Ποιοι είναι οι τολμηροί και γκροτέσκ Fever Ray που έρχονται Λυκαβηττό

Στην κρυφή γοητεία του γκροτέσκ θα μας μυήσει το σουηδικής καταγωγής gender fluid Karin Dreijer που έρχεται ως Fever Ray στις 14 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, υπάρχουν πολλές φωνές και πολλοί καλλιτέχνες και υπάρχει και το Karin Dreijer που με τους Fever Ray αναδεικνύει την κρυφή γοητεία του γκροτέσκ. Αυτού του ανεξερεύνητου μείγματος αλλόκοτου, τρομακτικού και υπερβολικού που έρχεται να προκαλέσει, να σοκάρει αλλά και ταυτόχρονα να ασκήσει μια ακατανίκητη έλξη στους θεατές του. Και όλα μπορεί να συμβούν…

Σε αυτή την ατμόσφαιρα θα μας μυήσει το σουηδικής καταγωγής gender fluid Karin Dreijer που έρχεται ως Fever Ray στις 14 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, για μία σπάνια ζωντανή μουσική παράσταση, αποδεικνύοντας ότι η μουσική τόλμη και φαντασία δεν έχουν όρια.

Με έναν πολύτιμο δίσκο στα μπαγκάζια του, το Radical Romantics – ένα από τα πιο αυθεντικά και ριζοσπαστικά μουσικά project των τελευταίων χρόνων που βρέθηκε σε πολλές μουσικές λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της περσινής χρονιάς – το Karin Dreijer κάνει στάση στην Αθήνα.

Οι Fever Ray δεν είναι γνωστοί μόνο για τη μουσική τους, αλλά και για την τολμηρή αισθητική του έργου τους το οποίο μοιάζει περισσότερο με ένα μανιφέστο πάνω στην ύπαρξη ως πολιτική πράξη. Στo επίκεντρο των show των Fever Ray είναι τα ζητήματα της ταυτότητας, της έκφρασης του φύλου και της σεξουαλικότητας μέσα από punk σκοπιά και goth αισθητική.

Fever-Ray Nina Andersson & Martin Falck

Η ατμόσφαιρα μιας «βικτoριανής» εποχής αναβιώνει μαζί με την παρακμιακή ατμόσφαιρα του μεσοπολέμου.

Σπαρακτικές φωνές, ρευστή σεξουαλικότητα, μεταμφιέσεις, παιχνίδια ρόλων συνθέτουν μια εικόνα όπου όλα είναι γελοία και τρομακτικά ταυτόχρονα. Όπου όλα μπορεί να συμβούν. Ή να μη συμβούν. Η στοιχειωμένη disco των Fever Ray παίζει με το φως και το σκοτάδι και νοηματοδοτεί εκ νέου τα τραγούδια της μπάντας που νομίζαμε ότι ξέρουμε, αλλά θα ακούσουμε ξανά από την αρχή.

Ο τελευταίος δίσκος των Fever Ray γέννησε έναν ανώνυμο non binary χαρακτήρα μέσα από τα μάτια του οποίου βλέπουμε τον έρωτα από πολλές οπτικές γωνίες – πράγμα που θα βιώσει και το ελληνικό κοινό παρακολουθώντας την παράστασή τους στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού. Αισθανόμαστε τις ανησυχίες του για το μέλλον σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι ρευστά, τα πάντα διαλύονται και καταρρέουν.

Νιώθουμε την παραίτηση του καθώς προσαρμόζεται στο κοινότυπο και υποκύπτει στο τετριμμένο από το φόβο ότι η δίψα για την έγκριση του εραστή του αρχίζει να ξεπερνά την αίσθηση μοναδικότητας του δικού του εαυτού. Ο έρωτας απειλεί την ταυτότητα ή και το αντίστροφο.

Εξωστρεφές και ευρύ μουσικά αλλά και ταυτόχρονα τόσο εστιασμένο, το Radical Romantics μιλάει τόσο στην καρδιά όσο και στο μυαλό, ακούγεται στο dancefloor αλλά και στο υπνοδωμάτιο. Το Karin Dreijer έχει δημιουργήσει ένα νέο όραμα για την ποπ και στα χέρια του η μουσική ως ακατέργαστος πηλός μεταλλάσσεται και μεταμορφώνεται άλλοτε σε όμορφες και άλλοτε σε τρομακτικές μορφές που ισορροπούν ανάμεσα στη δύναμη, την ευαισθησία, στην αγωνία και την ασφάλεια. Το άλμπουμ προσφέρει μία διαφορετική οπτική μέσα από το θρυμματισμένο πρίσμα του έρωτα και τελικά αποκτά πανανθρώπινη αξία γιατί απευθύνεται στο βίωμα όλων.

Το Karin Dreijer ήταν το ήμισυ του μουσικού project, Knife που είχε με τον αδερφό του, Olof, και ήταν αυτό που με τη φωνή του έκανε το σουηδικό συγκρότημα παγκόσμια γνωστό. Το ντουέτο έσπασε κάθε κανόνα και πρότυπο δημιουργώντας genre-bending ηλεκτρονική μουσική και αποκτώντας φανατικό κοινό στους subculture μουσικόφιλους. Όταν οι Knife σταμάτησαν να παράγουν μουσική, το Karin κέρδισε ξανά την καρδιά των ανθρώπων που άκουγαν φανατικά το σκανδιναβικό duo με το solo project του ως Fever Ray.

Fever-Ray Nina Andersson & Martin Falck

Η ερεβώδης φωνή του Karin Dreijer τρυπώνει στο μυαλό όλων των ακροατών από το πρώτο άκουσμα. Ως Fever Ray καταφέρνει να δημιουργεί ένα μυσταγωγικό κόσμο που φέρνει το μυστήριο και την παράδοση των σκανδιναβικών χωρών στα σκοτεινά κεντροευρωπαϊκά club και το διασταυρώνει με την κουλτούρα της ambient μουσικής.

Δεν είναι τυχαίο που το Karin έχει συνεργαστεί με μεγαθήρια της μουσικής βιομηχανίας από τη Bjork και το Planningtorock, τους Röyksopp μέχρι τον Trent Reznor και τον Atticus Ross.

Fever Ray – Ένα κάλεσμα στο σκοτάδι

Στο ομότιτλο ντεμπούτο του ως Fever Ray το 2009, το Karin Dreijer συνέχισε τον μύθο των Knife. Σύστησε στο κοινό έναν χαρακτήρα που θα μπορούσε να είχε βγει από ψυχολογικό θρίλερ και έφερε στο προσκήνιο τη φωνή του Karin που στοιχειώνει όποιον την ακούσει, ενώ θεματικά έγινε το soundtrack των βαθύτερων εμμονών και ψυχώσεων του σύγχρονου ανθρώπου.

Τα synths και τα κρουστά ολοκλήρωσαν την παγερή λάμψη ενός δίσκου που σηματοδοτούσε μια νέα εποχή και ήταν ένα μουσικό είδος από μόνος του. Το τραγούδι If I Had a Heart χρησιμοποιήθηκε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι Person of Interest, Breaking Bad και Wentworth, και έγινε το τραγούδι των τίτλων για τους Vikings.

Το Karin, μετά την επιτυχία του πρώτου μουσικού project, επέστρεψε μουσικά το 2017 με το μαξιμαλιστικό Plunge, το οποίο θεματικά εστίασε στην επιθυμία ως πολιτική πράξη πέρα από προσωπικό βίωμα. H σχεδόν υστερική φωνή του Karin πάντα κουβαλούσε μια υπερβατική αίσθηση και κάθε λέξη του ήταν σαν να ξεπηδά από το μοιραίο κάλεσμα μιας σειρήνας από το οποίο δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει, σαν τον ομηρικό Οδυσσέα.

Το Plunge είναι ένας πολιτικός δίσκος που έφερε την μπάντα σε μία underground electro εποχή, ένας μουσικός πυρετός που δημιούργησε ηχητικά ηλεκτρονικά τοπία, τρομακτικά αλλά και ακατανίκητα γοητευτικά. Ένα κάλεσμα στο σκοτάδι.

Η μπάντα στις 14 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού ελπίζουμε ότι θα παίξει τραγούδια και από τους τρεις δίσκους δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να διανύσει μαζί της όλες τις φάσεις τους στην πορεία τους προς ένα νέο όραμα για την electro pop μουσική.

Οι Fever Ray αποθεώνουν το γκροτέσκο σε ένα ταξίδι χωρίς προορισμό. Φτιάχνουν μια ιδιοσυγκρασιακή μουσική, μια εμπειρία που προκαλεί τις αισθήσεις, που εγείρει ερωτήματα αλλά που πάνω απ’ όλα συγκινεί και δεν αφήνει κανέναν αμέτοχο.