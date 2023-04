Οι OMD έρχονται στην Πλατεία Νερού και πλαισιώνουν RÖYKSOPP και M83

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές.

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου, το Release Athens X SNF Nostos, μετά τους headliners Röyksopp και Tash Sultana, καθώς και τους M83, Dub Inc. και Groundation, υποδέχεται ακόμα ένα πραγματικά σπουδαίο συγκρότημα.



Στη σκηνή της Πλατείας Νερού θα ανέβουν οι OMD, ή Orchestral Manoeuvres in the Dark (όπως είναι το πλήρες όνομά τους), ένα από τα πρώτα και πιο επιτυχημένα synth pop συγκροτήματα όλων των εποχών.



Το Release Athens Χ SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.

Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)

Οι Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), το synth-pop ντουέτο από το Wirral της Αγγλίας, πρωτοστάτησε στην pop, συνδυάζοντας την τεράστια εμπορική επιτυχία με τον πειραματισμό. Επηρεασμένοι περισσότερο από τους Kraftwerk παρά από τον ήχο της Μεγάλης Βρετανίας στα τέλη των 70s, οι Andy McCluskey και Paul Humphreys θέλησαν από την πρώτη στιγμή να είναι και οι ABBA και ο Stockhausen (όπως δήλωσαν από την πρώτη στιγμή στη δισκογραφική τους), πειράζοντας και μεταλλάσσοντας τις συμβάσεις του pop τραγουδιού.

Το ομότιτλο ντεμπούτο τους με το αξεπέραστο single “Electricity”, το δεύτερο studio άλμπουμ Organisation (1980), με το αντιπολεμικό anthem “Enola Gay”, το τρομερά επιτυχημένo Architecture & Morality (1982), με μία θρυλική τριάδα υπέροχων singles (“Souvenir”, “Joan Of Arc”, “Maid Of Orleans”), αλλά και το οριακό Dazzle Ships (1983), σημείο αναφοράς για συγκροτήματα όπως οι The Killers, Arcade Fire και Radiohead, εκτόξευσαν το γκρουπ στην κορυφή και διαμόρφωσαν το μουσικό τοπίο της δεκαετίας του 80.

Μετά από ένα διάστημα απουσίας, οι OMD επανασυνδέθηκαν το 2007 και έχουν γνωρίσει την αποθέωση από κοινό και κριτικούς με τις sold-out εμφανίσεις τους ενώ το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, The Punishment of Luxury (2017), απέδειξε πως το γκρουπ είναι ένα από τα ελάχιστα ονόματα της γενιάς του που μπορεί ακόμα να δημιουργεί μουσική που εμπνέει.

Εισιτήρια

Η προπώληση συνεχίζεται προς 35€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Οι εμφανίσεις των 2 headliners (στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ) δε θα συμπίπτουν, ενώ θα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος μετάβασης από το ένα stage στο άλλο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διήμερα εισιτήρια, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μια σημαντική έκπτωση:

Röyksopp, M83, OMD, Tash Sultana, Dub Inc, Groundation (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ) + The Prodigy & more tba (21/7/23, Πλατεία Νερού), προς 65€ (κέρδος 15€)

Röyksopp, M83, OMD, Tash Sultana, Dub Inc, Groundation, (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ) + Wu-Tang Clan & more tba (27/7/23, Πλατεία Νερού), προς 65€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων*: Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης.

