Πέθανε ο John Sykes, κιθαρίστας των Whitesnake

Ο John Sykes, εμβληματικός κιθαρίστας των Whitesnake και Thin Lizzy, έφυγε από τη ζωή στα 65 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική κληρονομιά.

Ο θρυλικός Βρετανός κιθαρίστας John Sykes, γνωστός από τη συνεργασία του με τους Whitesnake και τους Thin Lizzy, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, μετά από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, περιγράφεται ως ένας «στοχαστικός, ευγενικός και χαρισματικός άνθρωπος, του οποίου η παρουσία φώτιζε κάθε χώρο», ενώ σημειώνεται ότι τις τελευταίες του μέρες εξέφρασε την «ειλικρινή του αγάπη και ευγνωμοσύνη προς τους θαυμαστές του».

Ο David Coverdale αποχαιρέτησε τον Sykes μέσα από το X, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την κοινή τους εποχή στους Whitesnake. «Μόλις έμαθα τα συγκλονιστικά νέα για τον θάνατο του John… Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους και στους θαυμαστές του…» έγραψε.

Ο Slash, κιθαρίστας των Guns N’ Roses, απέτισε επίσης φόρο τιμής, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Sykes στη σκηνή με τη λιτή λεζάντα: «RIP».

Ποιος ήταν ο John Sykes

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1980 με τους Tygers Of Pan Tang, ενώ το 1982 εντάχθηκε στους Thin Lizzy, παίζοντας στο άλμπουμ Thunder and Lightning και συνοδεύοντας τον Phil Lynott στην ευρωπαϊκή περιοδεία με τους The Three Musketeers.

Το 1984, προσκλήθηκε από τον David Coverdale να ενταχθεί στους Whitesnake, συμμετέχοντας στο Slide It In και αργότερα στο θρυλικό ομώνυμο άλμπουμ τους του 1987, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Ο Sykes συμμετείχε σε δύο άλμπουμ των Whitesnake και συνυπέγραψε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες τους, όπως τα Still Of The Night και Is This Love.

Μετά την αποχώρησή του από τους Whitesnake, κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ με τη δική του μπάντα, τους Blue Murder, ενώ δημιούργησε μια περιοδεύουσα εκδοχή των Thin Lizzy, αποτίοντας φόρο τιμής στην κληρονομιά του συγκροτήματος μετά τον θάνατο του Lynott το 1986.