλει στόχο να επαναπροσδιορίσουν την pop σκηνή του 21ου αιώνα. Με μια πηγαία θετική ενέργεια πάνω στη σκηνή κάθε τους εμφάνιση είναι εξ ορισμού feel-good.

Χρησιμοποιώντας τα χρήματα που έβγαλαν παίζοντας σε πάρκα της Νέας Υόρκης, αγόρασαν ένα μπάσο, ένα γιουκαλίλι και ένα sampler. Τα έφεραν στο διαμέρισμά τους στο Manhattan, απ΄ όπου πλέον γράφουν και κάνουν οι ίδιοι την παραγωγή και την ηχογράφηση των τραγουδιών τους.

Από το ξεκίνημά τους το 2013 έως τώρα, έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια streams στο Spotify και views στο Youtube και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. To album τους Neotheater (2019) από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του εκτοξεύθηκε στο #8 του Billboard Top 200, στο #1 των Top Alternative Albums Chart, και στο #1 των Top Rock Albums Chart. Το single “BANG!”, κέρδισε βραβείο Billboard στην κατηγορία “Top Rock Song”, ενώ μέχρι σήμερα παραμένουν στη λίστα “500 Most-Listened to Artists” του Spotify.

Σήμερα, οι ΑJR ξεκλειδώνουν νέες πίστες στον κόσμο της Pop με το τέταρτο και πιο ολοκληρωμένο album τους “OK ORCHESTRA”.

"Σε αυτά τα τραγούδια, θέτουμε δύσκολα ερωτήματα που ίσως να κάνουν κάποιους να νιώσουν άβολα. Ελπίζω να πυροδοτήσουν συζήτηση. Ελπίζω οι άνθρωποι να αρχίσουν να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις. Ξέρω πως το κοινό μας είναι έτοιμο για αυτό. Δεν έχουμε fanbase, αλλά μια ομάδα φίλων. Από φοιτητές και ηλικιωμένους μέχρι μικρά παιδιά και μπαμπάδες. Είμαστε ταυτόχρονα ο weird φίλος με την καλλιτεχνική φύση, αλλά και αυτός με τον οποίο μπορείς να ταυτιστείς. Έχουμε δημιουργήσει μια κοινότητα. Τώρα, το OK ORCHESTRA είναι το μέρος στο οποίο μπορούμε όλοι να συναντηθούμε.” λέει χαρακτηριστικά ο Ryan.

Εισιτήρια εδώ.

