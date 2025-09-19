Plisskën Festival: Πήγαμε στο διήμερο φεστιβάλ και χορέψαμε μέχρι τελικής πτώσης

Πήγαμε στο Plisskën Festival, το εκρηκτικό μουσικό διήμερο που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην Πειραιώς 260 και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

To Plisskën Festival έχει καταφέρει και έχει εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία μουσικά φεστιβάλ της χώρας μας. Με τη φετινή του διοργάνωση, το απέδειξε για ακόμα μια φορά.

Vasilis Dagadakis

Το line-up του Plisskën, που είχε ανακοινωθεί από την άνοιξη, ήταν πολλά υποσχόμενο και πολλοί από εμάς ανυπομονούσαμε εδώ και καιρό να βρεθούμε στους χώρους της Πειραιώς 260 για το συγκεκριμένο διήμερο.

Η διοργάνωση έκανε εξαιρετική δουλειά με τα τρία διαφορετικά stages, όπου καθένα από αυτά είχε διαφορετική μουσική ταυτότητα και αισθητική. Άλλωστε, το line-up προσέφερε ακριβώς αυτό: μια μουσική εμπειρία πολλών ειδών, από ηλεκτρονική μουσική μέχρι synth pop και darkwave.

Το stage "La Pista" Argiris Liosis

Η ενέργεια ήταν εκρηκτική. Την Παρασκευή, στην κεντρική σκηνή του, που ήταν στον εξωτερικό χώρο, όλοι αναμέναμε τον King Krule, τον ατμοσφαιρικό δημιουργό με τον πρωτοποριακό ήχο, ενώ την ίδια ώρα στο “Tunel”, την σκηνή που θύμιζε warehouse και κυριάρχησε η ηλεκτρονική μουσική, ο John Talabot “ζέσταινε” τον κόσμο με ένα δυνατό set, που άπεδειξε γιατί κατέχει μια μοναδική θέση στη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή.

O King Krule Argiris Liosis

Στη συνέχεια, όταν οι Jersey, ο Carl και ο Renaud, δύο αδέρφια από τη Νορμανδία, ανέβηκαν στην κεντρική σκηνή, μας ενθουσίασαν με την παιχνιδιάρικη διάθεση τους και τις πειραματικές μίξεις τους, ενώ τα visuals απογείωσαν το set τους.

Οι Jersey Argiris Liosis

Καθώς περνούσε η ώρα και έφταναν στο τέλος οι performances από την κεντρική σκηνή και την “La Pista”, όλος ο κόσμος του φεστιβαλ άρχισε να κατευθύνεται προς το warehouse για να ακούσει τον Hector Oaks, γνωστός και αγαπημένος στο ελληνικό κοινό και ως Έκτωρας, μια και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην χώρα μας.

Αυτό που τον διακρίνει και τον ξεχωρίζει είναι οι τρομερές του δεξιότητες στο βινύλιο. Έτσι, μιξάροντας τα βινύλιά του, έπαιξε ένα raw σετ γεμάτο ένταση που απολαύσαμε και χορέψαμε μέχρι τελικής πτώσης.

O Hector Oaks Argiris Liosis

Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ ήταν εξίσου γεμάτη, με τον avant-garde TOMM¥ €A$H – που πήρε την τρίτη θέση στη Eurovision 2025 με το τραγούδι «Espresso Macchiato», να ξεχωρίζει, το dance βερολινέζικο δίδυμο Brutalismus 3000 να συνθλίβει την κεντρική σκηνή και την Ki/Ki, την σταρ της acid techno, να κλείνει το φεστιβάλ καταιγιστικά και όλοι να φεύγουμε με χαρούμενα vibes για την εμπειρία που ζήσαμε.

Vasilis Dagadakis

Argiris Liosis