Οι pop Νορβηγοί Marcus and Martinus στην Ελλάδα και οι έφηβοι παραληρούν

"Μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου, πολύ σύντομα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα" συνηθίζουν να λένε οι 20χρονοι δίδυμοι Marcus & Martinus, το συγκρότημα φαινόμενο της ποπ μουσικής, που κάνει τους έφηβους να παραληρούν.

Οι Marcus και Martinus ανακοίνωσαν στο Instagram live του Mad ότι θα βρεθούν στην Ελλάδα το Σάββατο 6 Αυγούστου για μία μοναδική συναυλία, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Long Beach Open Air, που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Terra Republic, στη Θεσσαλονίκη.

ADVERTISING

Marcus & Martinus - Οι δίδυμοι φαινόμενο της ποπ

Οι δίδυμοι Marcus & Martinus Gunnarsen ξεκίνησαν από μια μικρή πόλη της βόρειας Νορβηγίας και παραμένουν σταθερά το μεγαλύτερο ποπ φαινόμενο εδώ και χρόνια. Με την εκρηκτική ενέργεια και τον χειμαρρώδη αυθορμητισμό τους σπάνε το ένα μετά το άλλο ρεκόρ από τότε που άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύουν ως παιδιά- φαινόμενο.

Marcus & Martinus PROMO MATERIAL

Στα 20 τους χρόνια, έχουν 3,24 εκατομμύρια subscribers στο κανάλι τους στο Youtube και πάνω από 1,3 εκατομμύρια followers στο Instagram. Η μουσική τους έχει κερδίσει όλο το εφηβικό κοινό, ενώ ένα από τα δυνατά τους σημεία είναι ο μαγνητισμός που αποπνέουν πάνω στη σκηνή. Σε αυτό, συμφωνούν απόλυτα οι απανταχού «MMers» θαυμαστές τους και το αποδεικνύουν καθημερινά στα social media, αφού τα βίντεοκλιπ τους ξεπερνούν τις εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές!

Η ιστορία για τον Marcus και τον Martinus Gunnarsen ξεκινά στις 21 Φεβρουαρίου 2002, όταν γεννήθηκαν στη μικρή πόλη Trofors. Και στους δύο άρεσε να τραγουδούν. Εννέα μόλις χρόνων έγραψαν το πρώτο τους τραγούδι με τίτλο "To Dråper Vann" ("Two Drops of Water", "Δυο Σταγόνες Νερό"). Με αυτό δήλωσαν συμμετοχή στον νορβηγικό διαγωνισμό τραγουδιού MGPjr το 2012. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό συναυλιακό χώρο, το Spectrum Oslo και μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση. Τα αγόρια μάγεψαν όλη τη Νορβηγία και τελικά κέρδισαν το πρώτο βραβείο.

Marcus & Martinus PROMO MATERIAL

Άλμπουμ και διακρίσεις

Όσο για το τραγούδι, "Two Drops of Water", έφτασε στο #8 του Norwegian Singles Chart. Το 2015 ήρθε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των M&M, "Hei" με τη μεγάλη επιτυχία τους, "Elektrisk" που κατέχει το ρεκόρ της μακρύτερης παραμονής στο top 10 των νορβηγικών charts - περισσότερες από 66 συνεχόμενες εβδομάδες!

Εν τω μεταξύ και καθώς οι θαυμαστές τους αυξάνονταν ραγδαία τόσο στη Νορβηγία όσο και στο εξωτερικό, οι Marcus & Martinus κυκλοφόρησαν το 2016 το δεύτερο άλμπουμ τους, το πρώτο στα αγγλικά, το «Together», που περιείχε και τις τεράστιες επιτυχίες τους, "Girls", "Heartbeat", "Light It Up" και "One More Second". Το άλμπουμ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής στην καριέρα τους, ακολούθησε η πρώτη τους περιοδεία.

Marcus & Martinus PROMO MATERIAL

Η "The Together Tour" ήταν sold out παντού - Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία! Στο τέλος της χρονιάς εμφανίστηκαν στην συναυλία Nobel Peace Prize Concert προς τιμή του νικητή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, (που εκείνη τη χρονιά είχε απονεμηθεί στον πρόεδρο της Κολομβίας Χουάν Μανουέλ Σάντος) και ερμήνευσαν δύο τραγούδια, τα "Without You" και "Bae".

Το 2017, οι Marcus & Martinus κέρδισαν το βραβείο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» στα βραβεία Spellemann (τα νορβηγικά Grammy), ως οι νεότεροι καλλιτέχνες όλων των εποχών, για την εντυπωσιακή χρονιά που είχαν διανύσει.

Το τρίτο τους άλμπουμ «Moments» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017 και ακολούθησε η πρώτη ευρωπαϊκή περιοδεία των Marcus & Martinus, Moments Tour, με 26 εμφανίσεις σε 14 χώρες. Την επόμενη χρονιά, το 2018 έκαναν νέα περιοδεία στην Ευρώπη, αυτή τη φορά μαζί με το μεγάλο τους είδωλο, τον Jason Derulo, στη δική του 2Sides Tour.

Το 2019 οι Marcus & Martinus υπέγραψαν με την Universal Music Group και λίγο αργότερα κυκλοφόρησαν το EP, Soon.

Και στις 2 Οκτωβρίου του 2020 κυκλοφόρησε το «Love You Less», που έγραψαν μαζί με τους Aron Wyme, Santiago Rodriguez και Julimar Santos. Η εξέλιξή τους, τόσο η καλλιτεχνική όσο και η προσωπική είναι εξαιρετική. Το καλοκαίρι του 2021 έβγαλαν το τραγούδι Belinda που έγραψαν μαζί με τον Πορτορικάνο τραγουδοποιό, Alex Rose.

Το τελευταίο τους single είναι το Feel που τραγουδούν με τον Bruno Martini.

Όπως λένε οι Marcus & Martinus: «Eίναι οι στιγμές που περνάμε μαζί που έχουν σημασία!» και για αυτό λατρεύουν τις περιοδείες και τις συναυλίες, μιας και τους δίνουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους fans τους σε όλο τον κόσμο.

Οι φανατικοί «ΜMers», οπαδοί των Marcus & Μartinus, από σήμερα ψάχνουν στην ντουλάπα τους για να δουν τι θα φορέσουν όταν θα χορέψουν μπροστά στα είδωλά τους στο Long Beach Open Air του Terra Republic!

Info:

Marcus & Martinus στο Long Beach Open Air του Terra Republic, στις 6 Αυγούστου 2022. Εισιτήρια: Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 8 Απριλίου στις 10:30 στο δίκτυο viva. Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 45 ευρώ, Golden Standing (Περιορισμένος χώρος μπροστά στη σκηνή): 88 ευρώ. Σημεία Προπώλησης: Hunter Agency, Πανεπιστημίου 42, Αθήνα / Ηλεκτρονικά: viva.gr, Τηλεφωνικά: 11876, Σε όλα τα Viva Spots, (Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni's), Δίκτυο Public. Long Beach Open Air στο TERRA REPUBLIC / Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Δ.Κ. Πύδνας.





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις